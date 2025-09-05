Nạn nhân cho biết, cô bị sốc hơn nữa là toàn bộ sự việc bị người khác đứng ngoài quay video, tung lên mạng xã hội cùng những lời chửi bới, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa”...

Theo thông tin VietNamNet, ngày 5/9, chị L.D.A. (SN 2006, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị nhóm đối tượng hành hung tập thể. Theo lời kể của D.A., khoảng 23h45 ngày 31/8, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn tên Vy, rủ xuống dưới nhà để “nói chuyện”. Tin tưởng, cô đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương, phường Kim Liên.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet. “Vừa đến nơi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ có 3 bạn nữ lao vào đánh, trong đó một người tên Khuê. Sau đó, nam thanh niên và một cô gái khác cũng tham gia. Họ kéo tôi từ bên này sang bên kia đường, đánh liên tiếp...”, D.A. run rẩy kể lại. Nhóm đối tượng không chỉ dùng tay chân mà còn sử dụng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu và người nạn nhân, khiến chiếc mũ vỡ vụn. Điện thoại của cô gái cũng bị hư hỏng nặng.

Điện thoại của cô gái cũng bị hư hỏng nặng. Nón bảo hiểm vỡ vụn. Ảnh: VietNamNet. Điều khiến D.A. sốc hơn cả là toàn bộ sự việc bị một người khác đứng ngoài quay video, sau đó tung lên mạng kèm theo những lời chửi bới, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa”; thậm chí còn tuyên bố: “Bố tao là công an", thể hiện sự thách thức pháp luật. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, D.A. đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa. Theo thông tin từ báo Dân Việt, từ ngày 1/9 đến nay, D.A. vẫn phải nằm viện điều trị, trên cơ thể chi chít thương tích. Gia đình D.A. phải tự lo toàn bộ chi phí y tế, trong khi nhóm đối tượng liên quan tiếp tục nhắn tin đe dọa, khiến cả nạn nhân và người thân sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi. Nạn nhân phải nằm viện điều trị. Ảnh: Báo Dân Việt. Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”. Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

