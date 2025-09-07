Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 07/09/2025 05:00

Khoai sọ là thực phẩm quen thuộc có mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình. Không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng mà đây còn là loại giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Khoai sọ là gì?

Khoai sọ có tên khoa học là Colocasia esculenta, thuộc họ ráy. Thân được chia làm hai phần, thân chính (rễ) phình to thành củ, gồm một củ cái và nhiều củ con mọc xung quanh. Phía trên là thân giả phát triển thành các bẹ lá, xếp lại với nhau.

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với nguồn gốc từ Đông Nam Á và Ấn Độ, ở nước ta cũng có nhiều loại giống phổ biến như: khoai sọ trắng và khoai sọ núi,… Chúng thường mọc dại và được trồng ở một số vùng nông thôn để lấy củ ăn. Bởi vì ngoài hàm lượng lớn xơ và tinh bột, khoai sọ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Protein, chất béo, canxi, sắt, mangan, vitamin C, vitamin E,…

Lợi ích của khoai sọ đối với sức khỏe

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng cao, khoai sọ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Cả hai thành phần này đều giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa chỉ số đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn. Vì vậy, khoai sọ có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh ổn định lượng đường trong máu tốt hơn.

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thêm khoai sọ vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản để bảo vệ trái tim của bạn. Chất xơ hòa tan trong khoai sọ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), một trong những yếu tố chính gây ra bệnh tim. Hơn nữa, khoai sọ còn là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, làm giãn mạch máu và giảm căng thẳng cho hệ tim mạch. Sự kết hợp của các yếu tố này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Giúp giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, khoai sọ là một lựa chọn lý tưởng. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai sọ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Khoai sọ cũng có mật độ năng lượng thấp, có nghĩa là bạn có thể ăn một lượng lớn mà không lo tăng cân quá nhanh. 

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Với sự kết hợp của vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, khoai sọ là một thực phẩm tuyệt vời để củng cố hệ miễn dịch. Nó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi sau bệnh.

Một số lưu ý khi ăn khoai sọ

Khoai sọ là một trong những loại thực phẩm dưỡng thai rất tốt cho bà bầu. Nó giàu dinh dưỡng, ít calo, dễ ăn, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Ngoài ra, khoai sọ còn có tác dụng chữa sưng đau, bỏng lửa hay bệnh liên quan tới xương khớp. Tuy nhiên, các bà bầu chỉ nên ăn khoai sọ với lượng vừa đủ và hợp lý theo lời khuyên của bác sĩ.

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoai sọ có chứa nhiều đường và tinh bột, chỉ số đường huyết lên tới 58. Vì vậy, loại thực phẩm này không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn khoai sọ.

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Khoai tây là loại thực phẩm quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, nướng, chiên… Nhờ chứa nhiều kali, vitamin nhóm B và chất xơ, loại củ này được xem là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người mắc đái tháo đường, việc ăn khoai tây có thực sự an toàn?

Xem thêm
Từ khóa:   khoai sọ công dụng của khoai sọ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân phù trợ, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 7/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân phù trợ, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/9/2025), 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/9/2025), 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/9/2025, đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/9/2025, đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/9-9/9), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/9-9/9), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Sau ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa?

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa?

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ