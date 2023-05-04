7 loại nước tốt cho thận còn hơn cả 'thuốc bổ': thanh lọc thận, đào thải chất độc, ngăn ngừa bệnh sỏi thận

Dinh dưỡng 04/05/2023 08:48

Để giúp thận luôn khỏe mạnh, bài tiết hết những chất cặn bã ra ngoài cơ thể bạn có thêm thêm những loại nước này vào thực đơn hằng ngày.

Trà nghệ

Nghệ là một thực phẩm có khả năng chống viêm tự nhiên giúp phòng ngừa tình trạng viêm nhiễm liên quan tới bệnh thận mãn tính.

Ngoài ra, nghệ còn chứa thành phần tự nhiên có khả năng thanh lọc thận. Vì thế, chúng ta nên uống trà nghệ đều đặn mỗi ngày để thận khỏe mạnh hơn.

7 loại nước tốt cho thận còn hơn cả 'thuốc bổ': thanh lọc thận, đào thải chất độc, ngăn ngừa bệnh sỏi thận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ cải đường

Củ cải đường chứa betaine, một chất phytochemical chống oxy hóa và làm tăng độ axit của nước tiểu. Nó thúc đẩy chức năng thận và ngăn hình thành sỏi thận.

Nước đậu đen rang

Đậu đen thường được người dân rang chín rồi nấu nước uống hàng ngày vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là cho thận. Đây là nước uống thanh nhiệt tốt cho mùa hè. Nó cũng giúp lợi tiểu, tăng cường chức năng thải độc của thận.

Nước đậu đen cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin B, sắt và nhiều loại khoáng tố. Chúng có công dụng bổ thận, lợi huyết, làm cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Các trường hợp bị thận yếu, táo bón, nóng trong, mất ngủ có thể cân nhắc sử dụng đậu đen rang pha trà uống hàng ngày.

7 loại nước tốt cho thận còn hơn cả 'thuốc bổ': thanh lọc thận, đào thải chất độc, ngăn ngừa bệnh sỏi thận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Một cốc trà xanh được ví như một cốc polyphenol - thành phần chống oxy hóa cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đây được xem là đáp án lý tưởng cho câu hỏi uống nước gì tốt cho thận. Bởi trà xanh không chứa calo, ngon và rất an toàn cho bệnh nhân suy thận.

Nước dừa

Nước dừa được nhiều người yêu thích bởi thơm ngon, mát mẻ. Nước dừa chứa ít đường, không có calo, ít axit nhưng lại giàu chất điện giải. Bởi thế, rất có ích trong việc đẩy nhanh quá trình thanh lọc cơ thể.

Uống nước dừa thường xuyên sẽ giúp thận bài tiết hết những chất cặn bã ra ngoài cơ thể giúp thận luôn khỏe mạnh.

7 loại nước tốt cho thận còn hơn cả 'thuốc bổ': thanh lọc thận, đào thải chất độc, ngăn ngừa bệnh sỏi thận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dứa

Dứa giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Quả có chứa một loại enzyme giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, làm dịu kích thích và thúc đẩy chức năng thận.

Nước gừng

Gừng là loại gia vị mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước gừng có tác dụng thanh lọc, làm sạch, ấm thận.

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra, nước gừng có khả năng loại bỏ các gốc tự do và chống viêm. Đây đều là những biểu hiện có liên quan tới bệnh thận.

Lưu ý không dùng nước gừng vào ban đêm hay những người cao huyết áp cũng không nên uống.

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