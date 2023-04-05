6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam

Dinh dưỡng 05/04/2023 09:41

Lại một mùa hè nữa lại đến, cái nắng nóng của nó làm cho cơ thể rất nhanh mất nước và trở nên suy nhược. Vì vậy bổ sung đủ nước là điều quan trọng nhất, bên cạnh nước lọc thông thường ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những loại nước dưới đây.

Aam panna

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam - Ảnh 1

Loại nước này đánh bại cái nóng bằng cách bù nước cho cơ thể. Trong số một số thành phần liên quan đến việc tạo ra một ly aam-panna, muối và đường là chính. Aam panna là một chất bù nước lành mạnh, cơ sở muối và đường của nó giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Aam Panna cũng ngăn ngừa sự mất các chất dinh dưỡng cần thiết như sắt.

Nước ép dứa 

Dứa là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp giải nhiệt, đẹp da, chống viêm, tốt cho tim mạch,… Ly nước ép dứa mát lạnh hòa quyện vị chua chua, ngọt ngọt của dứa cùng độ giòn giòn, sựt sựt của hạt chia hòa cùng hương thơm của nước cốt chanh tạo nên món thức uống vô cùng tuyệt vời dành cho bạn.

Cà phê sữa Việt Nam 

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam - Ảnh 2

Đây là loại thức uống không quá mới lạ, với sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê, cùng vị béo ngậy của sữa, mang đến một mùi hương nồng đậm khó quên. Các tín đồ của cà phê có thể thử ngay loại này để tăng thêm hương vị cho cuộc sống.

Trà chanh 

Trà chanh là một món đồ uống mà ai ai cũng biết, vì vậy không thể thiếu trong danh sách các loại nước uống mùa hè giải nhiệt. Chỉ một chút đường, một quả chanh và vài viên đá là bạn đã ngay lập tức lấy lại sức lực trước cái nắng nóng đổ lửa này rồi.

Sinh tố xoài 

6 loại thức uống mùa hè được thế giới ưa chuộng không thể thiếu cafe sữa đá Việt Nam - Ảnh 3

Mùa hè là thiên đường của các loại hoa quả, vì thế đây chắc hẳn cũng là mùa thiên đường cho các loại đồ uống làm từ hoa quả như nước ép, sinh tố rồi. Sinh tố xoài thơm ngon rất dễ làm, không hề mất công mất thời gian sẽ giúp bạn có ngay một cốc nước giải nhiệt ngày hè ngon tuyệt.

Soda trái cây 

Soda là loại nước giải khát có gas rất được ưa chuộng trong giới trẻ, đặc biệt khi được mix với trái cây. Soda trái cây có tính giải khát tức thì, hỗ trợ hệ tiêu hóa, trẻ hóa làn da, cũng như mang đến nhiều vitamin từ các loại trái cây như xoài, cam, táo, dâu, bạc hà…

Theo My Good Times 

Uống sinh tố có thực sự tốt cho sức khỏe?

Uống sinh tố có thực sự tốt cho sức khỏe?

Các loại sinh tố có thật sự “healthy” như chúng ta vẫn nghĩ? Dưới đây là tất tần tật ưu điểm và nhược điểm của loại đồ uống thơm ngon này!

Xem thêm
Từ khóa:   các loại đồ uống nước ép dứa cà phê sữa việt nam cà phê sữa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất