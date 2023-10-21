Theo Vinmec, gạo trắng và gạo nâu là hai loại gạo phổ biến nhất và có nguồn gốc giống nhau. Gạo trắng được coi là carbs rỗng vì đã mất đi nguồn dinh dưỡng chính.

Tuy nhiên, gạo trắng được bổ sung hàm sắt và folate cao. Đáng chú ý rằng cả gạo trắng và gạo nâu đều không chứa gluten tự nhiên, là lựa chọn carb tuyệt vời cho những người mắc bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten.

Tuy nhiên, ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, gạo trắng thường được cải thiện bằng các chất dinh dưỡng bổ sung, bao gồm sắt và vitamin B như axit folic, niacin, thiamine. Một khẩu phần gạo nâu 3,5 ounce (100 gram) có ít calo và carbs hơn gạo trắng đồng thời có chứa gấp đôi lượng chất xơ. Nhìn chung, gạo lứt cũng có lượng vitamin và khoáng chất cao hơn gạo trắng. Hơn nữa, gạo lứt chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit amin thiết yếu.

Bí quyết sống thọ của người Nhật

Chia sẻ trên Thanh Niên, người Nhật có một số phương pháp giữ gìn sức khỏe được ngưỡng mộ như sau:

- Ăn càng nhỏ càng tốt

Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.

Người Nhật thích việc ăn càng nhỏ càng tốt. Ảnh: Internet

Người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn khiến việc ăn uống chậm hơn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra được bạn đã ăn no hay chưa. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.

- Ăn cho đến khi no 80%

Không nên ăn quá nhanh vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn để não gửi tín hiệu no. Người Nhật biết thực tế này và áp dụng một quy tắc đơn giản - chỉ ăn cho đến khi no 80% hoặc chỉ ăn 8/10 phần của bữa ăn, theo Bright Side.

- Ăn mỗi ngày 1 muỗng cà phê dầu ăn và 0,9 gram muối

Một cuộc khảo sát cho thấy từ 50 năm trước, người dân Nagano tiêu thụ rất nhiều muối, và lượng muối này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thế là từ năm 1980, Nagano bắt đầu giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc, và giảm lượng muối tiêu thụ xuống 0,9 gram và chỉ một muỗng cà phê dầu ăn mỗi ngày.

Người Nhật thích ăn cơm trắng nhưng ít bị tiểu đường?

Theo VTC dẫn tin từ Sohu, người Nhật cũng có thói quen ăn cơm trắng nhưng tỉ lệ béo phì và mắc bệnh tiểu đường rất thấp, điều đó được chỉ ra đến từ 3 lý do sau đây.

- Ăn cơm dạng nguội

Đa phần người Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác thích ăn cơm khi còn nóng, nhưng người Nhật chủ yếu ăn cơm ở dạng nguội như sushi, cơm nắm. Người Nhật thích nấu cơm rồi cho vào tủ lạnh để cơm trở nên nguội trước khi lấy ra ăn.

Khi cơm bảo quản lạnh, các phân tử tinh bột tập hợp lại tạo ra nhiều tinh bột kháng. Hàm lượng tinh bột kháng sẽ làm quá trình tiêu hóa và hấp thụ chậm, nên lượng đường trong máu tăng chậm hơn.

Ăn cơm dạng nguội. Ảnh: Internet

- Ăn lượng ít

Người Nhật có hình thức bữa ăn tương đối đồng đều, thời gian ăn cố định và lượng ăn vừa phải, món ăn chính cũng đa phần giống nhau. Mặc dù nhìn mâm cơm rất nhiều bát đĩa, nhưng kích thước của chúng tương đối nhỏ. Trong mâm cơm, họ bày biện một lượng thức ăn nhỏ, đảm bảo cơm và thức ăn được cân bằng, trọng tâm là cân bằng dinh dưỡng.

Có thể nói đây là thói quen ăn uống rất tốt, thông qua chế độ ăn uống có định lượng, lượng đường nạp vào cơ thể thống nhất hàng ngày giúp đạt được tiêu chuẩn sức khỏe đồng đều. Phương thức ăn kiểu định lượng như này cũng rất phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường.

- Ăn cơm nhiều thành phần khác nhau

Khi nấu cơm, các gia đình Nhật Bản xu hướng thích cho thêm một số sản phẩm từ đậu, hạt ngũ cốc vào nấu cùng.

Việc cho thêm các loại đậu khác vào sẽ làm hạn chế lượng đường huyết tăng cao. Nguyên nhân, những loại hạt này giàu chất xơ, tác dụng hạ đường huyết huyết hiệu quả.

Một số bí quyết ăn sạch, sống khỏe khác

Theo PLO dẫn tin từ Times Now, bạn có thể tham khảo một số chế độ ăn tốt cho sức khỏe sau đây:

- Chế độ ăn súp

​Súp chứa nhiều thực phẩm có thể giúp tăng tuổi thọ, vì chúng chứa đầy chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

- Trà xanh

Trà xanh có các hợp chất bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tim, giúp bạn sống lâu hơn.

Nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy, những người uống 5 cốc trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn

- Ăn nhiều cá hơn

Chế độ ăn nhiều cá giúp bạn sống lâu hơn, vì nó chứa đầy đủ chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

- Ăn đậu nành

Đậu nành chứa nhiều protein, rất hữu ích cho sức khỏe, mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

- Ăn thực phẩm tươi sống

Thêm trái cây tươi, rau quả cùng với các loại hạt vào chế độ ăn uống của bạn sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 giúp chống lại chứng viêm mãn tính

- Ăn ít và thường xuyên

Ngừng ăn khi dạ dày đã no 80% để tránh tăng cân. Không nên ăn quá no vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối và tập kiểm soát khẩu phần ăn.