Ăn trái cây theo kiểu này bảo sao dễ mời độc tố vào cơ thể, lâu ngày phá hủy cả dịch dạ dày

Dinh dưỡng 11/03/2023 08:55

Chúng ta đều biết rằng trái cây rất tốt cho việc giảm cân, nhưng bạn có biết rằng ăn đúng cách cũng quan trọng không kém không?

Ăn trái cây theo kiểu này bảo sao dễ mời độc tố vào cơ thể, lâu ngày phá hủy cả dịch dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Archana Batra, một chuyên gia dinh dưỡng và một nhà giáo dục bệnh tiểu đường được chứng nhận, "Nhiều người ăn trái cây sai cách, điều này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi nếu không biết điều chỉnh." Dưới đây là danh sách 4 sai lầm phổ biến chúng ta mắc phải khi ăn trái cây. 

Kết hợp trái cây với bất cứ thứ gì khác

Trái cây bị hỏng nhanh hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Khi kết hợp với các loại thực phẩm khác, nó có thể gây ra sự hình thành độc tố trong cơ thể.

Ăn trái cây theo kiểu này bảo sao dễ mời độc tố vào cơ thể, lâu ngày phá hủy cả dịch dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do thực tế là việc kết hợp thực phẩm có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Trái cây phải ở trong dạ dày càng lâu càng tốt để tiêu hóa thức ăn nặng nhất, khiến việc hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên khó khăn. Nó bắt đầu lên men trong dịch tiêu hóa, thường độc hại và có thể làm tăng khả năng mắc bệnh và các tình trạng sức khỏe khác. Do đó, tốt hơn là tiêu thụ nó một cách riêng biệt. 

Ăn trái cây vào ban đêm

Tốt nhất là tránh bất cứ thứ gì 2-3 giờ trước khi đi ngủ vì nó cản trở hệ thống tiêu hóa. Điều này cũng đúng với trái cây.

Ăn trái cây theo kiểu này bảo sao dễ mời độc tố vào cơ thể, lâu ngày phá hủy cả dịch dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây ngay trước khi đi ngủ có nguy cơ cao làm gián đoạn giấc ngủ vì nó giải phóng nhiều đường, làm tăng mức năng lượng khi cơ thể nên nghỉ ngơi. Vào ban đêm, khả năng hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng của chúng ta giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, ăn trái cây vào buổi tối muộn có thể gây ra triệu chứng chua. Trái cây nên được tiêu thụ như một bữa ăn nhẹ buổi tối và không muộn hơn thế.

Uống nước ngay sau khi ăn trái cây

Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thường xuyên uống nước ngay sau khi ăn trái cây. Uống nước sau khi ăn trái cây có thể làm mất cân bằng độ pH của hệ tiêu hóa, đặc biệt là ăn trái cây có hàm lượng nước cao như dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột, cam và dâu tây.

Điều này là do trái cây có nhiều nước có thể thay đổi cân bằng độ pH bằng cách giảm độ axit trong dạ dày của bạn. Các chuyên gia cảnh báo rằng làm như vậy có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như tiêu chảy hoặc dịch tả. 

Không ăn vỏ

Ăn trái cây theo kiểu này bảo sao dễ mời độc tố vào cơ thể, lâu ngày phá hủy cả dịch dạ dày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến vitamin và chất chống oxy hóa, vỏ thường là phần tốt nhất. Theo nghiên cứu, vỏ táo có nhiều chất xơ, vitamin C và A. Ăn cả vỏ có thể là chìa khóa để giảm nguy cơ béo phì và ung thư. 

Theo Times of India

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