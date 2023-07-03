Thức uống giá rẻ bán đầy chợ được xem là 'thuốc nhuận tràng tự nhiên' lại rất nhiều công dụng chống lão hóa, giữ dáng, tuyệt vời cho phái đẹp

Không chỉ là một đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như sắc đẹp.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần 100g ổi chỉ chứa 68 calo và 8,92 g đường. Ổi cũng rất giàu canxi vì chúng chứa 18g canxi trên 100g ổi. Ổi rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và chất xơ.

Nước ép ổi có giá trị dinh dưỡng khá cao, đặc biệt là rất ít chất béo bão hòa, natri và cholestorol… nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, kẽm, manga, kali... Công dụng của nước ép ổi giúp làm đẹp , kích thích hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Ổi rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn và hoạt động như một loại "thuốc nhuận tràng tự nhiên". Ảnh: Internet

Ổi rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn và hoạt động như một loại "thuốc nhuận tràng tự nhiên" vì nó là một nguồn chất xơ phong phú. Thay vì mua những loại nước ép có sẵn trên thị trường chứa đầy hương vị nhân tạo và chất làm ngọt, tốt nhất bạn nên tự làm nước ép ổi tại nhà.

- Cải thiện sức khỏe răng miệng

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ổi có thể hỗ trợ ngăn ngừa và phá vỡ mảng bám, ngăn chặn chứng hôi miệng. Quả ổi cũng được sử dụng để làm nước súc miệng chống lại vi khuẩn E. Coli.

- Tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật

Ổi chứa rất nhiều vitamin C, cao gấp 4 lần so với cam. Uống nước ép ổi mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh được các bệnh cảm cúm, lây nhiễm siêu vi, “dọn dẹp” hệ hô hấp, giảm ho,…

- Làm đẹp da, chống lão hóa da

Vitamin C trong nước ép ổi giúp kích thích sản sinh collagen – một thành phần quan trọng trong cấu trúc da. Giúp da luôn trẻ trung, căng mịn, hỗ trợ mau lành vết thương trên da, chống oxy hóa, ngừa mụn, và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

Loại nước ép chứa nhiều công dụng. Ảnh: Internet

- Ổn định huyết áp cao

Nước ép ổi rất giàu chất xơ, góp phần cải thiện chỉ số huyết áp cao, giảm cholesterol xấu trong máu, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Giảm cân, giữ dáng

Ổi không chứa nhiều calo nhưng lại có hàm lượng các vitamin và dưỡng chất dồi dào. Bổ sung nước ép ổi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ giúp bạn sớm lấy lại vóc dáng nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

- Hạ đường huyết

Một số nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy ổi giúp cải thiện, kiểm soát lượng đường trong máu và kháng isulin. Nước ép ổi rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ.

Thời điểm uống nước ép ổi tốt nhất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm uống nước ép ổi tốt nhất là khoảng 30 đến 40 phút trước bữa ăn hoặc uống giữa các bữa ăn. Hạn chế uống sau bữa ăn và khi đang đói. Nước ổi sau khi ép uống càng sớm càng tốt để hạn chế thất thoát dinh dưỡng.

Ngoài ra, khi uống cũng cần theo dõi cơ thể mình có thích hợp không. Nếu có triệu chứng như sưng phù thì tốt nhất không nên uống nhiều.

Lưu ý: Không dùng ổi xanh non làm nước ép hoặc ăn trực tiếp. Tính axit của ổi có hại cho dạ dày và gây táo bón trầm trọng.

Nước ép ổi giúp giữ dáng. Ảnh: Internet

Để làm nước ép ổi, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- 3 - 4 quả ổi

- 3 thìa cà phê đường

- Một chút muối

- 2 cốc nước lọc

Các bước làm nước ép ổi:

Bước 1: Rửa sạch ổi, gọt vỏ rồi cắt thành những miếng nhỏ cho dễ xay.

Bước 2: Cho ổi, nước lọc vào máy xay sinh tối rồi xay nhuyễn.

Bước 3: Sau khi xay xong, mọi người dùng rây lọc để lọc lấy phần nước ép và bỏ phần bã rồi rót ra cốc.

Bước 4: Cho thêm đường và một ít muối vào cốc rồi khuấy đều cho đến khi đường, muối tan.

Cuối cùng mọi người chỉ cần cho thêm một vài viên đá lạnh vào rồi thưởng thức.

Những lưu ý khi ăn và uống ổi

- Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

- Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt đối với dạ dày tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

- Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn.

- Người bệnh tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết cao với GI=78 nên nếu người bệnh tiểu đường thường xuyên ăn ổi sẽ làm cho đường huyết tăng cao, với các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này là mù lòa, suy thận, hoại tử chi, thậm chí tử vong. Chính vì thế những bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.

- Nên nghiền nát hạt ổi trước khi nuốt

Hạt ổi giàu chất xơ, có tác dụng ngăn chặn sự hấp thu mật, kiểm soát sự hấp thu chất béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đang ăn hạt ổi không đúng cách. Đa số là chỉ nhai qua rồi nuốt. Điều này vô hình chung biến hạt ổi thành thứ thuốc độc gây hại sức khỏe của bạn.

- Nên ăn ổi cả vỏ

Nếu bạn biết chắc đó là ổi sạch thì các chuyên gia khuyến khích nên ăn cả vỏ vì vỏ ổi có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào.. Vỏ của ổi chứa nhiều vitamin C rất tốt cho làm đẹp da, nhưng đối với người tiểu đường khi ăn nên gọt bỏ vỏ ổi.

Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn