6 mẹo nhỏ nhưng có võ này giúp bạn làm sạch các loại vết bẩn hiệu quả

Mẹo vặt trong bếp 28/08/2022 16:29

Biết những mẹo làm sạch này bạn sẽ không còn lo gì vết bẩn trên quần áo.

Sô cô la - Xà phòng rửa bát

6 mẹo nhỏ nhưng có võ này giúp bạn làm sạch các loại vết bẩn hiệu quả - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Khi áo quần dính socola, bạn cần cạo sạch phần sô cô la thừa càng nhiều càng tốt bằng dao lưỡi cùn. Chấm lên vết bẩn với một ít nước với xà phòng rửa bát. Nhúng vải vào nước xà phòng ấm và xả sạch bằng nước ấm.

Cà phê hoặc trà - Giấm

6 mẹo nhỏ nhưng có võ này giúp bạn làm sạch các loại vết bẩn hiệu quả - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Bạn có thể tẩy vết cà phê ra khỏi quần áo hoặc khăn trải bàn bằng cách dùng khăn ẩm hoặc khăn giấy thấm giấm trắng hoặc nước cốt chanh thấm lên vết cà phê cho đến khi vết bẩn biến mất rồi cho đồ vào giặt. Đối với những vết cà phê lớn, hãy ngâm quần áo trong dung dịch gồm 3 phần giấm trắng và 1 phần nước lạnh, để qua đêm trước khi giặt.

Rượu vang đỏ - muối hoặc rượu trắng

Thấm vết trắng càng nhiều càng tốt bằng cách thấm hoặc thấm vết bẩn bằng khăn giấy. Xả vết bẩn bằng rượu trắng, sau đó xả bằng nước ngọt câu lạc bộ, lặp lại nếu cần.

Son môi - keo xịt tóc

6 mẹo nhỏ nhưng có võ này giúp bạn làm sạch các loại vết bẩn hiệu quả - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Xịt keo xịt tóc lên vết bẩn, sau đó để yên trong 10 phút rồi dùng khăn ướt chấm lên vết bẩn để loại bỏ cặn bẩn.

 

Bẩn do mồ hôi- nước chanh

6 mẹo nhỏ nhưng có võ này giúp bạn làm sạch các loại vết bẩn hiệu quả - Ảnh 4

Ảnh minh 

Một giải pháp đơn giản và hợp túi tiền để làm sạch vết mồ hôi là trộn một lượng nước chanh và nước bằng nhau rồi thoa lên vùng da bị mụn. Đối với những vết bẩn lâu ngày, hãy dùng baking soda trộn với nước cốt chanh để chà sạch vết bẩn. Dùng bàn chải mềm nhẹ nhàng nâng vết bẩn lên và giặt theo chu kỳ đều đặn.

Vết nước hoa - giấm

Bôi vết bẩn với dung dịch có lượng glycerine và nước bằng nhau, để ngâm trong tối đa một giờ, sau đó giặt như bình thường. Trộn giấm và nước với tỷ lệ bằng nhau và nhẹ nhàng chấm lên vết bẩn để toàn bộ khu vực được che phủ. Để nó trong vài phút và rửa sạch.

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