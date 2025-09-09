Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Tâm linh - Tử vi 09/09/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ rất nhiều bạn bè, người thân. Nếu có thể hãy tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày để bạn cùng mọi người người tận hưởng không khí trong lành bên nhau.

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Quan nâng đỡ nên con giáp tuổi Dậu nhanh chóng xử lý hết được tồn đọng công việc mà bạn tưởng như mình không thể làm được. Nhờ đó mà bản mệnh có được ngày Chủ nhật thảnh thơi, không phải suy nghĩ hay lo lắng nhiều.  

Kim khí vượng tác động tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn dễ bị ốm sốt, chóng mặt... Nếu có bệnh thì nên chạy chữa sớm, còn nếu nguyên nhân không xuất phát từ bệnh tật thì có nghĩa là bạn cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí, sự nóng nảy khiến bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với người khác để bảo vệ ý kiến của bản thân.  

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình, không thể làm việc theo cảm hứng rồi lại bỏ dở công việc giữa chừng, khiến người khác phải khắc phục hậu quả như vậy.

 

Hỏa sinh Thổ, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Hôm nay, những người họ hàng lớn tuổi có thể chính là quý nhân giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, hãy tự tin nắm bắt cơ hội.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định. 

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bạn cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn đã lên kế hoạch.

 

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được tình yêu của mình ở mức ổn định. Dù cả hai không nói quá nhiều với nhau, nhưng tuổi Mùi cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người ấy, không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn khi qua 00h đêm ngày 9/9/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa

TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa

Đời sống 28 phút trước
Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ