5 loại trà xứng danh 'tiên dược' cho sức khỏe, uống sau Tết không lo tăng cân bụng mỡ

Một số nghiên cứu đã liên kết việc uống trà với việc giảm cân và giảm mỡ bụng. Một số loại trà đã được phát hiện là có hiệu quả hơn các loại khác trong việc đạt được điều này.

Trà xanh là một trong những loại trà nổi tiếng nhất và nó có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe. Nó cũng là một trong những loại trà hiệu quả nhất khi giảm cân. Điều này là do chiết xuất trà xanh có hàm lượng catechin cực cao, đây là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể cải thiện quá trình trao đổi chất của bạn và tăng cường đốt cháy chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng.

Nó cũng chứa các hoạt chất sinh học như caffein và EGCG, có tác dụng mạnh mẽ đối với quá trình trao đổi chất của bạn. Hơn nữa, các chất trong trà xanh làm tăng mức độ hormone chịu trách nhiệm đốt cháy chất béo trong hệ thống của chúng ta và chúng giải phóng nhiều chất béo hơn vào máu, biến nó thành năng lượng.

2. Trà Phổ Nhĩ

Một loại trà độc đáo gọi là Puerh được đặt tên theo thị trấn Pu-erh ở tỉnh Vân Nam. Trà Puerh thuộc họ trà đen của Trung Quốc và được lên men thông qua phản ứng hóa học giữa vi khuẩn có lợi và trà nguyên chất được sấy khô dưới ánh nắng mặt trời. Nó có mùi thơm dịu nhẹ của đất phát triển theo thời gian và mọi người thường thích uống nó sau bữa ăn. Càng để lâu mùi thơm càng nồng.

Một số nghiên cứu được thực hiện trên cả động vật và con người cho thấy trà Phổ Nhĩ có khả năng tăng cường giảm cân. Trà Puerh ngăn chặn sự tổng hợp axit béo, sau đó ảnh hưởng đến quá trình tạo mỡ, chuyển hóa chất béo thành năng lượng gần như ngay lập tức sau bữa ăn của bạn. Điều này ngăn ngừa chất béo tích tụ và cũng ngăn ngừa tăng cân.

3. Trà đen

Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng hơi khác so với trà xanh hoặc trà trắng. Nhưng tương tự như trà xanh và trà trắng, nó có liên quan đến việc giảm cân. Trà đen rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là flavonoid, hay còn gọi là polyphenol, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân. Hơn nữa, các polyphenol trong trà đen giúp sản xuất axit béo chuỗi ngắn trong ruột, được chứng minh là làm tăng quá trình trao đổi chất.

Theo một nghiên cứu gần đây, ngoài việc giảm cân, trà đen còn có lợi cho lượng đường trong máu. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống cả cà phê và trà giúp loại bỏ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Trên thực tế, tiêu thụ ít nhất 3 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giảm 42% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

4. Trà ô long

Trà ô long là một loại trà truyền thống của Trung Quốc đã bị oxy hóa một phần. Nó thường được mô tả là có hương thơm trái cây, thơm và hương vị rất độc đáo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà ô long có thể thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Các polyphenol trong trà ô long ít nhất chịu trách nhiệm một phần về lợi ích giảm cân.

Một số polyphenol này giúp giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn không bị chậm lại khi bạn giảm cân, chúng giúp bạn tiếp tục giảm cân dễ dàng hơn một chút và chúng giúp duy trì quá trình giảm cân đó. Hơn nữa, trà ô long rất giàu catechin và caffeine. Hai chất này phối hợp với nhau để giúp tăng cường trao đổi chất và lượng chất béo bạn đốt cháy đồng thời giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

5. Trà trắng

Trà trắng được chế biến rất sơ sài và được hái cẩn thận khi cây còn non. Nó có một hương vị rất riêng biệt khác với các loại trà khác. Nó có một hương vị tinh tế, tinh tế và ngọt nhẹ. Những lợi ích của trà trắng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều năm và chúng bao gồm từ việc cải thiện sức khỏe đến tiêu diệt tế bào ung thư.

Trà trắng có lượng catechin lớn hơn trà xanh. Catechin góp phần giảm cân nhanh chóng và hiệu quả.

Hơn nữa, trà trắng ức chế hiệu quả sự hình thành các tế bào mỡ mới, được gọi là tế bào mỡ. Vì quá trình hình thành tế bào mỡ mới giảm nên tình trạng tăng cân cũng giảm. Ngoài ra, nó còn kích thích quá trình phân giải mỡ, quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Mỡ thừa trong cơ thể được đốt cháy hiệu quả dẫn đến giảm cân.

Theo Brightside