So với các loại sữa có nguồn gốc từ động vật thì các loại sữa từ thực vật được ưa chuộng nhiều hơn. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều loại hạt để làm sữa như hạt đậu nành, hạt hạnh nhân, hạt yến mạch, hạt vừng, hạt mè và được sử dụng nhiều nhất là hạt óc chó.

Sữa óc chó là nguồn dinh dưỡng vô cùng tốt đối với sức khỏe của trẻ em và phụ nữ mang thai. Sữa óc chó còn hỗ trợ cho sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Đặc biệt khi uống sữa óc chó trong thời kỳ mang thai nó còn giúp cho thai nhi phát triển toàn diện và nhanh chóng hơn. Vậy bạn đã biết cách làm sữa óc chó hạnh nhân chưa? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Óc chó là loại quả có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh như Omega-3, vitamin E, chất xơ và Magie,... Những chất này còn có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ động mạch và hệ tim mạch.

Cholesterol là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng béo phì ở phụ nữ. Sữa óc chó kết hợp với hạnh nhân có tác dụng rất tốt trong việc giảm cholesterol giúp tăng cường sức đề kháng và chống lão hóa rất hiệu quả.

Cách làm sữa óc chó hạnh nhân cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Sữa óc chó là nguồn cung cấp insulin cho những bệnh nhân tiểu đường

Đây là công dụng đặc biệt nhất của sữa óc chó hạnh nhân. Ngoài ra các chất Ca, Mg, K có trong sữa óc chó cũng giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa được các triệu chứng của bệnh sỏi thận.

Sữa óc chó bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai

Đối với phụ nữ mang thai thì sữa óc chó được coi là một trong những thực phẩm cần thiết nhất. Nó không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho mẹ mà nó còn giúp cho thai nhi phát triển toàn diện và thông minh hơn.

Cách làm sữa óc chó hạnh nhân cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm sữa óc chó hạnh nhân đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để có được một ly sữa óc chó hạnh nhân thơm ngon, bổ dưỡng thì bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:

- 1 chén nhân hạt óc chó.

- Nửa chén nhân hạt hạnh nhân.

- Nửa chén vừng đen.

- 1 ống vani.

- Đường phèn.

- 800 ml nước.

Cách làm sữa óc chó hạnh nhân đậu đen - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa óc chó với hạnh nhân

Cách làm sữa óc chó với hạnh nhân khá đơn giản bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Ngâm hạt óc chó, hạnh nhân và mè đen với khoảng 800 ml nước trong vòng từ 1 - 2 tiếng đồng hồ.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu kể trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn

Bước 3: Sử dụng một tấm vải mỏng để lọc tách hỗn hợp thành 2 phần riêng biệt và chỉ giữ lại phần sữa.

Bước 4: Đổ sữa vào một chiếc nồi nhỏ, cho thêm đường phèn và vani. Đun sôi khoảng 5 phút là có thể dùng được luôn.

Như vậy chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản là bạn đã có được một lý sữa óc chó hạnh nhân thơm ngon và bổ dưỡng.

Sữa óc chó hạnh nhân có thể uống nóng ngay khi mới làm xong - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý cần ghi nhớ khi làm sữa óc chó hạnh nhân

Để có được một ly sữa hoàn hảo nhất thì bạn cần phải ghi nhớ một số điều sau đây:

Lựa chọn nguyên liệu thật kỹ càng

Vài năm trở lại đây thị trường óc chó ở Việt Nam vô cùng sôi động với nhiều loại óc chó khác nhau. Chính vì thế để đảm bảo an toàn thì bạn cần phải chọn những loại óc chó có nguồn gốc rõ ràng và được nhiều người tin dùng.

Nên ngâm hạt óc chó trước khi xay

Ngâm hạt óc chó trước khi xay sẽ giúp cho hạt nở ra, mềm hơn và giúp giữ lại toàn bộ các chất dinh dưỡng có trong hạt óc chó. Nếu như bạn xay những hạt óc chó chưa ngâm thì rất lãng phí nguồn chất dinh dưỡng có trong hạt óc chó.

Nên bảo quản thật tốt sữa hạt óc chó

Vì là sữa handmade không có chất bảo quản nên sau khi làm xong bạn cần cho sữa vào trong chai kín và đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên bạn cũng không nên để quả lâu, thời gian tối đa cho phép là khoảng 3 ngày sau khi làm.

Ngoài ra bạn cũng nên sử dụng chai thủy tinh thay cho chai nhựa thì sữa óc chó sẽ được bảo quản tốt hơn. Nếu như không muốn uống lạnh thì bạn có thể hâm nóng lại sữa và thưởng thức.

Sữa óc chó hạnh nhân nên được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Với những chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn đã biết cách làm sữa óc chó hạnh nhân rồi phải không? Ngoài việc làm sữa thì bạn còn có thể dùng hạt óc chó để làm salad hay bánh cũng rất tốt đối với sức khỏe. Tránh việc ăn liên tục 1 món từ hạt óc chó sẽ dễ gây ngán.