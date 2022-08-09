Các bộ phận của cá tưởng chừng "bỏ đi" nhưng lại chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể

Các món ăn làm từ cá là những món ăn rất quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của mỗi gia đình, nhưng ít ai biết rằng những bộ phận dưới đây của cá chứa rất nhiều vitamin, canxi, sắt, khoáng chất,... cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể con người.
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Bong bóng cá
Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng bong bóng cá được coi là "nhân sâm biển" và được yêu thích không thua kém gì các vi cá mập hay tổ yến. Bong bóng cá chứa rất nhiều collagen nên rất hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời còn làm chậm quá trình lão hoá da cực kì tốt cho chị em phụ nữ. Các chị em có thể đưa bong bóng cá xuất hiện trên mâm cơm với những cách chế biến như: bóng cá xào rau củ, súp bóng cá thịt cua hoặc món soup bong bóng cá,... Đây là những cách chế biến khá đơn giản và dễ làm nhưng lại rất thơm ngon và hấp dẫn. Ngoài ra, bong bóng cá còn rất giàu protein, ít mỡ, một điểm cộng lớn cho những chị em đang trong quá trình giảm cân nhưng vẫn có thể chọn món ăn này để làm phong phú thêm trong thực đơn giảm cân. Đối với trẻ em, bong bóng cá còn là nguồn dinh dưỡng giàu canxi rất tốt cho xương và não.
Xương cá
Xóc xương cá cực kì nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, khi ăn cá, chúng ta thường bỏ xương đi, nên việc nói rằng ăn xương cá cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể nghe có vẻ ngược đời. Nhưng trên thực tế, xương cá có nhiều canxi, có tác dụng phòng và điều trị bệnh loãng xương. Do đó, thanh niên đang ở độ tuổi phát triển hoặc những người già xương cốt bắt đầu có dấu hiệu lão hoá nên ăn nhiều xương cá để giúp xương chắc khoẻ. Khi muốn ăn xương cá, có thể chọn những cách chế biến như là rán giòn xương cá lên, hoặc làm mềm xương cá bằng cách hầm cho nhừ, cũng có thể lọc xương cá xay nhỏ rồi lọc lấy nước nấu thành canh. Những cách làm này không quá cầu kì, nhưng mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta.
Gan cá
Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng gan cá chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà không gây ra sự độc hại. Khác với các loại động vật trên cạn, gan cá chứa độc tố không đáng kể. Đồng thời lượng cholesterol của cá tốt hơn so với động vật trên cạn. Trong gan cá chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin D, trong đó nổi bật là chứa rất nhiều axit béo omega-3, được công nhận là tốt cho mắt. Tuy nhiên, điều cần lưu ý khi chế biến gan đá là tránh làm vỡ mật của cá, nếu không sẽ khiến món ăn có vị đắng. Đồng thời, chỉ nên ăn cá được nuôi trong môi trường nước sạch, không ăn sử dụng cá được nuôi trong môi trường nước bị nhiễm chì, bị ô nhiễm...
Ruột cá
Các chuyên gia đã chỉ ra rằng ăn ruột cá dễ bị nhiễm kí sinh trùng, nếu sơ suất trong quá trình làm sạch sẽ dẫn tới ngộ độc. Nhưng ít ai biết rằng ruột cá chứa hàm lượng dinh dưỡng không thua kém gì thịt cá, hàm lượng protein trong ruột cá cũng vô cùng cao, ruột của cá càng to thì giá trị dinh dưỡng càng lớn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là nếu ăn phải chế biến cẩn thận. Trước khi nấu phải rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc các bệnh ký sinh trùng. Các món được chế biến từ ruột cá hấp dẫn mà các chị em có thể thử đó là: ruột cá xào dưa, ruột cá xào hành,...