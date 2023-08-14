Ăn 5 loại thực phẩm này chẳng khác thuốc 'cải lão hoàn đồng', giúp phụ nữ trẻ lâu, buồng trứng khỏe mạnh: Loại số 4 bán đầy chợ Việt

Trước tiên, để nói về nguyên nhân gây lão hóa, có thể thấy cuộc sống tất bật với hàng tá công việc hằng ngày kéo theo những dấu hiệu lão hóa da sớm ghé thăm khuôn mặt chúng ta mà nhiều người không hề biết.

Theo Thanh Niên, không kể đến yếu tố tuổi tác, làn da của chúng ta còn chịu tác hại từ tia cực tím của ánh nắng mặt trời cùng các yếu tố bên ngoài khác như khói bụi, ô nhiễm,… làm cơ thể sản xuất thêm nhiều chất độc hại Ros (tức là Reactive Oxygen Spcecies). Khi đó men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs sản sinh nhiều hơn và tăng cường phá hủy các cấu trúc protein dạng sợi (Elastin, Collagen, Laminin, Fibronectin) điều này làm hư hại cấu trúc nền của da. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến làn da phụ nữ bị lão hóa sớm.

Thông thường lão hóa da sẽ ghé thăm phụ nữ khi bước sang tuổi 30, hệ trục “vàng” gồm: Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng sẽ có dấu hiệu suy giảm hoạt động, điều này làm rối loạn bộ hormone nữ (bao gồm Estrogen, Progesterone, Testosterone) gây ra những trục trặc nghiêm trọng về sức khỏe , sinh lý, và biểu hiện ra bên ngoài bằng sự “xuống cấp không phanh” của làn da.

Theo VnExpress dẫn tin từ Brightside, một số nguyên nhân chính có thể kể ra như sau:

+ Lượng collagen tự nhiên

Collagen là một loại protein có trong cấu trúc của da, tóc, móng tay, xương và khớp. Collagen chiếm 30% tổng số các loại protein trong cơ thể. Nó không chỉ giúp đem lại độ đàn hồi cho làn da, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương khớp. Thậm chí, một số loại collagen còn có tác dụng tạo lớp màng bảo vệ các bộ phận nội tạng, chẳng hạn như thận.

Khi tuổi tác lớn dần, quá trình sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể chúng ta sẽ giảm sút. Đó chính là lý do mà phụ nữ thường lão hóa sớm, da có nhiều nếp nhăn và nhanh già hơn so với đàn ông cùng tuổi.

+ Nồng độ testosterone

Estrogen chịu trách nhiệm cho khuôn mặt trẻ trung của phụ nữ. Nồng độ testosterone cao làm chậm quá trình lão hóa. Mặc dù estrogen cũng đóng vai trò là hormone chống lão hóa, nhưng sự sản xuất estrogen lại giảm nhanh hơn so với testosterone.

+ Mãn kinh

Mãn kinh được xem là giai đoạn thứ ba trong sự phát triển về sinh lý của người phụ nữ và là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên. Suy giảm hormone ở thời kỳ mãn kinh đẩy nhanh quá trình lão hoá. Khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, cơ thể không sản xuất nhiều collagen như trước, khiến da mất đi độ đàn hồi.

Tốc độ lão hóa của phụ nữ bị ảnh hưởng khá nhiều từ mức độ estrogen trong cơ thể, đặc biệt là sau tuổi 40. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng số thực phẩm để tăng estrogen tự nhiên, giúp buồng trứng tươi trẻ.

5 thực phẩm có lợi cho buồng trứng

Theo Tri thức và cuộc sống, để buồng trứng khỏe mạnh, bạn nên ăn 6 loại thực phẩm sau:

1. Sắn dây củ tròn

Sắn dây củ tròn - hay còn gọi là sâm tố nữ - rất giàu flavonoid, có thể điều chỉnh sự bài tiết và cung cấp estrogen, phụ nữ ăn nhiều để làn da trở nên mịn màng và đàn hồi.

Loại thực phẩm này đã được sử dụng trong y học cổ truyền Thái Lan với tác dụng cải lão ở cả nam giới lẫn nữ giới, giúp trẻ hóa và cải thiện chức năng sinh lý trong giai đoạn mãn kinh ở nữ giới cũng như là suy giảm chức năng sinh dục ở nam lẫn nữ giới.

Củ sâm tố nữ. (Ảnh minh họa)

Một số hợp chất có trong sâm tố nữ được gọi là phytoestrogen tạo nên các thành phần hoạt tính chính của loại thảo mộc này. Chất này hoạt động với vai trò như hormone estrogen trong cơ thể, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

2. Hạt tuyết liên tử

Từ thời xa xưa, tuyết liên tử chỉ được sử dụng trong phạm vi cung đình và được xem như là món ăn xa xỉ, dược phẩm quý hiếm, thường được dâng lên vua chúa, các quan thượng phẩm, cung tần mỹ nữ

Tuyết liên tử (tạo giác mễ) hay còn có tên gọi khác là hạt bồ mễ thuộc họ đậu (Fabaceae). Loại cây này rất giàu năng lượng, là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ, khoáng chất, vitamin, dinh dưỡng phong phú.

Tuyết liên tử là dược liệu có công dụng trong dưỡng nhan, giảm cân. Ngoài ra, nó còn giúp mát gan, thanh nhiệt, hỗ trợ cải thiện các chức năng não bộ.

Tuyết liên tử nấu cùng nấm trắng là phương pháp bổ sung tự nhiên tốt nhất, có tác dụng lớn trong việc duy trì buồng trứng.

3. Nhựa đào

Nhựa đào là sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, có tác dụng làm sạch máu, hạ mỡ máu, chống nếp nhăn, làm trẻ hóa làn da, tăng cường sinh dịch và giải khát, bổ sung độ ẩm cho cơ thể, giúp da đàn hồi.

Nhựa đào rất cứng ở dạng tinh thể đá, nhìn hơi giống hổ phách. Khi ngâm trong nước với nhiệt độ và thời gian thích hợp, nhựa đào sẽ mềm ra. Thành phần chính của nhựa đào là galactose, rhamnose, α-glucuronic acid và các loại tương tự. Theo Đông y, trong nhựa đào có hàm lượng collagen thực vật dồi dào, galactose, rhamnose và các amino acid nên có các tác dụng dưỡng da, ngăn ngừa các nếp nhăn, hỗ trợ giảm mụn, giảm thâm.

Nhựa đào còn làm giảm cholesterol, thúc đẩy tiêu hóa, thanh lọc đường huyết, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp phụ nữ sau sinh nhanh chóng hồi phục và giảm các di chứng tổn thương khi sinh nở...

4. Mè đen

Mè đen rất giàu vitamin E, có thể thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của buồng trứng, tăng số lượng tế bào trứng trưởng thành, kích thích bài tiết estrogen, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tuyến vú.

Mè đen có lợi cho phụ nữ. Ảnh: Internet

Kẽm trong hạt mè đen là thành phần quan trọng để hình thành collagen tăng cường mô cơ, da và tóc. Vitamin E trong dầu mè còn làm giảm sự xuất hiện của dấu hiệu lão hóa da. Ngoài ra, nhóm các hợp chất phenylpropanoid có trong mè đen, nhất là các lignans gồm hai thành phần sesamin và sesamolin chính là chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tật cho cơ thể vì chúng có khả năng chống lại gốc tự do có hại.

Các lignans trong hạt mè đen giúp chống lại tình trạng stress oxy hóa - phản ứng hóa học gây hỏng tế bào và làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý mãn tính. Không những thế, một dạng vitamin E trong mè đen được gọi là gamma-tocopherol còn là chất chống oxy hóa chống lại bệnh tim hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, mè đen là nguồn cung cấp selen dồi dào, có đến 18% hàm lượng này ở cả hạt không vỏ và có vỏ mè đen. So với các cơ quan trong cơ thể thì tuyến giáp chứa nồng độ selen cao nhất - khoáng chất có vai trò quan trọng đối với tạo ra các hormone của tuyến giáp. Không những thế, mè đen còn cung cấp kẽm, đồng, sắt và vitamin B6 hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hormone tuyến giáp và tăng cường sức khỏe cho tuyến này.

5. Tuyết yến

Tuyết yến hoang dã được mệnh danh là tổ yến thực vật, thường không thêm bất kỳ chất phụ gia nào, dễ ngâm, nước trong vắt, chưng cách thủy rất ngon.

Khác nhựa đào, tuyết yến là một chất tiết thực vật tiết ra từ phần lõi của cây Gum Tragacanth thuộc chi Sterculia. Trong khi nhựa đào là chất tiết ra từ phần vỏ của cây, tuyết yến là chất tiết có nguồn gốc từ phần bột gỗ trong thân cây.

Tuyết yến chứa axit D-galacturonic (còn được gọi là axit hyaluronic, hiện được công nhận là thành phần giữ ẩm tốt nhất để bổ sung độ ẩm và cải thiện da khô), D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose và L-rhamnose. Nó có chức năng giảm mỡ, giữ ẩm, làm săn chắc da, nhuận tràng thông tiện, tăng cường khả năng miễn dịch. Tuyết yến giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp, giảm béo.