8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt

Dinh dưỡng 12/02/2023 08:25

Thiếu máu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cơn đau đầu, chóng mặt. Để khắc chế tình trạng này, thực phẩm giàu sắt sẽ vô cùng lỹ tưởng.

8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đau đầu do thiếu máu có thể làm trì hoãn cuộc sống và công việc của bạn. Những cơn đau nhức khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng. Ăn đúng loại thực phẩm giàu sắt sẽ phần não hỗ trợ hạn chế tối đa những tình trạng này.

Thịt bò

Nếu bạn là người yêu thích thịt, thì thịt bò là một cách tuyệt vời để bổ sung chất sắt. Ăn 170 g bít tết thăn để có một bữa ăn cung cấp tới 3,2 gam khoáng chất quan trọng này.

8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần bao nhiêu sắt mỗi ngày? Nó phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính của bạn. Đàn ông cần 8 miligam (mg). Phụ nữ nên dùng 18 mg cho đến 50 tuổi, nhưng chỉ 8 mg sau đó. Nếu bạn đang mang thai, bạn cần tới 27.

Gia cầm

Gia cầm cũng là một nguồn cung cấp sắt tốt.

Nếu bạn không ăn thịt đỏ thì sao? Đừng lo lắng. Gia cầm cũng là một nguồn cung cấp sắt tốt. Hãy thử gà tây, gà hoặc vịt.

Một khẩu phần vịt 85g có 2,3 mg sắt. Cùng một lượng thịt gà hoặc gà tây cung cấp cho bạn 1 mg.

Rau xanh

8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn kèm ngon miệng, rau bina, cải xoăn và cải thìa có thể giúp bạn tăng cường chất sắt.

Có rất nhiều cách để chuẩn bị chúng. Hấp, xào hoặc cắt nhỏ và thêm vào món salad. Bạn thậm chí có thể trộn chúng thành sinh tố.

Đó là một cách giàu protein, ít chất béo để thêm chất sắt vào chế độ ăn uống của bạn. Không thành vấn đề nếu cá đến từ một trang trại hay được đánh bắt trong tự nhiên. Cá ngừ, cá mòi, cá thu và cá tuyết chấm đen là những nguồn cung cấp khoáng chất tốt.

Tôm và Hàu

8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cho một ít gạo lứt hoặc gạo đã được làm giàu vào và bạn sẽ biến nó thành một món ăn giàu chất sắt.

Món Ăn Chay

Nếu không ăn thịt, bạn vẫn có thể bổ sung sắt. Đậu phụ là một lựa chọn tốt. Hoặc ưu ái hơn cho các loại đậu, như đậu thận, garbanzo hoặc trắng.

Thực phẩm từ thực vật có chất sắt "non-heme", nghĩa là cơ thể bạn không hấp thụ chất này tốt như loại "heme" có trong thịt.

Kết thúc bữa ăn chay của bạn bằng thức uống có vitamin C. Nó giúp bạn hấp thụ chất sắt tốt hơn.

Ngũ cốc

Bữa sáng là thời điểm tuyệt vời để bổ sung sắt.

Bữa sáng là thời điểm tuyệt vời để bổ sung sắt. Kem lúa mì hoặc ngũ cốc cám và yến mạch đều là những cách tốt để làm điều đó. Hãy tăng thêm sức mạnh cho bản thân bằng cách thêm dâu tây thái lát.

Trứng

8 thực phẩm đẩy máu lên não, đứng đầu top giàu chất sắt: Người rối loạn tiền đình, thiếu máu nên ăn để giảm hoa mắt chóng mặt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dù nấu theo cách nào thì bạn cũng sẽ nhận được một lượng sắt tốt cho sức khỏe. Bánh mì trắng hoặc lúa mì được kẹp trứng có thể thêm nhiều dưỡng chất cho bạn.

Nhưng nếu bạn uống cà phê hoặc trà nóng với trứng, bạn có thể mất đi một số lợi ích. Chúng cũng ngăn bạn hấp thụ sắt.

Theo Medicinenet

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