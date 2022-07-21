Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị

Dinh dưỡng 21/07/2022 10:37

Các loai thực phẩm này nếu được bảo quản ở điều kiện tốt thì có thể để từ năm này qua năm khác mà không sợ bị thay đổi chất lượng.

Trà phổ nhĩ 

Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Không giống các loại trà đen, trà xanh thông thường, trà phổ nhĩ là loại trà được lên men. Các vi sinh vật có lợi phát triển giúp mang lại hương vị giống như rượu vang cho trà. Càng để lâu, hương vị của trà càng tăng lên. Người thích uống trà phổ nhĩ sẽ biết rằng hương vị của trà trong năm đầu tiên không bằng loại trà đã để được ba năm.

Tất nhiên, nếu không bảo quản đúng cách, trà phổ nhĩ cũng sẽ hỏng. Trà cần được bảo quản ở môi trường khô ráo và thoáng mát.

Giấm 

Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Giấm là loại gia vị mà nhà nào cũng có. Nó giúp làm tăng hương vị của món ăn, đồng thời kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân. Giấm cũng là loại thực phẩm không có hạn sử dụng. Nguyên nhân chính là do giấm chứa axit, có khả năng bảo quản tự nhiên, không để vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Mật ong

Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Mật ong là thực phẩm quen thuộc trong gia đình. Loại thực phẩm này không hề có hạn sử dụng. Bản thân mật ong là một chất tự nhiên có khả năng kháng khuẩn. Các nhà khoa học nhận thấy rằng mật ong được cất giấu trong các kim tự tháp ở Ai Cập hơn 3000 năm trước vẫn không bị suy giảm chất lượng khi chúng được phát hiện. Nguyên nhân dược cho là do mật ong chứa đường, độ ẩm thấp và các axit gluconic, hydro peroxide tự nhiên khiến chúng không bị oxy hóa trong không khí.

Mật ong có độ tinh khiết tự nhiên sẽ không bị biến chất và không hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, loại mật ong được pha lẫn tạp chất thì không phải như vậy. Chúng sẽ biến đổi mùi vị, màu sắc chỉ sau vài tháng sử dụng.

Trần bì

Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trần bì là vỏ của cam, quýt được phơi khô. Bạn có thể sử dụng nó làm gia vị nấu ăn, pha trà hoặc làm thuốc trong Đông y. Trần bì có vị cay, hơi đắng, mùi thơm, tính ấm; tác dụng phòng chống, đẩy lùi các triệu chứng khó thở, hen suyễn và giúp kháng khuẩn.

Trần bì khi được phơi khô hoàn toàn, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát thì có thể sử dụng từ năm này qua năm kháng. Trần bì để càng lâu càng quý.

Nước tương

Bỏ qua hạn sử dụng, đây là những loại thực phẩm càng để lâu càng có giá trị - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Trước đây, nước tương được làm bằng cách thủ công truyền thống thì càng để lâu càng tốt, không hề có hạn sử dụng và không cần thêm bất cứ chất phụ gia nào.

Nước tương sau khi mở chai vẫn có thể được bảo quản an toàn ít nhất trong 3 năm. Nước tương trong bao bì kín sẽ giữ được lâu hơn, tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào loại nước tương, phương pháp chế biến, chất lượng, điều kiện bảo quản...

Nước tương chất lượng cao được sản xuất qua quá trình lên men tự nhiên, có thể kéo dài từ vài tháng đến tận 2 năm. Chỉ có những loại nước tương như vậy mới có thể bảo quản trong thời gian dài.

Nếu thấy nước tương có sự thay đổi mùi vị, xuất hiện nấm mốc trên nắp chai thì tốt nhất bạn không nên sử dụng tiếp.

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