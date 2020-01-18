Cá thu là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Vậy cá thu làm món gì ngon và dễ ăn nhất?

Cá thu là một loại hải sản rất quen thuộc trong bữa cơm của gia đình bạn. Là một thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của con người. Vậy cá thu làm món gì ngon và dễ ăn nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình. Hãy lưu lại những công thức dưới đây để làm phong phú thêm cho bữa cơm nhà bạn nhé. Cá thu làm món gì ngon nhất? Hướng dẫn cách chế biến cụ thể - Ảnh minh họa: Internet Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy trong 100gr cá thu sẽ chứa 166 kcal, 18,2 protein, 10,3g chất béo có lợi và nhiều loại vitamin tốt cho cho cơ thể. Với một hàm lượng dưỡng chất dồi dào như thế, cá thu được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho bữa ăn của gia đình, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, người già có sức đề kháng yếu hoặc người vừa ốm dậy đang có nhu cầu phục hồi cơ thể. Hàm lượng chất béo omega 3 trong cá thu rất tốt cho hệ tim mạch, hệ thần kinh thị giác. Thường thì cá thu sẽ được sơ chế bằng cách làm sạch sau đó nướng sơ rồi mới chế biến các món khác. Mẹ hãy tham khảo những công thức chế biến hấp dẫn dưới đây nhé.

Cá thu bổ sung một hàm lượng chất béo có lợi cho sự phát triển về hệ thần kinh thị giác - Ảnh minh họa: Internet Cá thu rim tiêu gừng Đây chính là một món ngon từ cá thu nướng. Để cá thu giữ nguyên được độ tươi và ngon, bạn nên nướng sơ trước khi rim. Nguyên liệu chuẩn bị rất đơn giản: Cá thu ( 3 miếng)

Nước mắm ( 3 muỗng)

Đường ( 2 muỗng cafe)

Tiêu tươi và tiêu rang xay

Gừng tươi ( 1 củ) Công thức chế biến như sau:

Thay vì việc rán vàng thì hãy chọn nướng sơ để đảm bảo được độ ngọt có trong cá và khi kho kỹ cũng không có mùi dầu.

Đun hỗn hợp nước mắm, đường, tiêu, gừng cho đến khi sôi lên thì thả cá thu đã nướng sơ vào. Sau đó đun to lửa và trở cá cho đến khi nước sánh quyện lại thì tắt bếp. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi cho một ít hành lá vào để trang trí nữa là xong. Cá thu rim mắm gừng - Ảnh minh họa: Internet Cá thu nấu canh chua Với món cá thu nấu canh chua, bạn nên chuẩn bị nguyên liệu là phần đầu cá và phần đuôi cá sẽ ngon hơn là nấu với phần thịt cá ở giữa. Những thành phần bạn cần chuẩn bị cho món ăn này bao gồm: Đầu cá thu và đuôi cá thu

Cà chua

Hành lá, thì là

Dưa muối và nước dưa muối

Mắm, tiêu, đường, mì chính, bột ngọt

Hành tỏi Để có được món cá thu nấu canh chua thơm ngon, tròn vị, bạn cần thực hiện những công đoạn sau: Cá thu nấu canh chua - Ảnh minh họa: Internet Đầu tiên bạn chiên vàng phần đầu và đuôi cá thu, cần chiên thật kỹ nếu không nấu canh sẽ có mùi tanh.

Tiếp theo đó là phi hành tỏi băm lên cho thơm vàng, đổ cà chua vào xào, sau đó đổ dưa và nước dưa vào. Khi mua dưa chú ý nên mua loại chua và mặn vừa phải thì món canh sẽ ngon hơn. Chế thêm một ít nước vừa đủ.

Đến khi nước sôi thì bỏ phần đầu và cá đã chiên và gia vị vào. Đun nhỏ lửa trong vòng 20 - 30 phút cho ngấm gia vị.

Cuối cùng là múc ra bát tô và rải một lớp rau thơm lên để thưởng thức. Cá thu rán chấm mắm tỏi Nếu những món kho, rim đã quá quen thuộc với bữa ăn hàng ngày rồi thì bạn có thể chuyển sang món rán. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến khâu chế biến không quá phức tạp đối với món cá thu rán này. Chọn khúc bụng nhiều thịt để rán cho ngon

Chuẩn bị đầy đủ tỏi, ớt, chanh, đường, nước mắm để làm gia vị.

Cách chế biến thì chỉ cần chiên vàng giòn lên 2 mặt cá là được. Nếu bạn nào không thích chiên rán dầu mỡ thì có thể sử dụng nồi chiên không dầu hoặc mang cá đi nướng cũng được. Cá thu rán vàng chấm mắm tỏi - Ảnh minh họa: Internet Linh hồn của món cá thu rán chấm mắm tỏi này nằm ở bát nước chấm. Nước chấm muốn ngon thì phải có tỏi có ớt băm thật nhiều, thêm đường, chanh và nước mắm cốt vào cho đến lúc vừa ăn. Nên làm nước chấm độ 15 phút trước khi ăn để mùi vị thêm phần đậm đà hơn. Hoặc nếu không muốn chấm mà muốn cho món ăn này thêm phần đậm đà thì chỉ cần thay đổi một vài thao tác, bạn đã có được món cá thu sốt tỏi ớt thơm lừng. Vẫn là chiên vàng 2 mặt cá, sau đó pha một bát nước gồm có tỏi và ớt băm, mắm, đường và đặc biệt là không thể thiếu tiêu. Khi cá đã vàng giòn, bạn đổ hỗn hợp nước sốt vừa làm vào, để lửa nhỏ và sên đều tay. Tầm 10 phút thôi bạn đã có cho gia đình món cá sốt tỏi ớt vàng ruộm, thơm lừng ngất ngây rồi. Cá thu sốt mắm tỏi - Ảnh minh họa: Internet Trên đây chính là những đáp án thuyết phục cho câu hỏi “cá thu làm món gì ngon”. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thơm ngon và ấm cúng.

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