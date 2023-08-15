Những kiểu người nào không nên ăn mật ong?

Mật ong dễ bị nhiễm độc tố botulinum trong quá trình sản xuất và vận chuyển, độc tố botulinum có khả năng sinh tồn rất mạnh và vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ cao 100 độ C.

Những vi khuẩn này vô hại với người trên 1 tuổi nhưng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chức năng đường tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện, khả năng miễn dịch kém nên rất dễ khiến trẻ nhỏ bị ngộ độc sau khi sử dụng.

Đối với một số người đang dùng thuốc hạ sốt, thuốc cảm có thành phần hạ sốt, mật ong sẽ tương tác với thuốc khiến cơ thể giảm tốc độ hấp thụ thuốc và ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiểu đường

Như chúng ta đã biết, về cơ bản bệnh tiểu đường (đái tháo đường) thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cabohydrat, protein, mỡ khiến cho lượng đường trong máu luôn ở mức cao gây phá hủy mạch máu nuôi dưỡng cơ quan trong cơ thể như: tim mạch, thận, mắt, dây thần kinh dẫn tới biến chứng như suy thận, mù lòa, hoại tử chi,… Bởi thế, nên hạn chế nạp vào cơ thể những thực phẩm chứa chỉ số đường huyết thực phẩm cao. Mật ong lại nằm trong số đó.

Trong 100g carbohydrate mật on có chứa: khoảng 35g, 40g đường fructose, khoảng 2 g sucrose và khoảng 1 g dextrin.Glucose và fructose là loại đường đơn giản, có thể được hấp thu trực tiếp vào máu. Trong khi đó đường sucrose và dextrin sau khi thủy phân có thể được hấp thụ vào trong ruột dễ dàng mà không cần tiêu hóa. Do đó, những người có bệnh tiểu đường tuyệt đối không dùng mật ong làm gia tăng lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân xơ gan

Đối với bệnh nhân xơ gan thì không nên ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, có thể gây ra bệnh tiểu đường gan.

Trên đây là những người không nên ăn mật ong. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa mật ong nhé.

Người dễ bị dị ứng

Mật ong không thích hợp cho những người bị dị ứng. Những ai bị dị ứng phấn hoa, cần tây và các dị ứng khác liên quan đến hoạt động của ong không nên ăn mật ong, có thể gây độc cho người bị dị ứng.

Trong mật ong chứa một chất giống như là Acetylcholine, có tác dụng giảm huyết áp. Người có mức đường huyết thấp uống mật ong vì dễ gặp biến chứng, vì vậy “kỵ” sử dụng. Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều mật ong cũng có thể dẫn đến một số phản ứng dị ứng như viêm phổi, thay đổi giọng nói, ngứa, khó nuốt và thở khò khè.