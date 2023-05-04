6 nhóm người không nên ăn cà pháo kẻo rước 'độc' vào thân, đặc biệt là phụ nữ

Dinh dưỡng 04/05/2023 10:23

Cà pháo chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, cà pháo không tốt cho tất cả mọi đối tượng, thậm chí còn gây ảnh hưởng sức khỏe đối với những nhóm người này.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, cà pháo Đông y gọi quả cà là di tử hay giả tử, ải qua. Dân gian còn gọi là cà ghém, cà pháo, cà muối.

Cà pháo còn gọi là cà gai hoa trắng, tên khoa học là Solanum torum. Nó là cây nhỏ, lá xẻ thùy nông, có gai. Hoa màu trắng, quả màu trắng đổi màu vàng khi chín. Toàn cây đều có thể dùng làm thuốc.

6 nhóm người không nên ăn cà pháo kẻo rước 'độc' vào thân, đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 1
Cà pháo chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, cà pháo vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, chỉ thống, nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao.

Cà pháo thường được dùng trị đau cả vùng thắt lưng, té ngã tổn thương; đau dạ dày, đau răng; bế kinh; ho mãn tính. Dùng 10 - 15g rễ, dạng thuốc sắc.

100g cà pháo cung cấp 1,5g protein (có đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể), 12mg canxi, 0,7mg sắt, 18mg magiê, 16mg phospho, 22,1g mg kali, 0,3mg kẽm. Ngoài ra nó còn chứa cả đồng và selen là các vi khoáng quý. Nhiều loại vitamin như tiền vitamin A, vitamin C (3mg/100g), vitamin B1, B2, PP cũng có trong cà pháo. Riêng phần hạt cà đúng là có nhiều sợi lông nhỏ nên có thể là nguyên nhân gây ho. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào công bố về tác hại này. Lượng sitosterol không đáng lưu tâm nhưng lại có solanin độc. Quả cà chưa chín có nhiều solanin hơn quả chín.

6 nhóm người không nên ăn cà pháo kẻo rước 'độc' vào thân, đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 2
Cà pháo có thể sử dụng để trị nhiều loại bệnh, vết thương trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTC News, cà pháo tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những nhóm người được khuyến cáo không nên ăn cà pháo:

Người suy nhược cơ thể: Người xưa thường có câu “1 trái cà bằng 3 chén thuốc”, ý nói cà rất độc. Do đó, những người đang bị ốm nếu ăn cà vào sẽ làm tăng cảm giác mệt mỏi, khó chịu, khiến bệnh nặng thêm.

Người mới ốm dậy: Tính hàn trong cà pháo sẽ khiến cho sức khỏe của bạn gặp nhiều bất lợi. Không những không thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe mà nó còn khiến bạn mệt mỏi.

Phụ nữ mang thai: Món cà pháo muối chua, thơm giòn luôn hấp dẫn các bà bầu ốm nghén. Tuy nó có thể làm bạn “đã” cơn ốm nghén nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tử cung, không tốt cho em bé. 

Ngoài ra, những phụ nữ khác cũng không nên ăn quá nhiều cà pháo, để giảm sự tác động đến tử cung, vì cà pháo chứa chất độc và có tính hàn.

6 nhóm người không nên ăn cà pháo kẻo rước 'độc' vào thân, đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 3
Cà pháo tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh: Phụ nữ sau khi sinh nếu ăn nhiều cà pháo muối sẽ gây bất lợi cho việc tạo sữa. Cả mẹ lẫn con có thể bị ho, khí huyết không thông, có thể gây nhức mỏi. Do vậy các chị em sau sinh cẩn thận ăn cà muối để tránh ảnh hưởng tới sữa cho con bú.

Người bị bệnh tử cung: Phụ nữ ăn nhiều cà pháo cũng gây trở ngại cho hoạt động của tử cung.

Bệnh tăng nhãn áp: Người bị bệnh tăng nhãn áp không dùng cà pháo vì có thể ảnh hưởng rất nhiều tới thị lực.

Trên đây là những người được khuyến cáo không nên ăn cà pháo. Nếu bạn thuộc nhóm người trên thì hãy tránh xa cà pháo nhé.

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