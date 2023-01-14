Ngăn ngừa thiếu máu đau đầu với 4 thức uống là 'máy bơm sắt' cực bổ dưỡng, vừa đẹp da vừa tăng lưu thông khí huyết

Món ngon mỗi ngày 14/01/2023 07:10

Sắt là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tổng thể của bạn. Chức năng quan trọng của nó là đảm bảo hoạt động bình thường của huyết sắc tố.

Thiếu sắt thường được gọi là thiếu máu. Nó có thể dẫn đến các triệu chứng như mức năng lượng thấp, mệt mỏi, kém tập trung và da nhợt nhạt. Bổ sung đủ thực phẩm giàu chất sắt vào chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo mức độ sắt lành mạnh trong cơ thể.

Ngăn ngừa thiếu máu đau đầu với 4 thức uống là 'máy bơm sắt' cực bổ dưỡng, vừa đẹp da vừa tăng lưu thông khí huyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắt có mặt tự nhiên trong một số loại thực phẩm có thể được thêm vào chế độ ăn uống của bạn một cách dễ dàng. Bạn có thể chuẩn bị một vài loại đồ uống không chỉ dễ pha chế mà còn khiến bạn no lâu. Nếu bạn muốn tăng lượng sắt trong cơ thể, đây là một vài loại đồ uống giàu chất sắt mà bạn nên thử.

1. Nước ép xanh

Bạn đang uống nước trái cây xanh để giảm cân hoặc để có được làn da sáng? Nước ép xanh cũng có thể giúp bạn tăng lượng sắt trong cơ thể. Chanh, rau mùi tây, lê, rau bina và cần tây là một số thành phần phổ biến của nước ép xanh có thể giúp bạn đối phó với tình trạng thiếu sắt.

Ngăn ngừa thiếu máu đau đầu với 4 thức uống là 'máy bơm sắt' cực bổ dưỡng, vừa đẹp da vừa tăng lưu thông khí huyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thêm một số loại trái cây giàu vitamin C vào loại nước ép này để cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

 

2. Nước mận

Mận ở dạng khô được gọi là mận khô. Nó cũng có sẵn ở dạng nước trái cây. Nước ép mận chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm cả sắt. Nó thường được khuyến cáo để ngăn ngừa và kiểm soát tình trạng thiếu sắt.

Không chỉ chứa sắt, nước ép mận khô còn là một nguồn kali tuyệt vời có thể giúp giảm huyết áp.

3. Sinh tố rau bina và dứa

Ngăn ngừa thiếu máu đau đầu với 4 thức uống là 'máy bơm sắt' cực bổ dưỡng, vừa đẹp da vừa tăng lưu thông khí huyết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố có thể giúp bạn kết hợp nhiều nguyên liệu bổ dưỡng. Rau bina là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời có thể kết hợp với dứa. Thêm dứa sẽ làm tăng hàm lượng vitamin C của sinh tố cũng như hương vị. Bạn cũng có thể thêm chanh hoặc cam nếu cần.

 

4. Sinh tố lựu chà là

Lựu là một nguồn cung cấp chất sắt cũng như vitamin C tuyệt vời. Quả chà là cũng chứa nhiều chất sắt. Do đó, kết hợp hai nguồn sắt này có thể là một ý tưởng tốt.

Ngăn ngừa thiếu máu đau đầu với 4 thức uống là 'máy bơm sắt' cực bổ dưỡng, vừa đẹp da vừa tăng lưu thông khí huyết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Điều cần thiết là tiêu thụ đủ vitamin C với các nguồn sắt. Vitamin C chịu trách nhiệm cho sự hấp thụ sắt trong cơ thể.

Theo NDTV

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