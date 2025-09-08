Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Ớt chuông, hay còn gọi là ớt ngọt, là một loại thực phẩm phổ biến, không chỉ được yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt mà còn nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Ớt chuông là loại rau củ chứa rất ít calo nhưng lại vô cùng giàu vitamin và khoáng chất. Tùy vào màu sắc (đỏ, vàng, xanh), hàm lượng dinh dưỡng sẽ có chút khác biệt, nhưng về cơ bản, mỗi 100g ớt chuông chứa:

Chống viêm, bảo vệ tim mạch: Ớt chuông, đặc biệt là ớt đỏ, chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như carotenoid, beta-carotene và phytochemical. Các chất này giúp giảm viêm, kiểm soát cholesterol, ổn định đường huyết, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư: Ớt đỏ giàu lycopene - hợp chất có khả năng chống lại gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và một số loại ung thư khác. Các loại ớt vàng, cam giàu carotenoid cũng có lợi cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Làm đẹp da và tóc: Hàm lượng vitamin E và C trong ớt chuông giúp làn da săn chắc, mái tóc khỏe mạnh. Ăn thường xuyên có thể kích thích lưu thông máu da đầu, thúc đẩy tóc mọc nhanh, giảm gãy rụng và bảo vệ tóc khỏi tác hại môi trường.

Tốt cho hệ thần kinh và mắt: Ớt chuông chứa nhiều vitamin B6 - dưỡng chất quan trọng cho hệ thần kinh, hỗ trợ tái tạo tế bào thần kinh. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong ớt có tác dụng bảo vệ điểm vàng của mắt, chống tác hại của ánh sáng xanh, ngăn thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Ớt chuông ít calo, giàu chất xơ và có khả năng sinh nhiệt nhẹ, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng mà không gây nóng trong người như ớt cay. Ăn thường xuyên còn hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ đường ruột.

Lưu ý khi sử dụng ớt chuông

Mặc dù ớt chuông rất có ích cho cơ thể nhưng bạn cần phải lưu ý một vài điều sau khi sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể:

Cần sử dụng ớt chuông đúng cách và với lượng vừa đủ, khoảng 1 – 2 trái/bữa và 2 – 3 lần/tuần.Cố gắng chế biến chín, kĩ đặc biệt khi bạn mắc các vấn đề về đường ruột.Không tích trữ lâu ngày sau đó mang ra sử dụng để tránh tình trạng ớt bị mốc, thối gây tác hại xấu.

Đối tượng không nên sử dụng

Tuy ớt chuông khá lành tính nhưng trong một vài trường hợp bạn Không nên ăn ớt chuông như:

Người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa hay đường ruột không nên sử dụng ớt chuông, do trong ớt chuông chứa nhiều chất xơ khi dung nạp quá nhiều dẫn đến dư thừa dễ gây đầy hơi, chướng bụng.

Những bệnh nhân bị trĩ, viêm dạ dày, tá tràng, viêm thực quản,... không nên sử dụng ớt chuông.

Người có nguy cơ loãng xương, mặc dù ớt chuông giúp ngăn ngừa yếu xương nhưng có thể gây viêm xương, từ đó tăng khả năng hình thành loãng xương.

Ngoài ra, người bị sốt, cao huyết áp, lao phổi cần thận khi ăn ớt chuông.