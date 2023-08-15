7 lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe không ngờ của bí ngòi

Bí ngòi chứa ít calo và nhiều axit folic, kali và magiê - tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng tốt cho sức khỏe của tim. Chất xơ trong bí ngòi cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim như đột quỵ, bệnh mạch vành.

Bệnh tim mạch là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Thực phẩm không chứa tinh bột như bí ngòi giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Chất xơ có trong bí ngòi làm chậm quá trình hấp thụ glucose, giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Lượng chất xơ cao còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa - một trong những yếu tố góp phần gây ra bệnh tiểu đường.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Bí ngòi có thể thúc đẩy tiêu hóa lành mạnh theo nhiều cách. Nó giàu nước và khoáng chất, có thể làm mềm phân. Điều này giúp giảm khả năng táo bón của bạn.

Chúng cũng chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan bổ sung số lượng lớn vào phân và giúp thức ăn di chuyển qua ruột dễ dàng hơn, giảm nguy cơ táo bón.

Trong khi đó, chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi sống trong ruột của bạn. Đổi lại, những vi khuẩn thân thiện này tạo ra axit béo chuỗi ngắn (SCFA) nuôi dưỡng các tế bào ruột của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ các vấn đề về thị lực

Lượng vitamin C và beta-carotene phong phú trong bí ngòi giúp bảo vệ mắt sức khỏe mắt, hỗ trợ thị lực và các vấn đề liên quan đến thị lực. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin trong bí cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thị lực liên quan đến tuổi tác.

Giảm huyết áp

Bí ngòi giàu kali - một trong những thực phẩm lành mạnh để chống lại chứng tăng huyết áp. Kali làm giãn các mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm áp lực lên thành mạch, năng ngừa bệnh tăng huyết áp. Ngoài việc kiểm soát huyết áp, kali trong bí ngòi còn làm giảm nhịp tim và chống lại tác hại của natri.

Ảnh minh họa: Internet

Xương, răng chắc khỏe

Lutein và Zeaxanthin là hai loại chất dinh dưỡng thuộc dòng Carotenoid có khá nhiều ở trong quả bí ngòi. Hai chất dinh dưỡng trên cũng sẽ có công dụng giúp xương, răng chắc khỏe cũng như ngăn ngừa các bệnh liên quan.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, ăn bí ngòi mỗi ngày cũng sẽ góp phần vào sự cải thiện tích cực của xương và răng.

Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng nồng độ hormone tuyến giáp

Sự hiện diện của các chất polyphenols và vitamin C trong vỏ của bí ngòi có hiệu quả trong việc điều chỉnh các mức hormone của tuyến giáp và tuyến thượng thận. Ngoài ra, mangan trong loại quả này thúc đẩy hoạt động đúng đắn của các tuyến này.