7 tác dụng tuyệt vời khi uống chanh mật ong thường xuyên vào buổi sáng

Dinh dưỡng 01/06/2023 10:07

Nếu bạn duy trì được thói quen uống một ly chanh mật ong vào buổi sáng, chắc chắn bạn sẽ nhận được những tác dụng tuyệt vời dưới đây.

Giảm đau họng

Chanh mật ong là liều thuốc hoàn hảo cho việc điều trị các chứng ho nhẹ, làm ấm và giảm đi cảm giác khó chịu cổ họng. Đồng thời, đây cũng là liều thuốc thiên nhiên giúp điều trị cảm cúm, ho do thay đổi thời tiết. Để tăng tính hiệu quả, bạn nên pha chanh mật ong với nước ấm nhé.

7 tác dụng tuyệt vời khi uống chanh mật ong thường xuyên vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tiêu hóa

Nước cốt chanh cùng một chút mật ong giúp loại bỏ độc tố ra khỏi dạ dày. Nếu bạn ăn khuya hoặc ăn nhiều dầu và chất béo, chanh và mật ong sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới. Chanh chứa khoáng chất, vitamin và giúp gan sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa. Nước chanh ấm rất tốt cho sự vận động tạo phân của ruột, thậm chí còn được Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo rằng có lợi cho bệnh nhân ung thư giúp thải bỏ các chất không cần thiết cũng như độc tố ra khỏi cơ thể.

Giảm cân

Uống nước chanh mật ong ấm không chỉ làm tăng sự trao đổi chất mà còn loại bỏ tất cả các chất thải độc hại có trong cơ thể con người có thể được lưu trữ trong các mô mỡ.

Thức uống ấm này cũng giúp cải thiện máu và đốt cháy chất béo khi uống thường xuyên.

7 tác dụng tuyệt vời khi uống chanh mật ong thường xuyên vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch

Nước chanh mật ong được rất nhiều người lựa chọn trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, cung cấp một lượng Vitamin C và chất chống Oxy hóa cần thiết cho hệ miễn dịch. Bạn nên uống trước khi ăn sáng, đây là thời điểm thích hợp nhất.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lượng vitamin C dồi dào trong chanh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Người bổ sung nhiều trái cây thuộc họ cam quýt (như chanh) ít nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ so với những người không ăn hoặc ăn ít.

Hỗn hợp chanh, mật ong đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ giảm mức cholesterol và chất béo trung tính. Từ đó ngừa sự lắng đọng của các mảng bám trong mạch máu, ngăn hình thành xơ vữa động mạch lẫn vấn đề về tim.

7 tác dụng tuyệt vời khi uống chanh mật ong thường xuyên vào buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm táo bón, nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, khi kết hợp với tác dụng lợi tiểu của nước chanh có thể giúp loại bỏ bất kỳ chất không mong muốn nào như sỏi ra khỏi cơ thể.

Giải pháp này giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng và cuối cùng là cải thiện chuyển động ruột giúp giảm táo bón.

Làm đẹp da

Duy trì thói quen uống chanh mật ong vào mỗi buổi sáng giúp da kiểm soát được lượng dầu thừa, ngăn ngừa mụn. Đồng thời, với lượng Vitamin C dồi dào giúp bảo vệ da, làm mờ vết thâm, nám.

7 tác dụng tuyệt vời khi uống chanh mật ong thường xuyên vào buổi sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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