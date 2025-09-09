TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa

Đời sống 09/09/2025 10:18

Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh khoảng 10 người liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người của một đôi nam nữ ngay giữa đường.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn (TP HCM) đang xác minh vụ nhóm thanh niên đánh tới tấp một đôi nam nữ trên đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video cho thấy nhóm khoảng 10 người liên tục dùng chân, tay đánh vào phần bụng, đầu... một đôi nam nữ ngay trên đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn vào tối 7/9.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, song không ai can thiệp do nhóm người quá hung hãn, đồng thời làm giao thông khu vực bị ùn ứ.

TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Một nhân chứng cho hay, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô gái và nhóm thanh niên gây án. Sau khi bị tấn công, một thanh niên đến hỗ trợ nhưng cũng bị đánh, buộc cả hai phải chịu trận.

Lãnh đạo phường Tân Sơn cho biết Công an phường đã vào cuộc truy xét nhóm thanh niên.

