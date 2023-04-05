6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam

Loại nước này đánh bại cái nóng bằng cách bù nước cho cơ thể. Trong số một số thành phần liên quan đến việc tạo ra một ly aam-panna, muối và đường là chính. Aam panna là một chất bù nước lành mạnh, cơ sở muối và đường của nó giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Aam Panna cũng ngăn ngừa sự mất các chất dinh dưỡng cần thiết như sắt.

Dứa là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp giải nhiệt, đẹp da, chống viêm, tốt cho tim mạch,… Ly nước ép dứa mát lạnh hòa quyện vị chua chua, ngọt ngọt của dứa cùng độ giòn giòn, sựt sựt của hạt chia hòa cùng hương thơm của nước cốt chanh tạo nên món thức uống vô cùng tuyệt vời dành cho bạn.

Cà phê sữa Việt Nam

Đây là loại thức uống không quá mới lạ, với sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê, cùng vị béo ngậy của sữa, mang đến một mùi hương nồng đậm khó quên. Các tín đồ của cà phê có thể thử ngay loại này để tăng thêm hương vị cho cuộc sống.

Trà chanh

Trà chanh là một món đồ uống mà ai ai cũng biết, vì vậy không thể thiếu trong danh sách các loại nước uống mùa hè giải nhiệt. Chỉ một chút đường, một quả chanh và vài viên đá là bạn đã ngay lập tức lấy lại sức lực trước cái nắng nóng đổ lửa này rồi.

Sinh tố xoài

Mùa hè là thiên đường của các loại hoa quả, vì thế đây chắc hẳn cũng là mùa thiên đường cho các loại đồ uống làm từ hoa quả như nước ép, sinh tố rồi. Sinh tố xoài thơm ngon rất dễ làm, không hề mất công mất thời gian sẽ giúp bạn có ngay một cốc nước giải nhiệt ngày hè ngon tuyệt.

Soda trái cây

Soda là loại nước giải khát có gas rất được ưa chuộng trong giới trẻ, đặc biệt khi được mix với trái cây. Soda trái cây có tính giải khát tức thì, hỗ trợ hệ tiêu hóa, trẻ hóa làn da, cũng như mang đến nhiều vitamin từ các loại trái cây như xoài, cam, táo, dâu, bạc hà…

Theo My Good Times