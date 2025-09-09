Ăn bắp luộc có tốt không? Có nên ăn mỗi ngày hay không?

09/09/2025

Các món ăn từ bắp ngô đã không còn quá xa lạ đối với người Việt Nam, đặc biệt là bắp luộc. Thế nhưng bắp luộc có những công dụng gì đối với cơ thể và ăn bắp luộc có tốt không thì không phải ai cũng đã rõ.

Bắp, hay còn gọi là ngô, là một loại ngũ cốc phổ biến trên toàn thế giới, không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Từ bắp luộc, bắp nướng đến các món súp ngô, loại thực phẩm này là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích sức khỏe mà bắp mang lại

Tốt cho sức khỏe của mắt 

Hai hợp chất carotenoid chính trong bắp là lutein và zeaxanthin được biết đến với khả năng bảo vệ mắt. Chúng tập trung ở điểm vàng của võng mạc, hoạt động như một "kính râm" tự nhiên giúp lọc ánh sáng xanh có hại. Bổ sung bắp vào chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết 

Mặc dù bắp có vị ngọt, nhưng chỉ số đường huyết của nó tương đối thấp. Chất xơ trong bắp giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn chặn sự tăng đột biến của đường huyết sau bữa ăn. Điều này rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng bệnh tiểu đường

Bắp tím là loại thực phẩm đã được chứng minh là có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường cũng như các biến chứng liên quan đến bệnh lý này một cách hiệu quả. Trong bắp tím có chứa Anthocyanin sẽ làm giảm khả năng hấp thụ Glucose và tăng tiết Insulin. Không chỉ có thế, loại sắc tố này còn kích thích sản xuất Glucokinase và axit béo. Đây là hai chất đặc biệt giúp phòng ngừa bệnh lý tiểu đường một cách tối ưu.

Hỗ trợ phòng bệnh ung thư

Nhờ khả năng làm giảm lượng cholesterol, bắp sẽ giúp cơ thể phòng ngừa một số căn bệnh ung thư nguy hiểm. Cụ thể là ung thư ruột kết. Không chỉ có thế, người ta còn tìm thấy một lượng beta-cryptoxanthin đáng kể trong bắp. Hợp chất này sẽ giúp cải thiện các chức năng của phổi, từ đó hỗ trợ phòng bệnh ung thư phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn bắp luộc mỗi ngày hay không?

Ăn bắp luộc rất tốt cho sức khỏe và bạn có thể hình thành thói quen ăn bắp luộc mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn 1 bắp ngô cỡ vừa và không nên ăn loại ngũ cốc này thay cơm. Nếu ăn quá nhiều, lạm dụng bắp sẽ gây ra tình trạng khó chịu tại niêm mạc ruột. Hơn nữa, protein tìm thấy trong bắp chủ yếu là Gluten nên sẽ rất dễ tác động xấu đến hệ miễn dịch.

Mặc dù lượng đường trong bắp không quá cao thế nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng làm tăng đường huyết của bạn, gây ra tình trạng kháng Insulin. Ngoài ra, nếu bạn ăn bắp sống không qua chế biến, đường ruột của bạn có thể gặp phải một số vấn đề như đau bụng, tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Riêng với trẻ nhỏ, bạn không nên cho trẻ ăn bắp liên tục do đường ruột trẻ chưa hoàn thiện. Các dưỡng chất có trong bắp có thể gây áp lực lên dạ dày. Mặt khác, lượng tinh bột cao trong bắp cũng sẽ làm bạn bị đầy hơi, khó tiêu nếu như ăn quá nhiều.

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Ăn đậu bắp thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân đến làm đẹp da và tăng cường sức khỏe tim mạch, xương khớp.

