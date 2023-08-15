Loại thực phẩm rẻ bèo nhưng lại mang đến 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi sáng

Dinh dưỡng 15/08/2023 05:41

Đậu phộng có giá trị dinh dưỡng cực cao, nếu thường xuyên bổ sung loại thực phẩm này vào buổi sáng, bạn sẽ nhận được 4 lợi ích tuyệt vời dưới đây.

Giá trị dinh dưỡng của đậu phộng

 

Đậu phộng có chứa giá trị dinh dưỡng cao như chất béo, protein, carbohydrate, vitamin A, B6, E cùng các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, canxi, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó, đậu phộng cũng có thể cung cấp lecithin, axit amin, axit béo không bão hòa, carotene và choline là những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta.

Ăn đậu phộng có tác dụng ngăn ngừa các bệnh tim mạch như cao huyết áp, tim mạch, xuất huyết não,… Bên cạnh đó, đậu phộng còn có thể ngăn ngừa sự tích tụ và kết tủa của cholesterol trong mạch máu hạn chế gây xơ cứng động mạch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể đồng thời nâng cao trí tuệ và tuổi thọ.

Loại thực phẩm rẻ bèo nhưng lại mang đến 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích khi ăn đậu phộng buổi sáng

Ổn định đường huyết

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu sử dụng đậu phộng để thay thế thịt đỏ trong chế độ ăn uống, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể giảm 21%. Điều này là do đậu phộng có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể.

Đặc biệt là ăn đậu phộng vào buổi sáng, điều này không thể chỉ cải thiện cảm giác no, nó cũng có thể ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của lượng đường trong máu.

Loại thực phẩm rẻ bèo nhưng lại mang đến 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một bài báo trên tạp chí "Nutrition" đã chỉ ra rằng những người ăn lạc đều đặn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành đến 35%. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thành phần axit béo trong lạc có thể làm giảm hàm lượng cholesterol "xấu" trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe tim mạch. .

Giúp no lâu

Đậu phộng là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất nên mang lại cảm giác no lâu. Chính vì vậy việc ăn đậu phộng vào buổi sáng có thể giúp bạn khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Các nhà dinh dưỡng học đều ủng hộ việc chỉ ăn no 80%, đôi khi chúng ta không cẩn thận rất dễ ăn quá nhiều và gây hại cho sức khoẻ. Do vậy việc ăn một ít đậu phộng có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và giúp bạn no được khoảng 80%.

Loại thực phẩm rẻ bèo nhưng lại mang đến 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm xác suất ung thư trực tràng

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ ăn lạc ít nhất hai lần một tuần có thể giảm 58% nguy cơ ung thư ruột kết; nam giới ăn lạc hai lần một tuần có thể giảm 27% nguy cơ ung thư ruột kết.

Các nhà khoa học đã phân tích và phát hiện ra rằng axit folic có trong lạc và các chất chống ung thư khác có thể đóng một vai trò nhất định.

Tiết lộ 5 thời điểm không nên uống nước cam: Gây triệu chứng chướng bụng, khó ngủ, thậm chí là ngộ độc cấp tính

Tiết lộ 5 thời điểm không nên uống nước cam: Gây triệu chứng chướng bụng, khó ngủ, thậm chí là ngộ độc cấp tính

Nước cam cung cấp rất nhiều Vitamin có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên không nên uống vào những thời điểm dưới đây gì có thể phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng ăn đậu phộng buổi sáng lợi ích của đậu phộng

TIN MỚI NHẤT

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ