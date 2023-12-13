Bệnh nhân này vừa bước sang độ tuổi 40, là một người đàn ông thành đạt. Theo anh ta kể, anh có những tháng năm tuổi trẻ rất vất vả, do sinh ra trong một gia đình nông thôn rất nghèo. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, tới ngoài 30 tuổi anh cũng có được một doanh nghiệp nhỏ của riêng mình.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, một bác sĩ phẫu thuật người Trung Quốc đã chia sẻ một trường hợp bệnh nhân mắc ung thư gan vì uống quá nhiều nước ép trái cây trong thời gian dài.

Cho đến một hôm, anh phải nghỉ làm vì đau bụng, cả người mệt lả đi. Người nhà thấy vậy liền lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ Jiang cho biết, lúc này anh ta trong tình trạng đau vùng gan dữ dội, sốt cao, da tím tái. Chụp cắt lớp vi tính thì phát hiện gan trái của bệnh nhân bị có khối u có đường kính khoảng 1,5 cm. Sau khi sinh thiết kết luận là khối u gan ác tính và phải phẫu thuật để loại bỏ. Chưa kể, tình trạng gan nhiễm mỡ của bệnh nhân rất nặng.

Mấy năm đầu rất bận rộn nhưng sau đó công ty dần đi vào ổn định, mở thêm nhiều chi nhánh mới. Vị giám đốc này cũng có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Anh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, thưởng thức nhiều món ngon, mua nhiều loại thuốc bổ về uống. Đồng thời, cũng bắt đầu dành thời gian tập thể dục thể thao, đi ngủ sớm hơn và uống nước ép trái cây mỗi ngày.

Dẫn tin từ Tiền Phong, lí giải vì sao uống nhiều nước ép trái cây không tốt, các chuyên gia cho biết, sở dĩ các loại trái cây tốt cho cơ thể là vì trong chúng có chứa nhiều vitamin và chất xơ... khi đem ép chúng ra các chất này không tan trong nước nên không tồn tại được trong nước ép nên đồng nghĩa với việc trong nước ép hàm lượng giá trị dinh dưỡng là rất thấp.

Nếu bạn chỉ uống nước ép trái cây trong một thời gian dài mà không hề ăn trái cây thì cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt protein, chất béo, lượng vitamin dự trữ giúp chuyển hóa chất đường trong cơ thể bị giảm đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của nước ép trái cây

Để chứng minh rằng nước ép trái cây không tốt như chúng ta đã từng nghĩ. Các nhà khoa học của Úc, Mỹ, Anh đã tiến hành những nghiên cứu độc lập để tìm ra được những kết quả khách quan nhất.

Theo thông tin được đăng trên Dailymail những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Úc đã chỉ ra rằng, hàm lượng đường quá nhiều trong nước ép trái cây sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Các nhà nghiên cứu người Úc đã cố gắng tìm kiếm mối liên hệ cũng như tác dụng của các loại trái cây, rau củ và nước trái cây khác nhau trong việc ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết. Họ theo dõi sức khỏe của 2.200 người lớn và những thực phẩm ăn hàng ngày trong vòng 2 năm để nghiên cứu mô hình phát triển của bệnh.

Kết quả cho thấy những người ăn trái cây và rau quả như táo, súp lơ, bông cải xanh... sẽ có cơ hội giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Nhưng một điều ngạc nhiên là những người tiêu thụ nước ép trái cây lại có nguy cơ bị ung thư cao.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ phát hiện ra rằng, những người uống nước ép trái cây nhiều hơn 3 ly/ngày có nhiều khả năng phát triển ung thư hậu môn- một dạng ung thư ruột. Các nhà nghiên cứu tin rằng hàm lượng đường cao trong nước trái cây có thể kích hoạt sự tăng trưởng tế bào ung thư. Họ cũng nói rằng nhiều chất trong trái cây như chất xơ, vitamin C và chất chống ôxy hóa đã bị mất khi chúng được ép lấy nước. Thế nhưng, chính các chất này lại có thể ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh ung thư.

Trong những năm qua, chúng ta tin rằng, mỗi ngày nên uống một ly nước ép trái cây. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Anh đã tuyên bố rằng, nước trái cây có chứa quá nhiều đường. Các nhà khoa học từ Đại học Bangor, xứ Wales cho biết sẽ tốt hơn nếu bạn tiêu thụ trái cây sấy khô.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khác lại cho rằng không thể kết luận rằng tiêu thụ nhiều nước ép trái cây là không tốt, vì thực tế nó tốt hơn nhiều thức uống khác.

Nell Barrie, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu ung thư Anh cho biết "Không có câu trả lời dứt khoát về các loại trái cây và rau quả làm gia tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Nhưng chắc chắn từ kết quả của nghiên cứu này có thể thấy tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều chất xơ sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư. Có lẽ nó sẽ là tốt hơn nếu bạn chọn ăn trái cây tươi mà không cần phải ép lấy nước để không bị mất chất xơ".