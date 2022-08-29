Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon "độc nhất vô nhị" cho dịp Trung Thu năm 2022

Dinh dưỡng 29/08/2022 07:54

Công thức bánh Trung Thu nhân trứng sữa béo ngậy và lạ miệng dành cho những tín đồ hảo ngọt. Chị em nên thử ngay cho dịp Trung Thu thêm trọn vị.

Nguyên liệu làm vỏ bánh:

- 75gram bơ không muối

- 50gram đường bột

- 15gram trứng

- 15gram nước cốt dừa

- 135gram bột bánh 8

- 15gram bột bánh mì

- 20gram bột trứng sữa

 

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 1

 

Nguyên liệu làm nhân sữa trứng:

- 48gram Whipping cream

- 60gram kem sữa dừa

- 24gram đường

- 30gram Bơ không muối

- 36gram cả quả trứng

- 12gram lòng đỏ trứng

- 12gram đường

- 12gram Whipping cream

- 30gram bột trứng sữa

- 36gram bột sữa

- 30gram lòng đỏ trứng muối

Cách chế biến:

Bước 1: Làm vỏ bánh

- Trộn đều bơ và đường bột với nhau (đường phải rây qua, bơ bỏ ở nhiệt độ phòng).

- Sau đó đổ nước cốt dừa và trứng vào hỗn hợp vừa trộn xong và tiếp tục trộn nhưng không cần đều.

- Tiếp theo rây hỗn hợp bột số 8, bột bánh mì, bột sữa vào hỗn hợp vừa trộn rồi dùng tay trộn đều đến khi không thấy bột là được rồi.

- Sau đó bọc thực phẩm và bỏ tủ lạnh 3 tiếng.

 

Bước 2: Làm nhân trứng sữa (custard filling)

- Dùng rượu rum ngâm 2 lòng đỏ trứng muối 1 phút rồi rửa sạch, hấp chín, rồi bỏ vào máy xay ra.

- Tiếp theo trộn đều hỗn hợp trứng và whipping cream, trộn bột trứng sữa và bột sữa với nhau (có thể thay bằng bột sữa em bé)

- Cho hỗn hợp trứng và hỗn hợp bột vào 1 cái tô, dùng phới trộn đều với nhau.

 

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 2

- Sau đó, nấu whipping cream và bơ ở lửa vừa để làm tan bơ, nấu đến khi có khói nhưng không sôi, rồi tắt lửa đổ vào hỗn hợp vừa trộn lúc nãy, vừa đổ vào vừa trộn để trứng không bị chín, nhân bánh sẽ nhuyễn mịn.

- Tiếp theo đổ vào nồi nấu tiếp, nấu ở lửa nhỏ và khuấy đều tay cho đến khi hơi đặc thì tắt lửa và khuấy tiếp bởi vì nồi vẫn còn nóng nên nó sẽ chín.

- Sau đó cho vào phần trứng muối và trộn đều bằng máy xay, rồi cho ra đĩa, bọc màng thực phẩm và để tủ lạnh 1 - 2 tiếng cho nó đông lại.

 

Bước 3: Tạo hình bánh

- Chúng ta chia phần nhân 25gram và vỏ bánh 25gram, rồi vo tròn một chút, đối với phần vỏ bánh thì làm cho nó dẹt ra một chút để bao phần nhân lại và tốt nhất là nên mở máy lạnh để làm không thì bơ sẽ chảy ra.

 

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 3
Chia phần nhân và vỏ bánh.

Sau khi bao xong, cho bánh vào mẫu bánh, rây bột lên đĩa một xíu để khỏi dính và ấn mẫu xuống để tạo hình bánh, khi làm xong ta cho vào tủ đông ít nhất 1 tiếng.

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 4
Tạo hình cho bánh.

Bước 4: Nướng bánh

- Trước khi nướng bánh chuẩn bị phần nước trứng và nước đường để quét lên bánh.

- Nước trứng: 3gram whipping cream với 20gram lòng đỏ trứng

- Nước đường: 20gram đường với 20gram nước

- Làm nóng lò nướng 240° C khoảng 10 phút.

- Chuẩn bị phần đáy bánh có lỗ và miếng lót có lỗ (không có cũng không sao, dùng giấy nướng cũng được)

- Sau đó cho bánh lên khay nướng, chúng ta sẽ che phần ở trên của bánh bằng 1 cái khay, để chủ yếu nướng phần đáy của bánh. Vì mỗi lò nướng khác nhau nên để 1 phút.

- Sau 1 phút lấy bánh ra xem, nếu phần đáy bánh trắng chút xíu là được, rồi lấy cái che mặt bánh ra và nướng tiếp 1 phút (nhớ cho bánh chín đều vì mỗi lò khác nhau)

 

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 5

- Nướng đến khi có màu vàng nhạt xong để nguội khoảng 30 phút, rồi quét nước trứng lên trên bánh các mặt, rồi bỏ ở tầng cao nhất, nướng 1 phút cho nước trứng lên màu, rồi lấy ra quét nước đường lên trên và để bánh nguội.

- Khi bánh nguội mình lấy bánh ra là xong.

 

Bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hongkong ngon 'độc nhất vô nhị' cho dịp Trung Thu năm 2022 - Ảnh 6

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Stone Tung

Bật mí cách làm ngan xào sả ớt ăn ngon mê ly

Bật mí cách làm ngan xào sả ớt ăn ngon mê ly

Món ngan xào sả ớt không chỉ hấp dẫn, kích thích vị giác bằng hương thơm nức mũi mà còn là những món ăn thích hợp cho mọi bữa cơm.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon mỗi ngày công thức bánh Trung Thu nhân trứng sữa Hồng Kông công thức làm bánh ngon

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể