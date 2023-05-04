Thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói… là những sản phẩm được rất nhiều người yêu thích vì tính tiện lợi lại ngon miệng. Tuy nhiên, trong nhóm đồ ăn này lại có chứa chất bảo quản hóa học để giúp đồ ăn luôn tươi, ngon mắt, ngon miệng. Vậy nhưng đây lại cũng là những tác nhân gây ung thư.

Muối nitrit và nitrat trong thịt đã qua chế biến có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhất là ung thư đại tràng, đại trực tràng.

Đây là 2 món ăn khoái khẩu của rất nhiều bạn trẻ, tuy nhiên nó lại được xếp đứng đầu danh sách gây ung thư.

Thịt khi nướng ở nhiệt độ cao dễ bị cháy cạnh, phần bị cháy khét đó chứa benzopyrene. Ngoài ra, nếu nướng với than hoa, benzopyrene còn được tạo ra từ than hoa sau khi bị đốt, nó có thể bay lơ lửng trong không khí, hòa trộn với khói dầu, rơi và bám vào thực phẩm.

Còn với đồ chiên, dầu thực vật khi đun nóng trên 270°C sẽ tạo ra benzopyrene, đạt ngưỡng 300 độ C một lượng lớn benzopyrene được tạo thành sẽ bám vào thực phẩm. Đặc biệt, khi bạn ăn đồ chiên rán ở ngoài, có những hàng quán sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần còn làm tăng hàm lượng benzopyrene gấp nhiều lần, vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Soda

Ai lại không thèm một ly soda mát lạnh trong một ngày nóng vã mồ hôi cơ chứ? Tuy nhiên, loại thức uống khoái khẩu này lại đẩy bạn tới chỗ nguy hiểm. Theo Trường Đại học Sức khỏe cộng đồng John Hopkins Bloomberg, việc uống hơn 1 ly soda mỗi ngày sẽ khiến cơ thể bạn tích tụ và sản sinh ra nhiều 4-methylimidazole, một chất có khả năng gây ung thư.

Rau muối chua

Dưa muối, cà muối là những món ăn thân quen trong mâm cơm gia đình của người Việt. Thế nhưng các chuyên gia cho biết: Nếu không biết cách làm và ăn sao cho đúng thì rất dễ bị ung thư. Khi dưa, cà muối vẫn còn vị hăng, cay, chưa được lên men kỹ thì hàm lượng nitrat chuyển hóa thành nitrit sẽ kết hợp với aixt amin trong thực phẩm và chuyển hóa thành nitrosamine. Chất này đã đu0ợc chứng minh là có thể gây ung thư.

Hơn nữa, trong quá trình chế biến nếu không được bảo quản kỹ và để lên men lâu quá thì cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra, trong món ăn này còn có hàm lượng muối lớn, có hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cá khô, cá muối

Cá khô, cá muối là những món ăn quen thuộc của nhiều địa phương. Tuy nhiên, những thực phẩm này thuộc nhóm chất gây ung thư loại 1. Bởi vì, trong quá trình ướp cá muối, người ta sử dụng nồng độ muối ăn cao nhằm mục đích khử nước của cá. Quá trình này dễ dẫn đến cá muối, cá mắm chứa cực nhiều nitrit. Nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamine (nitrosodimethylamine) sau khi vào cơ thể.

Dưới môi trường axit của dạ dày, nitrosamine cực dễ gây ung thư. Hơn nữa, ngoài nguy cơ gây ung thư do nitrit gây ra, cá muối có thể sinh ra vi khuẩn trong quá trình phơi nắng, để khô, thậm chí là sản sinh ra aflatoxin… và aflatoxin cũng là một loại chất gây ung thư cực mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu ăn chưa bão hòa

Về cơ bản thì dầu chưa bão hòa là dầu thực vật, được chiết xuất từ các loại cây/thực vật thông qua một quy trình hóa học phức tạp. Trong dầu chưa bão hòa có chứa một lượng lớn acid béo Omega 6. Chất béo chuyển hóa này có thể gây tăng nguy cơ đau tim hoặc một số dạng ung thư như ung thư da, ung thư tuyến tụy, trực tràng...