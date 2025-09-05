Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 05/09/2025 12:33

Nạn nhân cho biết, cô bị sốc hơn nữa là toàn bộ sự việc bị người khác đứng ngoài quay video, tung lên mạng xã hội cùng những lời chửi bới, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa”...

Theo thông tin VietNamNet, ngày 5/9, chị L.D.A. (SN 2006, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị nhóm đối tượng hành hung tập thể.

Theo lời kể của D.A., khoảng 23h45 ngày 31/8, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn tên Vy, rủ xuống dưới nhà để “nói chuyện”. Tin tưởng, cô đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương, phường Kim Liên.

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet. 

“Vừa đến nơi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ có 3 bạn nữ lao vào đánh, trong đó một người tên Khuê. Sau đó, nam thanh niên và một cô gái khác cũng tham gia. Họ kéo tôi từ bên này sang bên kia đường, đánh liên tiếp...”, D.A. run rẩy kể lại.

Nhóm đối tượng không chỉ dùng tay chân mà còn sử dụng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu và người nạn nhân, khiến chiếc mũ vỡ vụn. Điện thoại của cô gái cũng bị hư hỏng nặng.

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 3
 Điện thoại của cô gái cũng bị hư hỏng nặng. Nón bảo hiểm vỡ vụn. Ảnh: VietNamNet. 

Điều khiến D.A. sốc hơn cả là toàn bộ sự việc bị một người khác đứng ngoài quay video, sau đó tung lên mạng kèm theo những lời chửi bới, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa”; thậm chí còn tuyên bố: “Bố tao là công an", thể hiện sự thách thức pháp luật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, D.A. đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, từ ngày 1/9 đến nay, D.A. vẫn phải nằm viện điều trị, trên cơ thể chi chít thương tích. Gia đình D.A. phải tự lo toàn bộ chi phí y tế, trong khi nhóm đối tượng liên quan tiếp tục nhắn tin đe dọa, khiến cả nạn nhân và người thân sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi.

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 4
Nạn nhân phải nằm viện điều trị. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Công an xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đã mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến vụ nữ sinh bị 3 học sinh khác hành hung lên làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô gái bị đánh hội đồng tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Đời sống 51 phút trước
Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Từ nay đến 9/9, 3 con giáp Trời thả Lộc vàng, Thần Tài phát lì xì, thay thời đổi vận giàu sang, tiền tiêu thả ga, sống không lo nghĩ

Từ nay đến 9/9, 3 con giáp Trời thả Lộc vàng, Thần Tài phát lì xì, thay thời đổi vận giàu sang, tiền tiêu thả ga, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/9-7/9), 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/9-7/9), 3 con giáp phát lộc phát tài, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Video 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'