5 loại thực phẩm có rẻ đến cách mấy chị em cũng đừng nên mua về - vừa ít dinh dưỡng lại còn có cả đống 'độc tố', ăn vào coi chừng bị 'tào tháo rượt'!

Dinh dưỡng 05/05/2023 13:49

Dưới đây là những thực phẩm tuy trông ngon và tiện lợi nhưng bạn có thể đối mặt với nguy cơ bị tiêu chảy vì nó vừa ít dinh dưỡng lại còn chứa nhiều chất gây hại cho sức khỏe.

Viên thả lẩu không có tem mác rõ ràng

Trên thị trường thường có bày bán rất nhiều viên thả lẩu được nhiều người yêu thích như thanh cua, thịt viên, tôm viên... Đây là những thực phẩm đông lạnh có hương vị hấp dẫn, dai, giòn nên là món ăn yêu thích của nhiều bạn trẻ và trẻ em. Nhưng đây cũng là loại thực phẩm có chứa khá ít chất dinh dưỡng với hầu hết các nguyên liệu là bột bắp, pectin và các chất phụ gia. Tuy hương vị ngon nhưng lại không bổ dưỡng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu bạn thực sự muốn ăn thì nên chọn những sản phẩm có tem mác rõ ràng hay của những thương hiệu lớn, uy tín. Tuy giá thành có thể đắt hơn nhưng có thể an tâm hơn về chất lượng.

5 loại thực phẩm có rẻ đến cách mấy chị em cũng đừng nên mua về - vừa ít dinh dưỡng lại còn có cả đống 'độc tố', ăn vào coi chừng bị 'tào tháo rượt'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây đóng hộp cắt sẵn

Mức sống càng cao con người càng hướng đến những gì tiện lợi nhất. Đó là lý do vì sao các hộp hoa quả cắt sẵn ngày càng được tiêu thụ nhiều. Tuy nhiên trái cây khi đã cắt nhỏ thì khó đoán được độ tươi ngon, có bị thối mốc hay không. Theo tờ Health Sina, có một số nghiên cứu cho thấy dù gọt bỏ phần trái cây thối thì vùng còn lại cũng đã bị nhiễm khuẩn, các vi sinh vật phát triển sinh ra nhiều độc tố gây hại cho cơ thể. Do đó, khi không biết hoa quả có còn tươi hay không, bạn tốt nhất không nên mua.

5 loại thực phẩm có rẻ đến cách mấy chị em cũng đừng nên mua về - vừa ít dinh dưỡng lại còn có cả đống 'độc tố', ăn vào coi chừng bị 'tào tháo rượt'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá khô

Cá khô thực chất cũng giống như thịt xông khói hay xúc xích, được xử lý khô có sử dụng nhiều muối nên hàm lượng muối trong cá khô rất cao. Nếu bạn ăn thường xuyên hoặc ăn nhiều cá khô thì cũng có nghĩa là cơ thể đang nạp vào lượng lớn muối, lượng natri trong cơ thể tăng cao sẽ không tốt cho việc ổn định huyết áp, đặc biệt nó gây hại rất lớn cho những người bị huyết áp cao và bệnh tim mạch.

Những người mắc bệnh mạch máu não càng nên tránh ăn loại cá này. Loại cá này không chỉ mất nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình sản xuất mà còn làm tăng hoạt động của tế bào ung thư, vì vậy chúng ta phải kiểm soát không nên ăn nhiều.

Thịt xay sẵn

Với thịt xay bạn có thể chế biến được rất nhiều những món ăn ngon khác nhau. Thay vì mất thời gian băm và tự xay thịt, nhiều chị em lại lựa chọn thịt xay sẵn tiện lợi sẵn nhưng lại không hề biết chắc liệu phần thịt đó có được rửa thật sạch trước khi cho vào xay hay phần thịt đó có chất lượng hay không. Có thể những phần thịt đó được xay từ những thịt thừa, mỡ lợn.

Không những vậy, thịt xay có thể bị nhiễm bụi bẩn từ cơ sở chế biến đồng thời chứa rất nhiều lông lợn, hạch bạch huyết không được làm sạch. Do đó bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua thịt xay sẵn. Nếu muốn thì có thể mua thịt rồi nhờ người bán xay ngay trực tiếp trước mặt mình để kiểm soát chất lượng.

5 loại thực phẩm có rẻ đến cách mấy chị em cũng đừng nên mua về - vừa ít dinh dưỡng lại còn có cả đống 'độc tố', ăn vào coi chừng bị 'tào tháo rượt'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôm, cá đông lạnh không đề rõ hạn sử dụng

Tôm cá là nguồn dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho cơ thể con người, giàu đạm, axit amin, vitamin, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Hơn nữa, thịt tôm cá mềm, thơm ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi nên được các bà nội trợ mua về ăn rất nhiều.

Ngoài thị trường, ngoài tôm cá sống để lựa chọn thì cũng có rất nhiều tôm cá đông lạnh bày bán. Những mặt hàng đông lạnh có hạn sử dụng và nhà sản xuất rõ ràng thì không sao. Nhưng tốt nhất bạn không nên mua các sản phẩm không có bao bì, không có hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng đã có dấu hiệu bị sửa đổi... bởi hải sản khi bị đông lạnh quá lâu sẽ giảm bớt chất dinh dưỡng và vi khuẩn sinh sôi rất nhanh, ăn vào sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa.

Mùa hè nắng nóng, cứ nấu loại quả rẻ bèo này, vừa mát vừa bổ, ai ăn cũng cực tốt, đặc biệt với người từ 50 tuổi trở lên

Mùa hè nắng nóng, cứ nấu loại quả rẻ bèo này, vừa mát vừa bổ, ai ăn cũng cực tốt, đặc biệt với người từ 50 tuổi trở lên

Mướp là một loại quả rất quen thuộc với mọi gia đình, đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh.

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