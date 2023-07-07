Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào?

Dinh dưỡng 07/07/2023 07:06

Ăn sầu riêng uống coca hoặc nước ngọt đóng chai được xem như cặp thực phẩm kiêng kỵ có thể gây ngộ độc. Nhiều người tin rằng: sầu riêng và coca có thể gây ra các phản ứng hóa học nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học và ý kiến của chuyên gia lại phản đối ý kiến trên.

Thời gian gần đây, có thông tin ăn sầu riêng và uống coca cùng lúc sẽ gây đột tử. Thông tin này xuất phát từ việc hai cha con người Việt sau khi đi du lịch Thái Lan đã bị tử vong, nguyên nhân ban đầu được các nhà chức trách đưa ra là do: Nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, hai cha con khách du lịch này có ăn sầu riêng và uống coca. Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, rất nhiều các trang mạng xã hội đã tung tin đồn về việc ăn sầu riêng và uống coca sẽ gây ngộ độc và có thể tử vong. Trước những tin đồn trên, một số chuyên gia về thực phẩm và chống độc cho rằng: Không có căn cứ khoa học.

Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của sầu riêng và coca

Hãy cùng tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của hai thực phẩm này trước khi tìm hiểu câu trả lời cho thắc mắc: Có nên ăn sầu riêng uống coca không? Tác hại của việc ăn sầu riêng uống coca là gì?

Sầu riêng

Sầu riêng là trái cây giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ, vitamin C, magie, kali và mangan. Sầu riêng bao nhiêu calo? Trong 100g sầu riêng tươi chứa khoảng 147 calo. Tuy nhiên, giá trị calo có thể thay đổi tùy thuộc vào cách chế biến và pha chế món ăn từ sầu riêng.

Sầu riêng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe:

  • Chất xơ trong sầu riêng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol trong máu.
  • Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tái tạo mô.
  • Magiê và kali giúp điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng thần kinh và cơ bắp.
  • Mangan đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Tuy nhiên, sầu riêng chứa nhiều đường và calo, do đó bạn nên cân nhắc chỉ ăn một lượng vừa phải.

Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Coca

Coca chứa nhiều đường và caffeine. Nước ngọt nói chung và cụ thể là coca không cung cấp giá trị dinh dưỡng đáng kể. Coca chứa bao nhiêu calo? Một lon Coca Cola (khoảng 355ml) có chứa khoảng 140 calo và 39 g đường.

Caffeine trong coca có thể tăng cường sự tỉnh táo và trạng thái tập trung. Tuy nhiên, khi uống quá nhiều, coca có thể khiến cơ thể bồn chồn, lo lắng, chóng mặt và giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, coca không được khuyến khích tiêu thụ thường xuyên do chứa lượng đường cao.

Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của việc ăn sầu riêng uống coca

Không có lý giải khoa học và không có khuyến cáo nào liên quan đến “ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc, nhồi máu cơ tim, thậm chí là tử vong”. Tuy vậy, nếu bạn tiêu thụ quá mức, sầu riêng và coca vẫn có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe như:

  • Tăng đường huyết. Cả sầu riêng và coca đều chứa nhiều đường, vì vậy bạn nên hạn chế sự kết hợp này, đặc biệt là đối với người bị tiểu đường.
  • Tăng cân. Coca là loại thực phẩm chứa calo rỗng dễ khiến bạn tăng cân. Đồng thời, sầu riêng cũng là loại trái cây chứa nhiều calo và đường có thể ảnh hưởng đến cân nặng.
  • Ảnh hướng đến tiêu hóa. Ăn sầu riêng quá nhiều có thể gây chậm tiêu. Uống coca cũng có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày gây cảm giác khó chịu.
Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có nên kết hợp ăn sầu riêng và uống coca không?

Nếu lỡ ăn sầu riêng uống coca có sao không? Không có bằng chứng khoa học cho thấy việc ăn sầu riêng và uống coca cùng lúc gây ngộ độc và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc trước khi dùng 2 loại thực phẩm này nếu bạn bị dị ứng hoặc có bất kỳ vấn đề sức khỏe khác liên quan đến các chất trong sầu riêng và coca.

Vậy, có nên ăn sầu riêng và uống coca thường xuyên không? Câu trả lời là KHÔNG nếu bạn đang hướng đến chế độ ăn lành mạnh. Nguyên nhân là vì cả sầu riêng và coca đều chứa lượng lớn đường và calo cao.

Tiêu thụ sầu riêng và coca thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân hoặc vấn đề về đường huyết. Ngoài ra, nếu bạn có vấn đề về tim mạch, huyết áp, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc khác, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi muốn dùng sầu riêng hoặc coca thường xuyên.

Ăn sầu riêng uống coca gây ngộ độc nghiêm trọng: Thực hư thế nào? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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