Ăn trứng siêu bổ nhưng kiểu ăn trứng này lại 'gây hại' vào người, rút ngắn tuổi thọ: Thích mấy cũng không nên

Dinh dưỡng 04/07/2023 00:00

Là một trong những món ăn quen thuộc cung cấp chất dinh dưỡng hàng đầu, giá thành lại siêu rẻ, tuy nhiên, ăn trứng kiểu này bạn không nên.

Theo chuyên gia dinh dưỡng phân tích giá trị cụ thể của trứng trên Báo Tuổi Trẻ như sau: Thành phần của trứng có lòng đỏ và lòng trắng. Lòng đỏ là thành phần quan trọng nhất của trứng, trong đó tập trung phần chủ yếu của các chất dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng gà có 13,6% đạm, 29,8% béo và 1,6% chất khoáng.

Chất đạm trong lòng đỏ trứng có thành phần các acid amin tốt nhất, hoàn thiện nhất. Lòng trắng chiếm phần lớn là nước, có 10,3% chất đạm, béo và chất khoáng rất thấp.

Chất đạm của lòng đỏ trứng chủ yếu thuộc loại đơn giản và nằm ở trạng thái hoà tan, chất đạm của lòng trắng chủ yếu là Albumin và cũng có thành phần các axit amin tương đối toàn diện. Chất đạm của trứng là nguồn rất tốt các acid amin cần thiết có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, đặc biệt cần thiết cho sự phát triển cả về cân nặng và chiều cao của trẻ.

Ăn trứng siêu bổ nhưng kiểu ăn trứng này lại 'gây hại' vào người, rút ngắn tuổi thọ: Thích mấy cũng không nên - Ảnh 1
Chất đạm trong lòng đỏ trứng có thành phần các acid amin tốt nhất, hoàn thiện nhất. Ảnh: Internet

Trứng có nguồn chất béo rất quý đó là Lecithin. Lecithin thường có ít ở các thực phẩm khác, nó tham gia vào thành phần các tế bào và dịch thể của tổ chức đặc biệt là tổ chức não. Nhiều nghiên cứu cho thấy Lecithin có tác dụng điều hoà lượng cholesterol, ngăn ngừa tích luỹ cholesterol, thúc đẩy quá trình phân tách và bài xuất nó ra khỏi cơ thể.

Trứng cũng chứa lượng cholesterol đáng kể (600mg cholesterol/100g trứng gà), nhưng trứng cũng có tương quan thuận lợi giữa Lecithin và cholesterol do vậy Lecithin sẽ phát huy vai trò điều hoà cholesterol ngăn ngừa qúa trình xơ vữa động mạch và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Trứng cũng là nguồn vitamin và chất khoáng tốt. Các chất khoáng như sắt, kẽm, đồng, mangan, iốt... tập trung hầu hết trong lòng đỏ. Lòng đỏ có cả các vitamin tan trong nước (B1, B6) và vitamin tan trong dầu (vitamin A, D, K). Cả trong lòng đỏ, lòng trắng có chất Biotin. Biotin là vitamin B8, tham gia vào chu trình sản xuất năng lượng để sản xuất năng lượng của cơ thể.

Ăn trứng siêu bổ nhưng kiểu ăn trứng này lại 'gây hại' vào người, rút ngắn tuổi thọ: Thích mấy cũng không nên - Ảnh 2

Những kiểu ăn trứng sai lầm bạn cần tránh. Ảnh: Internet

Những kiểu ăn trứng sai lầm bạn cần tránh

Những sai lầm khi ăn trứng dưới đây sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của bạn dễ gặp phải những rắc rối ngoài mong muốn. Nên hạn chế kẻo rước bệnh vào người.

- Ăn trứng đã chín để qua đêm

Trứng được luộc chín nhưng để qua đêm thì chất dinh dưỡng dồi dào trong lòng đỏ trứng gà có thể sản sinh ra vi khuẩn. Nguyên do là khi luộc trứng, protein đã bị phá hỏng, lại để qua đêm nên giá trị dinh dưỡng sẽ giảm rất nhiều.

- Ăn trứng sống

Nhiều người nghĩ rằng ăn trứng sống sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trứng đã qua chế biến. Đây là một quan niệm sai lầm, ăn trứng sống sẽ mang lại những mối đe dọa nguy hại cho sức khỏe của bạn.

Ăn trứng siêu bổ nhưng kiểu ăn trứng này lại 'gây hại' vào người, rút ngắn tuổi thọ: Thích mấy cũng không nên - Ảnh 3
Kiêng kỵ khi ăn trứng sống. Ảnh: Internet

Trong trứng sống có chứa vi khuẩn Salmonella. Một khi cơ thể đã bị nhiễm Salmonnella sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, co thắt dạ dày, nôn mửa, sốt, mất nước....

- Chỉ ăn lòng đỏ tốt hơn ăn cả lòng trắng?

Thực tế, hàm lượng protein có trong lòng đỏ nhiều hơn trong lòng trắng trứng gà một chút. Tuy nhiên, trong một quả trứng, tỉ lệ lòng trắng lại nhiều hơn lòng đỏ nên nhìn chung lượng protein bằng nhau.

Điều khác biệt là trong lòng đỏ chứa một lượng lớn khoáng chất như phốt pho, sắt, canxi, vitamin như A, D, E, K và vitamin B, trong khi lòng trắng hầu như không có các chất này. Tuy nhiên, lòng trắng trứng phù hợp với người bệnh về tim mạch vì không chứa cholesterol như lòng đỏ.

- Ăn trứng cùng sữa đậu nành

Nhiều người có thói quen uống sữa đậu nành và ăn trứng vào buổi sáng để cung cấp năng lượng.

Ăn trứng siêu bổ nhưng kiểu ăn trứng này lại 'gây hại' vào người, rút ngắn tuổi thọ: Thích mấy cũng không nên - Ảnh 4
Các thực phẩm dễ kết hợp cùng trứng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong sữa đậu nành có chứa chất ức chế trypsin, có thể ức chế hoạt động của con người, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ protein trong cơ thể người.

Nếu kết hợp 2 thực phẩm này thì protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở và làm giảm tỉ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.

- Ăn trứng khi đói bụng

Khi bụng đang đói, nếu dung nạp quá nhiều những thực phẩm chứa hàm lượng protein cao như trứng, sữa, thịt… thì protein sẽ bị “áp bức” chuyển hóa thành nhiệt năng và tiêu hao mất, từ đó không thể phát huy tác dụng bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể.

 

Ăn bao nhiêu trứng là đủ?

Theo Báo Công Thương, trứng là thức ăn quen thuộc và giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên với người lớn, một tuần chỉ nên ăn 3 quả trứng. Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng nhưng một tuần chỉ nên ăn 2 quả. Riêng với trứng ngỗng chỉ nên ăn 1 quả/tuần.

Trẻ nhỏ dưới 5 - 6 tháng tuổi, một tuần chỉ nên ăn 3 lần, mỗi lần một nửa lòng đỏ trứng gà dưới dạng nhuyễn như nấu bột hay nấu cháo. Trẻ trên 7 tháng, mỗi bữa ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà. Với trẻ từ 8 - 9 tháng tuổi, mỗi bữa ăn 1 lòng đỏ trứng gà. Trẻ từ 10 - 12 tháng tuổi ăn cả lòng đỏ và lòng trắng, mỗi bữa ăn 1 quả. Với trẻ từ 1 - 2 tuổi ăn từ 3 - 4 quả/tuần.

Chuyên gia cũng lưu ý, một quả trứng lớn chứa 187mg cholesterol, cao hơn một nửa so với lượng khuyến nghị. Ăn quá nhiều dễ gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch.

Chất béo trong trứng có thể ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu. Chúng có thể làm tăng kháng insulin, nghĩa là lượng đường trong máu không được sử dụng để tạo năng lượng như bình thường. Kết quả, tuyến tụy sẽ tạo ra nhiều insulin hơn và lượng đường trong máu sẽ tăng lên.

Vì vậy, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị, nên ăn càng ít cholesterol càng tốt. Mỗi người không nên ăn quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Với những người mắc bệnh tim mạch, nên ăn ít hơn người bình thường.

 

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