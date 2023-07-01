Loại thịt được xem là 'hảo hạng', có tác dụng bồi bổ nguyên khí, cực tốt cho sinh lực phái mạnh: Lưu ý khi sử dụng để tránh 'rước họa'

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, loại thịt này có mùi vị thơm ngon, có tác dụng bổ dưỡng, giữ ấm rất tốt, rất thích hợp ăn trong mùa lạnh. Thịt dê có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, tăng thân nhiệt, có ích trong chữa trị bệnh lao, viêm phế quản, hen suyễn.

Báo Phụ Nữ Việt Nam chỉ rõ hơn một số công dụng được xem là thực phẩm hảo hạng cho sức khỏe như sau: Thịt dê có tác dụng bổ tỳ vị, ôn thận tráng dương, ôn bổ kinh huyết. Đặc biệt đây được coi là "thuốc bổ đầu bảng" trong việc tăng cường sinh lý cho phái mạnh.

Theo y học hiện đại phân tích, trong 100g thịt dê có chứa thành phần gồm nước, protein, chất béo, cholesterol, vitamin A, E và một số khoáng chất vi lượng như canxi, phốt pho, kali, natri, kẽm, sắt, selen, đồng... 100 gram thịt dê cung cấp khoảng 203 calo. Các bộ phận khác của dê đều có thể làm thực phẩm và cũng có thể làm thuốc. Ví dụ gan, thận, dạ dày, tinh hoàn.

Danh y Hải Thượng Lãn Ông (ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam) truyền lại rằng dê tái ăn cùng gừng, hành, tỏi, hẹ có tác dụng tiêu thực và bồi bổ lục phủ ngũ tạng. Hàng ngày ăn 30-40g thịt dê có thể trị khí huyết hư tổn và chữa chứng dương sự kém, tăng cường sinh lý cho cả nam lẫn nữ.

Trong Đông y, thịt dê được coi là thuốc "bồi bổ nguyên khí", là món ăn hảo hạng cho sinh lực phái mạnh. Có thể vì loại thịt này tính ấm, cũng có thể vì chúng giàu đạm, giàu vitamin, khoáng chất...

Dương nhục bổ dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Lao Động, là loại thực phẩm bổ dưỡng, là nguồn cung cấp sắt cùng chất béo omega-3 dồi dào, tốt cho sức khoẻ . Những công dụng tuyệt vời của thịt dê có thể bạn chưa biết như sau đây:

- Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Thịt dê chứa nhiều chất béo không bão hoà, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch vành. Ăn thịt dê còn có thể cải thiện được cả mức độ chất cholesterol có trong máu, giúp giảm nguy mắc bệnh tim.

Đồng thời, vitamin B có trong thịt dê còn giúp đót cháy mỡ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, phòng ngừa béo phì - một trong những yếu tố gây ra bệnh tim mạch.

- Ngăn ngừa thiếu máu

Thịt dê có chứa hàm lượng sắt rất cao. Sắt là một khoáng chất quan trọng được tiêu thụ trong thực phẩm chúng ta ăn. Nếu không có đủ sắt, cơ thể không thể tạo ra hemoglobin, một loại protein có trong các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể.

Thịt dê có chứa hàm lượng sắt rất cao. Ảnh: Internet

Thịt dê cũng rất có lợi đối với phụ nữ mang thai do phụ nữ ở vào giai đoạn này rất dễ gặp phải tình trạng thiếu máu.

- Tăng cường axit béo Omega 3

Thịt dê là nguồn cung cấp axit béo omega 3 chất lượng. Chất béo omega – 3 được biết đến như một chất chống viêm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh viêm khớp. Chất này cũng giúp nuôi dưỡng làn da hồng hào khỏe mạnh, giảm tình trạng khô da và đồi mồi.

- Tránh dị tật bẩm sinh

Thịt dê là nguồn cung cấp sắt và vitamin B12 dồi dào, giúp sản xuất tế bào máu cần thiết cho sự phát triển của tại nhi. Trong thịt dê còn chứa nhiều vitamin vitamin E, vitamin K, Protein, acid amin… rất có lợi cho thai nhi.

Do đó, thịt dê là món ăn được nhiều bà bầu lựa chọn để giảm nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh do thiếu dưỡng chất cần thiết.

- Phòng ngừa ung thư

Trong thịt dê có chứa axit linoleic liên hợp, đây là loại axit béo có khả năng phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B như riboflavin, thiamin, niacin, axit panthothenic, selen, choline cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư.

Lưu ý gì khi sử dụng thịt dê?

- Vốn dĩ thịt dê tính nóng, nếu người bị sốt ăn thịt dê thì thân nhiệt càng tăng, tình trạng viêm càng thêm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những người đang mắc chúng loét lưỡi, lở mồm, đau mắt đỏ, đau bụng đi ngoài... cũng cần tránh ăn thực phẩm này.

Lưu ý khi sử dụng thịt dê. Ảnh: Internet

- Người cao huyết áp không ăn nhiều thịt dê: Đây là nhóm người nên cẩn thận khi ăn thịt dê, nếu ăn thì không nên ăn nhiều trong một bữa hoặc tránh ăn nhiều bữa trong một tháng.

- Bà bầu tránh ăn thịt dê quá nhiều: Phụ nữ có thai hạn chế ăn thịt dê vì thịt dê có tính nóng dễ gây động thai.

- Người bị bệnh gan nên tránh ăn thịt dê: Vì thịt dê có nhiều chất đạm nên những người bị bệnh gan nên tránh ăn vì quá nhiều chất đạm có thể làm gan bị căng thẳng.

- Khi ăn thịt dê, bạn không nên ăn cùng với dấm, kỵ ăn cùng với dưa hấu, kỵ uống trà sau khi vì dễ gây ra táo bón. Bạn không nên ăn thịt dê cùng với bí đỏ do hai loại này đều có tính nóng, khi hấp, nấu thịt dê cũng không nên cho nhiều thực phẩm điều vị và tính nóng như ớt cay, hạt tiêu, gừng, đinh hương, hồi hương...

- Không nên kết hợp thịt dê với đậu đỏ, bí ngô

Theo quan niệm Đông y, đậu đỏ có tính ngọt, mặn, lạnh. Trong khi thịt dê lại có tác dụng làm ấm dạ dày, vị ngọt, có khả năng làm cho lá lách và dạ dày khỏe mạnh như một loại thuốc bổ. Cả thịt dê và đậu đỏ đều có những công dụng đối với sức khỏe rất mạnh, vì vậy 2 thực phẩm này tốt nhất không nên kết hợp với nhau.

Thịt dê và bí ngô là thực phẩm vị ấm, nếu ăn với nhau là rất dễ bốc hỏa, sinh nhiệt, nóng trong, từ đó nổi mụn nhọt, da dẻ kém đi.

- Khi mua và sử dụng thịt dê, người dân cần lựa chọn hàng đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực tế, có nhiều vụ việc các cơ quan chức năng đã thu giữ thịt dê đông lạnh đã bị bốc mùi.