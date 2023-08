Loại thực phẩm rẻ bèo nhưng lại mang đến 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi sáng

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu sử dụng đậu phộng để thay thế thịt đỏ trong chế độ ăn uống, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể giảm 21%. Điều này là do đậu phộng có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể.

Đặc biệt là ăn đậu phộng vào buổi sáng, điều này không thể chỉ cải thiện cảm giác no, nó cũng có thể ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một bài báo trên tạp chí "Nutrition" đã chỉ ra rằng những người ăn lạc đều đặn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành đến 35%. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thành phần axit béo trong lạc có thể làm giảm hàm lượng cholesterol "xấu" trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe tim mạch. .

Giúp no lâu

Đậu phộng là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất nên mang lại cảm giác no lâu. Chính vì vậy việc ăn đậu phộng vào buổi sáng có thể giúp bạn khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Các nhà dinh dưỡng học đều ủng hộ việc chỉ ăn no 80%, đôi khi chúng ta không cẩn thận rất dễ ăn quá nhiều và gây hại cho sức khoẻ. Do vậy việc ăn một ít đậu phộng có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và giúp bạn no được khoảng 80%.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm xác suất ung thư trực tràng

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ ăn lạc ít nhất hai lần một tuần có thể giảm 58% nguy cơ ung thư ruột kết; nam giới ăn lạc hai lần một tuần có thể giảm 27% nguy cơ ung thư ruột kết.

Các nhà khoa học đã phân tích và phát hiện ra rằng axit folic có trong lạc và các chất chống ung thư khác có thể đóng một vai trò nhất định.