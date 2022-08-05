6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất

Dinh dưỡng 05/08/2022 12:10

Bộ não là một cơ quan rất quan trọng. Đó là trung tâm điều khiển của cơ thể bạn và cho phép bạn di chuyển, suy nghĩ, cảm nhận, thở và hơn thế nữa. Vì bộ não có nhiệm vụ to lớn như vậy nên chúng ta bắt buộc phải cung cấp cho nó một lượng nhiên liệu và chất dinh dưỡng dồi dào để giúp nó hoạt động tốt và khỏe mạnh. Những lựa chọn giàu chất dinh dưỡng này sẽ giúp giữ cho đầu óc bạn nhạy bén và não bộ khỏe mạnh.

 

 

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm chúng ta ăn đóng một vai trò rất lớn trong cấu trúc và sức khỏe của bộ não. Nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, flavanols, polyphenol và axit béo omega-3 có thể giúp bảo vệ não của bạn. Chúng có thể giúp cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tổng thể của não bộ.

 

Dưới đây là sáu thứ bạn nên ăn để có sức khỏe não bộ tốt hơn.

 

6 loại thực phẩm nên ăn mỗi ngày để có sức khỏe não bộ tốt hơn

1. Rau xanh

Các loại rau xanh, chẳng hạn như cải xoăn và rau bina, chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin K, beta carotene (tiền chất của vitamin A), folate và vitamin E. Vitamin E là chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và có liên quan để ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức ở dân số già. 

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin K và beta carotene cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của não bằng cách giúp ngăn ngừa mất trí nhớ và cải thiện nhận thức. Tăng cường ăn nhiều rau xanh không quá khó. Bạn có thể thử thêm một ít rau xanh khi chuẩn bị sinh tố hoặc thêm một khẩu phần rau xanh vào công thức món thịt hầm yêu thích của bạn .

2. Thịt cừu

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có phải là một fan hâm mộ của thịt cừu? Nếu vậy, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng thịt cừu có liên quan đến những lợi ích như nhận thức lâu dài. Theo một nghiên cứu gần đây, tiêu thụ thịt cừu hàng tuần, chứ không phải các loại thịt đỏ khác, có liên quan đến việc cải thiện nhận thức lâu dài. Hãy thử thêm thịt cừu vào công thức món hầm yêu thích của bạn hoặc nấu trên bếp nướng.

3. Trứng

Trứng có thể là món ăn sáng phổ biến nhất. Chúng không đắt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe não bộ. Bạn có biết rằng ăn trứng thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất nhận thức ở người lớn không? 

Trứng là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp choline. Choline có liên quan đến việc giảm viêm và thúc đẩy chức năng não, như duy trì trí nhớ và thông tin liên lạc giữa các tế bào não. Mặc dù trứng thường được phục vụ vào bữa sáng nhưng bạn có thể thưởng thức chúng trong bất kỳ bữa ăn nào. Hãy thử dùng trứng để làm món bánh quiche cho bữa tối mặn, hoặc món kem sữa trứng tuyệt hảo cho món tráng miệng.

4. Cá hồi

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi thường được biết đến như một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, nhưng bạn có biết rằng nó cũng rất tốt cho sức khỏe não bộ không? 

Cá béo như cá hồi có nhiều axit béo omega-3, rất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não. Ngoài việc cải thiện sức khỏe của não, các axit béo này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và viêm khớp. Cá hồi có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể được cắt nhỏ và kết hợp với phần rau thịnh soạn hoặc thêm vào món mì ống yêu thích của bạn. 

5. Quả việt quất

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi tất cả các loại quả mọng đều có lợi cho sức khỏe não bộ thì quả việt quất lại đứng đầu danh sách. Chúng đóng góp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, bao gồm vitamin C, vitamin K, mangan và các chất dinh dưỡng thực vật. Những chất dinh dưỡng này giúp kích thích lưu lượng máu và oxy trong não, giúp cải thiện khả năng tập trung. 

Bằng chứng cho thấy rằng ăn một chế độ ăn uống có nhiều loại rau và trái cây, chẳng hạn như quả việt quất, có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức do tuổi tác, sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. 

6. Quả óc chó

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, nhưng loại hạt đóng góp nhiều nhất vào sức khỏe não bộ là quả óc chó. Khi so sánh với các loại hạt khác, quả óc chó cung cấp gấp đôi chất chống oxy hóa. Chúng chứa một nguồn axit alpha-linolenic (ALA) tuyệt vời, là một axit béo thiết yếu omega-3 có nguồn gốc thực vật giúp chống lại sự suy giảm nhận thức bằng cách ngăn chặn tình trạng viêm và stress oxy hóa. 

6 loại thực phẩm bạn nên ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe não bộ một cách tối ưu nhất - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bạn ăn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của não. Bạn có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ, trí nhớ và sự tỉnh táo bằng cách bổ sung nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng như rau xanh, thịt cừu, trứng, cá hồi, quả việt quất và quả óc chó trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm này cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Theo Eatingwell

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