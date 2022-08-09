Các bộ phận của cá tưởng chừng "bỏ đi" nhưng lại chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể

Bong bóng cá

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng bong bóng cá được coi là "nhân sâm biển" và được yêu thích không thua kém gì các vi cá mập hay tổ yến. Bong bóng cá chứa rất nhiều collagen nên rất hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời còn làm chậm quá trình lão hoá da cực kì tốt cho chị em phụ nữ. Các chị em có thể đưa bong bóng cá xuất hiện trên mâm cơm với những cách chế biến như: bóng cá xào rau củ, súp bóng cá thịt cua hoặc món soup bong bóng cá,... Đây là những cách chế biến khá đơn giản và dễ làm nhưng lại rất thơm ngon và hấp dẫn. Ngoài ra, bong bóng cá còn rất giàu protein, ít mỡ, một điểm cộng lớn cho những chị em đang trong quá trình giảm cân nhưng vẫn có thể chọn món ăn này để làm phong phú thêm trong thực đơn giảm cân. Đối với trẻ em, bong bóng cá còn là nguồn dinh dưỡng giàu canxi rất tốt cho xương và não.

Xương cá

Xóc xương cá cực kì nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, khi ăn cá, chúng ta thường bỏ xương đi, nên việc nói rằng ăn xương cá cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể nghe có vẻ ngược đời. Nhưng trên thực tế, xương cá có nhiều canxi, có tác dụng phòng và điều trị bệnh loãng xương. Do đó, thanh niên đang ở độ tuổi phát triển hoặc những người già xương cốt bắt đầu có dấu hiệu lão hoá nên ăn nhiều xương cá để giúp xương chắc khoẻ. Khi muốn ăn xương cá, có thể chọn những cách chế biến như là rán giòn xương cá lên, hoặc làm mềm xương cá bằng cách hầm cho nhừ, cũng có thể lọc xương cá xay nhỏ rồi lọc lấy nước nấu thành canh. Những cách làm này không quá cầu kì, nhưng mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể chúng ta.