- 15gram nước cốt dừa

- 135gram bột bánh 8

- 15gram bột bánh mì

- 20gram bột trứng sữa

Nguyên liệu làm nhân sữa trứng:

- 48gram Whipping cream

- 60gram kem sữa dừa

- 24gram đường

- 30gram Bơ không muối

- 36gram cả quả trứng

- 12gram lòng đỏ trứng

- 12gram đường

- 12gram Whipping cream

- 30gram bột trứng sữa

- 36gram bột sữa

- 30gram lòng đỏ trứng muối

Cách chế biến:

Bước 1: Làm vỏ bánh

- Trộn đều bơ và đường bột với nhau (đường phải rây qua, bơ bỏ ở nhiệt độ phòng).

- Sau đó đổ nước cốt dừa và trứng vào hỗn hợp vừa trộn xong và tiếp tục trộn nhưng không cần đều.

- Tiếp theo rây hỗn hợp bột số 8, bột bánh mì, bột sữa vào hỗn hợp vừa trộn rồi dùng tay trộn đều đến khi không thấy bột là được rồi.

- Sau đó bọc thực phẩm và bỏ tủ lạnh 3 tiếng.

Bước 2: Làm nhân trứng sữa (custard filling)

- Dùng rượu rum ngâm 2 lòng đỏ trứng muối 1 phút rồi rửa sạch, hấp chín, rồi bỏ vào máy xay ra.

- Tiếp theo trộn đều hỗn hợp trứng và whipping cream, trộn bột trứng sữa và bột sữa với nhau (có thể thay bằng bột sữa em bé)

- Cho hỗn hợp trứng và hỗn hợp bột vào 1 cái tô, dùng phới trộn đều với nhau.

- Sau đó, nấu whipping cream và bơ ở lửa vừa để làm tan bơ, nấu đến khi có khói nhưng không sôi, rồi tắt lửa đổ vào hỗn hợp vừa trộn lúc nãy, vừa đổ vào vừa trộn để trứng không bị chín, nhân bánh sẽ nhuyễn mịn.

- Tiếp theo đổ vào nồi nấu tiếp, nấu ở lửa nhỏ và khuấy đều tay cho đến khi hơi đặc thì tắt lửa và khuấy tiếp bởi vì nồi vẫn còn nóng nên nó sẽ chín.

- Sau đó cho vào phần trứng muối và trộn đều bằng máy xay, rồi cho ra đĩa, bọc màng thực phẩm và để tủ lạnh 1 - 2 tiếng cho nó đông lại.

Bước 3: Tạo hình bánh

- Chúng ta chia phần nhân 25gram và vỏ bánh 25gram, rồi vo tròn một chút, đối với phần vỏ bánh thì làm cho nó dẹt ra một chút để bao phần nhân lại và tốt nhất là nên mở máy lạnh để làm không thì bơ sẽ chảy ra.

Chia phần nhân và vỏ bánh.

Sau khi bao xong, cho bánh vào mẫu bánh, rây bột lên đĩa một xíu để khỏi dính và ấn mẫu xuống để tạo hình bánh, khi làm xong ta cho vào tủ đông ít nhất 1 tiếng.

Tạo hình cho bánh.

Bước 4: Nướng bánh

- Trước khi nướng bánh chuẩn bị phần nước trứng và nước đường để quét lên bánh.

- Nước trứng: 3gram whipping cream với 20gram lòng đỏ trứng

- Nước đường: 20gram đường với 20gram nước

- Làm nóng lò nướng 240° C khoảng 10 phút.

- Chuẩn bị phần đáy bánh có lỗ và miếng lót có lỗ (không có cũng không sao, dùng giấy nướng cũng được)

- Sau đó cho bánh lên khay nướng, chúng ta sẽ che phần ở trên của bánh bằng 1 cái khay, để chủ yếu nướng phần đáy của bánh. Vì mỗi lò nướng khác nhau nên để 1 phút.

- Sau 1 phút lấy bánh ra xem, nếu phần đáy bánh trắng chút xíu là được, rồi lấy cái che mặt bánh ra và nướng tiếp 1 phút (nhớ cho bánh chín đều vì mỗi lò khác nhau)

- Nướng đến khi có màu vàng nhạt xong để nguội khoảng 30 phút, rồi quét nước trứng lên trên bánh các mặt, rồi bỏ ở tầng cao nhất, nướng 1 phút cho nước trứng lên màu, rồi lấy ra quét nước đường lên trên và để bánh nguội.

- Khi bánh nguội mình lấy bánh ra là xong.

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Stone Tung