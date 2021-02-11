Bật mí cách làm chà bông cá đơn giản, thơm ngon

Dinh dưỡng 11/02/2021 14:54

Áp dụng ngay cách làm chà bông cá đơn giản, thơm ngon ngay sau đây để có được món ăn chiêu đãi gia đình bạn nhé. Cùng theo dõi ngay!

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Chà bông cá là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Bên cạnh món chà bông làm từ thịt, tôm…thì chà bông làm từ các loại cá cũng rất được nhiều người yêu thích. Tùy theo sở thích của bản thân và gia đình mà bạn có thể lựa chọn loại cá để làm món chà bông cá. Chà bông rất dễ ăn, dễ bảo quản và dùng dần. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm chà bông cá đơn giản, thơm ngon mà bạn nên tham khảo.

Cách làm chà bông cá ngừ

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 500-600 gram cá ngừ
  • 100 gram muối biển
  • 2 muỗng canh nước mắm
  • 1 củ gừng
  • 2 nhánh sả
  • 1 quả chanh
  • 100ml dầu ăn
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Cách làm chà bông cá ngừ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cắt cá ngừ thành từng khoanh dài khoảng 5cm. Dùng muối biển và chanh chà xát đều lên từng khúc cá, cả bên trong lẫn bên ngoài để cá sạch hoàn toàn. Chanh và muối sẽ giúp khử mùi tanh của cá rất hiệu quả. Nếu không có chanh, bạn cũng có thể pha nước với dấm rồi cho cá vào ngâm khoảng 15-20 phút để khử mùi tanh của cá. Gừng cạo vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng. Sả rửa sạch và cắt thành từng khúc rồi đập dập. 

Bước 2: Hấp cá

Khi cá đã ráo nước thì bạn tiến hành ướp cá cùng một chút muối rồi đem hấp cách thủy với gừng.và sả trong khoảng 10 phút. Lưu ý, bạn không nên hấp chín cá mà chỉ để cá chín vừa tới giữ được vị ngon tự nhiên. Sau 10 phút thì tắt bếp, cho cá ra đĩa và đợi nguội hẳn. Sau đó thực hiện loại bỏ phần da cá và phần xương cá. Cá ngừ tuy rất ít xương nhỏ nhưng bạn vẫn nên cẩn thận loại bỏ chúng hoàn toàn.

Bước 3: Hoàn thành chà bông

Cho cá đã loại bỏ sạch da và xương vào cối rồi giã đến khi thịt rời đều nhau. Lưu ý, bạn nên giã thịt cá nhẹ và đều tay để cá có độ bông, tơi. Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào tráng đều khắp mặt chảo và hạ lửa ở mức nhỏ nhất. Tiếp đến, bạn cho cá vào đảo liên tục và đều tay để tránh cá chín không đều nhau. 

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Cho cá vào đảo liên tục và đều tay để tránh cá chín không đều nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi cá bắt đầu khô lại thì cho nước mắm vào và tiếp tục đảo đều để ngấm gia vị. Khi thấy cá khô hẳn và chuyển sang màu vàng đẹp mắt thì tắt bếp. Đợi chà bông nguội hẳn rồi cho vào một hũ thủy tinh và đậy nắp kín để sử dụng dần. 

Cách làm chà bông cá lóc

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Cá lóc nguyên con
  • Muối
  • Tiêu
  • Nước mắm
  • Đường

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để thịt cá chắc và ngon hơn, bạn nên chọn những con cá lóc đen khoảng 500- 600g.

Làm sạch cá lóc bằng chanh và muối để khử mùi tanh.

Bước 2: Ướp gia vị

Ướp 500g cá với 1 muỗng cà phê muối và tiêu khoảng 20 phút. Khi cá ngấm gia vị rồi thì cho cá vào nồi hấp. Để đảm bảo cá chín đều thì bạn nên hấp cá khoảng 10 phút sau khi nước sôi.

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Ướp 500g cá với 1 muỗng cà phê muối và tiêu khoảng 20 phút - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiến hành làm chà bông

  • Gắp cá chín ra đĩa để nguội rồi gỡ bỏ xương.
  • Cho cá vào cối giã nhẹ tay cho các mềm.
  • Cho cá đã giã vào rây rồi lấy muỗng chà thật mạnh để cá tơi đều hết.
  • Tiếp theo cho cá vào chảo nóng để lửa riu riu và đảo đều tay.
  • Nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi đảo cá đến khi thịt cá khô và săn lại là được.
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Cách làm chà bông cá lóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chà bông cá hồi

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 500 gram cá hồi
  • 2 củ sả 
  • 1 nhánh gừng
  • 20ml sữa tươi không đường
  • Nước mắm, muối, dầu ăn và chanh

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá hồi mua về rửa sạch rồi dùng dao sắc khéo léo thật sạch phần da. Cho cá hồi vào nước cốt chanh ngâm từ 2-3 phút rồi vớt lên. Bạn lưu ý không nên ngâm quá lâu để tránh làm mất hương vị tươi ngon của cá.

Sau đó bạn đem ngâm cá trong sữa tươi khoảng 30 phút. Gừng cạo vỏ rồi đem rửa sạch và cắt thành từng lát nhỏ. Sả cây cắt bỏ phần gốc, rửa sạch rồi dùng dao đập dập phần đầu.

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Ngâm cá trong sữa tươi khoảng 30 phút để khử mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hấp cá

Bắc nồi hấp lên bếp rồi cho nước vào đun sôi. Dùng sả và gừng xát đều lên cá đều cả 2 mặt. Khi nước sôi thì cho cá  vào hấp cách thủy khoảng 10 phút. Lưu ý là bạn không nên hấp quá chín mà chỉ vừa chín tới để giữ được độ ngọt tự nhiên của cá.

Cho cá ra một chiếc tô lớn rồi ghiền cá thật mềm và giã đến khi thịt cá tơi lên là được. Lưu ý là bạn nên làm ngay khi cá còn nóng. 

Bước 3: Rang cá hồi

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Khi chảo nóng thì vặn lửa nhỏ lại và cho cá vào đảo liền tay. Khi thấy thịt cá bắt đầu khô lại thì cho nước mắm vào rồi đảo thật đều tay cho đến khi thịt cá bông xốp, có màu vàng đẹp mắt. Như vậy là bạn đã hoàn thành món chà bông cá hồi thơm ngon hấp dẫn rồi đấy. 

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Cách làm chà bông cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách làm chà bông cá đơn giản, thơm ngon mà bạn có thể tham khảo và thực hiện. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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