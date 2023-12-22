Cách làm gỏi xoài xanh bao tử heo ngon giòn sật sật cho ngày cuối tuần

Nấu gì hôm nay 22/12/2023 11:08

Cuối tuần thảnh thơi, cùng nhau thực hiện cách làm gỏi bao tử heo để mọi người cùng thưởng thức!

Gỏi xoài xanh bao tử heo với phần bao tử dai giòn và béo hòa quyện với vị chua chua của xoài và vị chua cay mặn ngọt từ phần nước trộn gỏi trông thật hấp dẫn và lôi cuốn vị giác.

Cách làm gỏi xoài xanh bao tử heo ngon giòn sật sật cho ngày cuối tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

1 cái bao tử lợn

2-3 quả dưa chuột

1 quả xoài xanh

1 củ cà rốt

Rau thơm: mùi ta

3 củ hành tím

2 cây xả

Gia vị: nước mắm,chanh quất,tỏi,ớt,đường,bột canh...

Cách làm

bao tử mua về rửa sạch dưới vòi nước,cạo sạch màng nhầy, nếu kiếm được lá đu đủ vò nát bóp với bao tử sẽ sạch mùi hôi, còn không kiếm được lá đu đủ thì bóp bằng bột mỳ.

Đem bao tử trần qua nước sôi, sau đó lại rửa sạch lại bằng muối và chanh cho trắng, lộn ngược bao tử cắt bỏ lớp mỡ bên trong và rửa sạch, lúc luộc cũng để lộn bao tử bên trong ra bên ngoài. Luộc bao tử chín vớt ra bát nước đá lạnh,đợi bao tử nguội hẳn vớt ra để ráo nước và thái mỏng theo ý muốn.

Cách làm gỏi xoài xanh bao tử heo ngon giòn sật sật cho ngày cuối tuần - Ảnh 2
Đem bao tử trần qua nước sôi, sau đó lại rửa sạch lại bằng muối và chanh cho trắng. Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt gọt vỏ thái nhỏ hoặc bào sợi

Dưa chuột ngâm nước muối,bổ đôi bỏ bớt ruột để cả vỏ thái lát mỏng vừa và nhỏ.

Xoài xanh gọt vỏ bào sợi, ngâm ngay vào bát nước đá xoài đc giòn ngon, bao giờ gần trộn thì vớt ra để ráo nước.

Rau thơm thái nhỏ

Hành củ tím thái lát mỏng

Xả thái lát mỏng

Ớt, tỏi băm nhỏ

Cách pha nước trộn gỏi: 3 thìa canh đường + 4 thìa canh nước mắm + 4-5 thìa canh nước quất hoặc chanh + 1 thìa canh bột canh, sau đó quậy cho đều và tan đường, nêm nếm vừa miệng theo khẩu vị, thêm tỏi, ớt, hành tím, xả trộn đều là xong.

Lấy bát to, cho hết phần bao tử đã thái mỏng vào, cho một nửa phần nước trộn gỏi đi bao tay bóp cho đều và ngấm gia vị, tiếp đến là cà rốt, dưa chuột, xoài xanh, đổ nốt phần nước trộn và rắc rau mùi là xong.

Chúc các bạn thành công.

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