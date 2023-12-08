Hiếm gặp: Người phụ nữ 53 tuổi phát hiện mắc ung thư, phải hoá trị 5 chu kỳ, nghi do nâng ngực từ 14 năm trước

Làm đẹp 08/12/2023 06:16

Bác sĩ chẩn đoán xác định nữ bệnh nhân bị u lymphoma không Hodgkin liên quan đặt túi ngực (một dạng ung thư hạch), giai đoạn 2.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân là bà P.T.T.T (53 tuổi), làm nghề buôn bán tự do, ngụ tại TP.HCM. Cách thời điểm nhập viện 6 tháng, bà T. sờ thấy bướu bên ngực trái, ấn đau, to nhanh nên đã đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám. 

Người bệnh cho biết đã đặt túi độn ngực thẩm mỹ hai bên vào 14 năm trước. Cách đây 1 năm, bà T. được phẫu thuật lấy túi ngực vì đau và biến dạng ngực nhiều.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bác sĩ khám lâm sàng nhận thấy có 2 khối bướu ngực trái kích thước 4cm và 5cm, có hạch trên đòn trái kích thước 1cm. Kết quả chụp MRI tuyến vú hai bên có cản từ cho thấy bướu đã xâm nhập cơ ngực lớn và cơ gian sườn. Sinh thiết cho kết quả bướu ác tính kém biệt hóa.

Kết hợp với kết quả giải phẫu bệnh sau đó, bác sĩ chẩn đoán xác định bà T. bị u lymphoma không Hodgkin liên quan đặt túi ngực (một dạng ung thư hạch), giai đoạn 2. Bệnh nhân được điều trị với 5 chu kỳ hoá trị, không phải phẫu thuật. Kết quả siêu âm sau hóa trị cho thấy bướu tan hoàn toàn.

Hiếm gặp: Người phụ nữ 53 tuổi phát hiện mắc ung thư, phải hoá trị 5 chu kỳ, nghi do nâng ngực từ 14 năm trước - Ảnh 1
Phẫu thuật lấy túi độn ngực - Ảnh: VietNamNet

Về thông tin túi nâng ngực có khả năng gây ung thư, dẫn tin từ VTV, một số bệnh ung thư có thể phát triển tại các mô sẹo hình thành xung quanh mô cấy ghép túi ngực.

Thông báo mới của FDA cho biết, cấy ghép ngực trên thực tế có thể gây ra nhiều loại ung thư hơn so suy nghĩ trước đây. Cụ thể, chuyên gia FDA cho biết, túi nâng ngực có thể gây nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy - một loại ung thư da và làm xuất hiện các khối u bạch huyết – một dạng ung thư hệ thống miễn dịch.

Các tế bào ung thư có thể xuất hiện trong nang hoặc mô sẹo xung quanh nơi cấy ghép. Nguy cơ phát triển tình trạng này khá thấp nhưng rủi ro có tồn tại. FDA đã ghi nhận gần 20 ca ung thư biểu mô và gần 30 trường hợp ung thư hạch xung quanh khu vực nâng ngực.

Hiếm gặp: Người phụ nữ 53 tuổi phát hiện mắc ung thư, phải hoá trị 5 chu kỳ, nghi do nâng ngực từ 14 năm trước - Ảnh 2
Túi nâng ngực - Ảnh: VnExpress

Tiến sĩ Binita Ashar - Trung tâm Thiết bị và Sức khỏe phóng xạ, FDA, Mỹ nói: "FDA chưa có đủ căn cứ để kết luận liệu phẫu thuật nâng ngực có gây ra một số bệnh ung thư hay không hoặc liệu một số thành phần đưa vào trong quá trình cấy ghép có nguy cơ cao hơn những thành phần khác hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để thu thập thêm thông tin chi tiết hơn về những trường hợp này".

Theo FDA, khá hiếm trường hợp xuất hiện khối u ác tính, tuy nhiên các ca ung thư có liên quan đến tất cả các loại cấy ghép, bao gồm cả những loại túi nâng ngực có bề mặt sần hay nhẵn và những loại chứa nước muối hoặc silicone.

FDA khẳng định, họ không khuyến nghị phụ nữ nên tháo bỏ túi nâng ngực sau cảnh báo nói trên. Tuy nhiên, cơ quan y tế Mỹ cho rằng phụ nữ sau khi nâng ngực cần theo dõi sát quá trình phẫu thuật cũng như hậu phẫu và đến gặp bác sĩ khi phát hiện triệu chứng bất thường.

 

Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 loại ung thư, biểu hiện từ triệu chứng sụt cân, chán ăn bất thường

Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 loại ung thư, biểu hiện từ triệu chứng sụt cân, chán ăn bất thường

Thời điểm đến thăm khám, bệnh nhân có biểu hiện chán ăn kéo dài, trọng lượng cơ thể sụt giảm. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, người này thường ăn uống không điều độ, hút thuốc lá và sử dụng nhiều rượu bia.

Xem thêm
Từ khóa:   nâng ngực ung thư tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da