Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình

Dinh dưỡng 27/12/2023 15:10

Các bà nội trợ thực sự nên loại bỏ 3 thói quen nấu ăn có hại sau đây càng sớm càng tốt. Chúng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư cho cả nhà.

Dù bận rộn đến mấy, những bữa cơm gia đình vẫn là thứ không thể thiếu. Không chỉ là nấu nướng những món ăn mà các thành viên trong gia đình thích, cùng nhau ăn cơm còn gắn kết tình cảm gia đình. Thế nhưng, bạn có bao giờ nghĩ rằng, chuyện nấu nướng ở nhà cũng tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa sức khỏe, kể cả ung thư hay chưa?

Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình - Ảnh 1

Dì Trương (sống ở Trung Quốc) là một người nổi tiếng về sự khéo léo trong nấu nướng. Những món ăn của dì thường khiến hàng xóm cũng phải "ghen tị" vì ngon. Nhưng mới đây, truyền thông Trung Quốc chia sẻ thông tin dì Trương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Điều đáng đáng ngạc nhiên hơn nữa là không lâu sau đó, chồng và con trai của dì cũng được chẩn đoán mắc bệnh tương tự. Kết luận của bác sĩ khiến mọi người phải suy nghĩ sâu sắc: "Căn bệnh này có thể liên quan đến thói quen ăn uống hàng ngày".

Có đúng là "một người nấu ăn cả nhà sẽ bị ung thư"? Trên thực tế không hoàn toàn như vậy nhưng cũng không có nghĩa là không thể xảy ra. Một số thói quen nấu nướng tưởng chừng bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta lại có thể vô tình gây hại cho sức khỏe cho các thành viên trong nhà.

Các bà nội trợ thực sự nên loại bỏ 3 thói quen nấu ăn có hại sau đây càng sớm càng tốt, vì chúng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư cho cả nhà.

1. Tái sử dụng dầu ăn

Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình - Ảnh 2

Để tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình có thói quen tái sử dụng dầu ăn. Dì Trương là một trong số đó. Chiên cá xong, dì Trương không đành lòng bỏ dầu đi mà thường để dành cho những lần sau. Nhưng bạn có biết không, dầu ăn sẽ tạo ra nhiều loại chất có hại ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như acrylamide. Việc sử dụng nhiều lần không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của dầu mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Khi nấu ăn, không nên đun dầu ăn quá nóng. Một số người có thói quen chiên, rán thực phẩm trong chảo dầu bốc khói với suy nghĩ dầu nóng sẽ làm món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, khi dầu ăn bị bốc khói tức là nhiệt độ lúc đó của dầu gần 250 độ C. Nhiệt độ như vậy sẽ khiến dầu bị biến chất, sinh ra một số peroxit và chất gây ung thư.

Để bảo quản, dầu ăn cần được đậy kín, tránh ánh sáng, để ở nhiệt độ thấp và tránh nước. Nếu bạn thấy dầu có màu sắc hoặc mùi bất thường, không nên ăn mà phải bỏ đi. Nên sử dụng dầu ăn trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp.

2. Không bật máy hút mùi khi nấu ăn

Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình - Ảnh 3

Nhiều người cho rằng không nhất thiết phải bật máy hút mùi khi mà khói bốc lên không nhiều. Nhưng bạn có biết không, khói dầu chứa hydrocarbon thơm đa vòng và các chất có hại khác. Chúng cực kỳ có hại cho cơ thể nếu hít phải trong thời gian dài. Bếp của dì Trương nhỏ, thông gió kém, lại ngại dùng điện nên thường không bật máy hút mùi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế vậy thì hoàn toàn có thể gây tổn hại đến hệ hô hấp.

Trong quá trình nấu nướng, dầu ăn sẽ sinh ra khói dầu ở nhiệt độ cao. Khói dầu này chứa nhiều chất độc hại như hydrocacbon thơm đa vòng, oxit nitơ... Nếu hít phải những chất độc hại này trong thời gian dài có thể gây tổn thương hệ hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, khói dầu còn có thể gây ô nhiễm môi trường trong nhà. Vì vậy, để giữ cho không khí trong nhà luôn trong lành, bạn nên bật máy hút mùi khi nấu ăn và vệ sinh máy hút mùi thường xuyên để đảm bảo máy hoạt động bình thường, hiệu quả.

3. Sử dụng quá nhiều gia vị

Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình - Ảnh 4

Để món ăn thơm ngon, có người thích thêm nhiều gia vị khi nấu. Giống như dì Trương luôn thích cho nhiều nước tương, bột ngọt và các loại nước sốt vì nghĩ rằng như vậy sẽ khiến món ăn có đủ hương vị. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều gia vị, đặc biệt là những gia vị chứa chất bảo quản, chất tạo màu sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, thận và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lạm dụng gia vị là một thói quen nấu nướng không tốt. Hầu hết các loại gia vị đều có độc tính và gây đột biến ở mức độ nhất định. Tiêu thụ quá mức trong thời gian dài cũng có thể khiến tế bào trong cơ thể bị biến dạng, thậm chí gây ung thư.

Vì vậy, để giữ sức khỏe, chúng ta nên chú ý kiểm soát lượng gia vị như sau:

Sử dụng gia vị vừa phải: Khi nấu ăn, bạn nên sử dụng gia vị vừa phải, không nên lạm dụng một cách mù quáng. Đặc biệt đối với các loại gia vị có chứa chất phụ gia như chất bảo quản, chất tạo màu thì càng cần kiểm soát liều lượng.

Chọn gia vị tự nhiên: Các loại gia vị tự nhiên như nước tương, giấm, gừng, tỏi... tương đối tốt cho sức khỏe và có thể sử dụng ở mức độ vừa phải. Một số gia vị nhân tạo nên được sử dụng càng ít càng tốt.

Bỏ ngay 3 thói quen nấu nướng tưởng bình thường nhưng lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh ung thư cho cả gia đình - Ảnh 5

Hãy chú ý đến lượng muối sử dụng: Muối là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các bệnh khác. Vì vậy, cần kiểm soát lượng muối khi nấu.

Hiểu rõ thành phần của gia vị: Khi mua gia vị, bạn nên kiểm tra kỹ bảng thành phần sản phẩm để hiểu có những chất phụ gia, chất bảo quản nào. Đối với một số loại gia vị có chứa quá nhiều chất phụ gia, chất bảo quản thì nên cố gắng tránh mua và sử dụng chúng.

Ngoài ra, trong quá trình nấu, các bà nội trợ cũng cần chú ý đến nguyên liệu. Nên chọn nguyên liệu tươi ngon, không có mùi hôi. Đối với một số nguyên liệu dễ hỏng như cá, hải sản, bạn nên chú ý hơn đến độ tươi của chúng.

Loại trứng quen giá rẻ có cholesterol thấp hơn trứng gà, tăng gấp 3 lần trao đổi chất và bảo vệ mạch máu hiệu quả

Loại trứng quen giá rẻ có cholesterol thấp hơn trứng gà, tăng gấp 3 lần trao đổi chất và bảo vệ mạch máu hiệu quả

Dù có giá thành khá rẻ và phổ biến nhưng loại trứng này có rất nhiều công dụng với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe