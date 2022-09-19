Cách ăn mì tôm không lo ngại gây hại cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 19/09/2022 17:15

Mì tôm là món ăn ưa thích của rất nhiều người vừa thơm ngon tiện lợi lại tiết kiệm. Nhưng đó cũng là món ăn chứa nhiều mối nguy hại cho sức khoẻ, học ngay cách ăn mì vẫn đảm bảo sức khoẻ ngay nhé.

1. Đổ nước nấu mì đầu tiên

Rất nhiều loại mì ăn liền hiện nay là mì đã được chiên qua dầu để đảm bảo độ giòn và dai cho sợi mì. Do đó, khi pha mì, hãy khoan cho gói gia vị vào và hãy đổ ngay nước đầu tiên trong bát mì để hạn chế những độc hại do dầu ăn và muối gây ra.

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Để tránh gây hại sức khỏe, khi ăn bạn nên chần qua nước sôi, rồi vớt mì sang bát khác để ăn, giống như thêm một lần bạn "rửa" sạch mỡ bám trên sợi mì vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều loại mì ăn liền có một lớp màng bám bên ngoài sợi mì như một lớp mỡ hoặc sáp. Để tránh gây hại sức khỏe, khi ăn bạn nên chần qua nước sôi, rồi vớt mì sang bát khác để ăn, giống như thêm một lần bạn "rửa" sạch mỡ bám trên sợi mì vậy. Thậm chí, các nhà khoa học đã chứng minh rằng phải cần nấu qua ít nhất 4,5 lần lớp nước sôi mới có thể loại bỏ hoàn toàn lớp sáp dầu có hại này. Thế nên mặc dù cách này có vẻ rắc rối, rườm rà nhưng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc phòng chống các bệnh gan, ung thư, tim mạch do ăn nhiều mì gây ra.

2. Chỉ nêm một nửa gói gia vị

Gói gia vị nêm mì thường chứa rất nhiều bột ngọt và một lượng lớn muối rất có hại cho sức khỏe của bạn. Thế nên bạn nên hạn chế dùng chúng hay chỉ dùng phân nửa là đã đủ để thưởng thức hương vị đậm đà, mà không quá ảnh hưởng đến cơ thể.

Cách ăn mì tôm không lo ngại gây hại cho sức khoẻ - Ảnh 2

Cách ăn an toàn nhất cho bạn chính là nên đợi nước nguội bớt hoặc sợi mì hơi chín thì mới nêm gia vị vào.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, một số bạn có thói quen cho gia vị sẵn trong mì và sau đó đổ nước sôi vào. Đây cũng là một cách làm khiến bạn tự động "nạp chất độc" vào cơ thể. Bởi lẽ khi gặp nước sôi, bột ngọt trong gia vị (chủ yếu là Monosodium glutamate) sẽ bị biến đổi cấu trúc phân tử và hóa thành chất độc. Vì vậy cách ăn an toàn nhất cho bạn chính là nên đợi nước nguội bớt hoặc sợi mì hơi chín thì mới nêm gia vị vào.

3. Thêm rau xanh

Cách ăn mì tôm không lo ngại gây hại cho sức khoẻ - Ảnh 3

Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa.

Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa.

Các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên: Mỗi vắt mì nên thêm khoảng 150gr rau xanh như cải ngọt, xúp lơ, cải xanh, giá đỗ… Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà vắt mì gây ra

Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi vắt mì nên bổ sung từ 25-30gr chất đạm như thịt bò, thịt lợn hoặc tôm…

4. Húp ít nước mì

Phải công nhận là một số thương hiệu mì có cách chế biến gia vị làm cho nước dùng rất thơm ngon. Thế nhưng, đừng vì vậy mà húp sạch nước trong tô mì nhé, sẽ vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của bạn. Trong nước dùng của mì chứa khá nhiều muối và dầu, do đó uống quá nhiều nước này có thể khiến cho cơ thể bạn bị phù thũng, suy thận.

Các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên ăn sợi mì và không nên uống nước. Vì thực tế rằng lượng muối trong mì vượt quá ngưỡng cho phép gây hại cho cơ thể. Nếu muốn ăn cả sợi lẫn nước mì, bạn chỉ nên để khoảng 1/3 lượng muối trong gói mì.

Trong nước dùng của mì chứa khá nhiều muối và dầu, do đó uống quá nhiều nước này có thể khiến cho cơ thể bạn bị phù thũng, suy thận.

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