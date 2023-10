Căng thẳng trong mùa thi tốt nghiệp THPT 2023: Chuyên gia gợi ý 10 món ăn dinh dưỡng bồi bổ giúp sĩ tử 'thi đâu đậu đó'

Sau khi ăn 30 - 60 phút mới nên học bài. Không nên ăn đến khi thấy cảm giác quá no ở các bữa ăn chính, chỉ ăn no khoảng 80%. Bởi ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa sẽ giảm lượng máu lên não dễ dẫn tới buồn ngủ, do đó khả năng tiếp thu bài vở sẽ giảm.

Bên cạnh đó, nhiều sĩ tử cho rằng nên uống trà, cà phê, nước tăng lực hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng trà, cà phê, nước tăng lực khiến chúng ta bị phân tán và tạm quên đi cảm giác căng thẳng, mệt mỏi trong chốc lát.

Các nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng. Ảnh: Internet

Bộ não vốn đã mệt mỏi lại bị bắt hoạt động khiến cơ thể càng mệt mỏi, thiếu minh mẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thậm chí, còn làm tim đập nhanh, đi tiểu nhiều gây mất nước, mất ngủ, nhức đầu gây hại cho não và ngăn cản quá trình hấp thụ canxi vào cơ thể.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) cho rằng một chế độ dinh dưỡng cân đối và hợp lý sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng, các vi chất cần thiết cho các sĩ tử; đồng thời kết hợp lối sống, nếp sinh hoạt khoa học sẽ đảm bảo có một sức khỏe tổng thể tốt, giúp trí não tỉnh táo, nhận thức và tư duy nhanh. Theo đó, các bậc phụ huynh nên ưu tiên bổ sung 10 loại thực phẩm có nhiều ích lợi để các sĩ tử có một sức khỏe tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi.

- Thứ nhất là trứng: Quan niệm kiêng trứng vì sợ điểm thi giống quả trứng đã khiến sĩ tử có thể thiếu nhiều chất dinh dưỡng, vì trứng hoặc trứng vịt lộn là món ăn rất giàu protein. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều, mỗi ngày nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc bữa phụ buổi chiều, không nên ăn vào buổi tối.

Trứng. Ảnh: Internet

- Thứ hai là nấm: Đây là một loại thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp các chất đạm, chất béo, carbohydrat và vitamin…

- Thứ ba là đậu phụ: Cung cấp đạm thực vật dễ tiêu, có thể mua và chế biến rất đơn giản.

- Thứ tư là các loại hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen… Đây là nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng và đạm thực vật rất tốt cho các sĩ tử đồng thời cũng là món ăn để các bạn bồi dưỡng thêm vào bữa ăn phụ.

- Thứ năm là cá: Cá không những là nguồn cung cấp đạm mà còn cung cấp các axit béo (hay còn gọi là omega) có lợi cho hệ tim mạch, thần kinh. Một tuần nên ăn ba bữa cá, ưu tiên các loại cá thu, cá basa, cá trích… Ngoài ra, mùa hè có thể ăn thêm canh cua, ngao, hoặc hến là nguồn cung cấp đạm và chất khoáng rất dồi dào.

Cháo cá cung cấp chất dinh dưỡng. Ảnh: Internet

- Thứ sáu là các loại rau có màu xanh đậm có nhiều sắt và vitamin nhóm B rất tốt cho các sĩ tử như rau ngót, rau dền, rau bó xôi.

- Thứ bảy là các loại hoa quả: Nên ưu tiên các loại quả có màu vàng, đỏ để cung cấp nhiều vitamin A cho mắt. Ít nhất cũng ăn một quả chuối và một quả táo hoặc một cốc nước cam, quýt mỗi ngày để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

- Thứ tám là sữa chua: Ăn 1 - 2 hộp sữa chua mỗi ngày để cung cấp thêm lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, và bảo vệ đường ruột, hệ miễn dịch.

- Thứ chín là sữa: Sữa cung cấp nhiều năng lượng, có thể uống một ly sữa cho bữa đêm hoặc các bữa ăn phụ giúp tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể.

- Và cuối cùng là dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên như sâm, yến và tảo, các loại tảo biển.

Bên cạnh đó, các sĩ tử cũng nên tránh một số các loại thực phẩm có hại cho cơ thể, cho bộ não, đó là các thực phẩm có chứa nhiều chất bột - đường - chất béo như nước ngọt, bánh kẹo, hoặc các loại bánh tiêu, quẩy, nem chua rán, bánh khoai, chuối, ngô, phomai que, bim bim…

Các thực phẩm này tuy mang năng lượng ngay cho cơ thể nhưng là “năng lượng rỗng” không chứa các thành phần vitamin, chất khoáng, chất xơ, khi ăn vào gây cảm giác “no bụng” làm cho bữa ăn chính không ngon miệng, sau đó đến bữa ăn phụ lại tiếp tục ăn vặt những thức ăn trên, do vậy cơ thể luôn bị thiếu chất, sau một thời gian sẽ gây rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra, các sĩ tử cần tránh xa các thức uống như cà phê, trà, nước tăng lực... những thực phẩm này mang đến sự tỉnh táo giả tạo, không thực sự giúp trí não chúng ta khoẻ mạnh hơn.