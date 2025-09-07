Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Khoai sọ có tên khoa học là Colocasia esculenta, thuộc họ ráy. Thân được chia làm hai phần, thân chính (rễ) phình to thành củ, gồm một củ cái và nhiều củ con mọc xung quanh. Phía trên là thân giả phát triển thành các bẹ lá, xếp lại với nhau.

Với nguồn gốc từ Đông Nam Á và Ấn Độ, ở nước ta cũng có nhiều loại giống phổ biến như: khoai sọ trắng và khoai sọ núi,… Chúng thường mọc dại và được trồng ở một số vùng nông thôn để lấy củ ăn. Bởi vì ngoài hàm lượng lớn xơ và tinh bột, khoai sọ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Protein, chất béo, canxi, sắt, mangan, vitamin C, vitamin E,…

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng cao, khoai sọ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Cả hai thành phần này đều giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa chỉ số đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn. Vì vậy, khoai sọ có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh ổn định lượng đường trong máu tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thêm khoai sọ vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản để bảo vệ trái tim của bạn. Chất xơ hòa tan trong khoai sọ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), một trong những yếu tố chính gây ra bệnh tim. Hơn nữa, khoai sọ còn là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, làm giãn mạch máu và giảm căng thẳng cho hệ tim mạch. Sự kết hợp của các yếu tố này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Giúp giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, khoai sọ là một lựa chọn lý tưởng. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai sọ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Khoai sọ cũng có mật độ năng lượng thấp, có nghĩa là bạn có thể ăn một lượng lớn mà không lo tăng cân quá nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Với sự kết hợp của vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, khoai sọ là một thực phẩm tuyệt vời để củng cố hệ miễn dịch. Nó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi sau bệnh.

Một số lưu ý khi ăn khoai sọ

Khoai sọ là một trong những loại thực phẩm dưỡng thai rất tốt cho bà bầu. Nó giàu dinh dưỡng, ít calo, dễ ăn, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Ngoài ra, khoai sọ còn có tác dụng chữa sưng đau, bỏng lửa hay bệnh liên quan tới xương khớp. Tuy nhiên, các bà bầu chỉ nên ăn khoai sọ với lượng vừa đủ và hợp lý theo lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai sọ có chứa nhiều đường và tinh bột, chỉ số đường huyết lên tới 58. Vì vậy, loại thực phẩm này không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn khoai sọ.