Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Dinh dưỡng 08/09/2025 04:00

Ớt chuông không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc đỏ, vàng, cam rực rỡ, mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào với nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị, cần biết cách sử dụng đúng.

Ớt chuông, hay còn gọi là ớt ngọt, là một loại thực phẩm phổ biến, không chỉ được yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt mà còn nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của ớt chuông

Ớt chuông là loại rau củ chứa rất ít calo nhưng lại vô cùng giàu vitamin và khoáng chất. Tùy vào màu sắc (đỏ, vàng, xanh), hàm lượng dinh dưỡng sẽ có chút khác biệt, nhưng về cơ bản, mỗi 100g ớt chuông chứa:

  • Vitamin C: Khoảng 127mg (hơn 200% nhu cầu hàng ngày).
  • Ớt chuông đỏ chứa hàm lượng vitamin C cao nhất.
  • Vitamin A: Cung cấp beta-carotene giúp sáng mắt, hỗ trợ miễn dịch.
  • Vitamin B6: Hỗ trợ chức năng não bộ và sản xuất hồng cầu.
  • Vitamin E: Chống oxy hóa, giúp da khỏe mạnh.
  • Chất xơ: Khoảng 1.7g, hỗ trợ tiêu hóa tốt.
  • Chất chống oxy hóa: Beta-carotene, lutein, zeaxanthin giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.
  • Kali: Hỗ trợ điều hòa huyết áp.
Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả ớt chuông

Chống viêm, bảo vệ tim mạch: Ớt chuông, đặc biệt là ớt đỏ, chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như carotenoid, beta-carotene và phytochemical. Các chất này giúp giảm viêm, kiểm soát cholesterol, ổn định đường huyết, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư: Ớt đỏ giàu lycopene - hợp chất có khả năng chống lại gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và một số loại ung thư khác. Các loại ớt vàng, cam giàu carotenoid cũng có lợi cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Làm đẹp da và tóc: Hàm lượng vitamin E và C trong ớt chuông giúp làn da săn chắc, mái tóc khỏe mạnh. Ăn thường xuyên có thể kích thích lưu thông máu da đầu, thúc đẩy tóc mọc nhanh, giảm gãy rụng và bảo vệ tóc khỏi tác hại môi trường.

Tốt cho hệ thần kinh và mắt: Ớt chuông chứa nhiều vitamin B6 - dưỡng chất quan trọng cho hệ thần kinh, hỗ trợ tái tạo tế bào thần kinh. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong ớt có tác dụng bảo vệ điểm vàng của mắt, chống tác hại của ánh sáng xanh, ngăn thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Ớt chuông ít calo, giàu chất xơ và có khả năng sinh nhiệt nhẹ, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng mà không gây nóng trong người như ớt cay. Ăn thường xuyên còn hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ đường ruột.

Lưu ý khi sử dụng ớt chuông

Mặc dù ớt chuông rất có ích cho cơ thể nhưng bạn cần phải lưu ý một vài điều sau khi sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể:

Cần sử dụng ớt chuông đúng cách và với lượng vừa đủ, khoảng 1 – 2 trái/bữa và 2 – 3 lần/tuần.Cố gắng chế biến chín, kĩ đặc biệt khi bạn mắc các vấn đề về đường ruột.Không tích trữ lâu ngày sau đó mang ra sử dụng để tránh tình trạng ớt bị mốc, thối gây tác hại xấu.

Đối tượng không nên sử dụng

Tuy ớt chuông khá lành tính nhưng trong một vài trường hợp bạn Không nên ăn ớt chuông như:

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa hay đường ruột không nên sử dụng ớt chuông, do trong ớt chuông chứa nhiều chất xơ khi dung nạp quá nhiều dẫn đến dư thừa dễ gây đầy hơi, chướng bụng.

Những bệnh nhân bị trĩ, viêm dạ dày, tá tràng, viêm thực quản,... không nên sử dụng ớt chuông.

Người có nguy cơ loãng xương, mặc dù ớt chuông giúp ngăn ngừa yếu xương nhưng có thể gây viêm xương, từ đó tăng khả năng hình thành loãng xương.

Ngoài ra, người bị sốt, cao huyết áp, lao phổi cần thận khi ăn ớt chuông.

Khám phá những lợi ích tuyệt vời từ ớt chuông nhưng không phải ai cũng biết

Khám phá những lợi ích tuyệt vời từ ớt chuông nhưng không phải ai cũng biết

Ớt chuông là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như Vitamin, chất chống oxy hóa,... rất tốt cho cơ thể nhưng không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   ớt chuông lợi ích của ớt chuông dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Sau hôm nay, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/9/2025), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/9/2025), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/9/2025), 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Cuối ngày hôm nay (8/9/2025), 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Bắt nóng tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TP.HCM

Bắt nóng tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TP.HCM

Đời sống 8 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống 9 giờ 19 phút trước
Bắt khẩn cấp người đàn ông chặn xe gây hấn, đánh người trên đường ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông chặn xe gây hấn, đánh người trên đường ở TP.HCM

Đời sống 9 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bật mí 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe từ việc ăn củ năng mà không phải ai cũng biết

Bật mí 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe từ việc ăn củ năng mà không phải ai cũng biết

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên” nhưng không phải ai cũng biết

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Ăn sữa chua vừa đẹp dáng lại đẹp da nhưng cũng cực hại nếu kết hợp với 3 món này

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?