Muốn trẻ lâu, giữ gìn nhan sắc thì đừng bỏ qua 4 loại thực phẩm giúp chống lão hóa và làm đẹp da, trẻ hóa làn da ở độ tuổi 'xế chiều'

Chọn thực phẩm 05/05/2023 05:19

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về làn da, hoặc muốn duy trì nhan sắc ở thời điểm hiện tại thì đừng nên bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây nhé!

Socola/cacao

Socola chứa thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ hơn cả so với các nguồn thực phẩm dồi dào như quả việt quất, nam việt quất, quả acai. Đó là chất flavanol, giúp bảo vệ da khỏi sự tàn phá của ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, lượng flavanol thay đổi đáng kể giữa các loại sô cô la khác nhau.

Nghiên cứu cho thấy socola có hàm lượng flavanol cao (socola đen) có khả năng kéo dài gấp đôi thời gian da phơi nhiễm dưới ánh nắng trước khi bị ửng đỏ. Điều tương tự không xảy ra ở người ăn socola có ít flavanol.

Trong vài nghiên cứu khác, những người hấp thụ cacao giàu flavanol có lưu lượng máu được vận chuyển đến da dồi dào hơn, cũng như cải thiện độ săn chắc và ẩm mượt của làn da. Vì vậy, bạn hãy luôn chọn socola có ít nhất 70% cacao nhé. Đây là giải đáp hoàn hảo cho câu hỏi ăn gì để trẻ lâu đấy.

Muốn trẻ lâu, giữ gìn nhan sắc thì đừng bỏ qua 4 loại thực phẩm giúp chống lão hóa và làm đẹp da, trẻ hóa làn da ở độ tuổi 'xế chiều' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Long nhãn

Long nhãn là phần thịt của quả nhãn được phơi hoặc sấy khô mà thành. Chúng có màu cánh gián, khô bóng và mềm, vị ngọt đậm rất thơm. Theo y học cổ truyền, long nhãn vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ dưỡng, dưỡng huyết, an thần, chữa suy nhược thần kinh, kém ngủ và hay quên.

Trong y học hiện đại, long nhãn giúp tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về huyết áp và tim mạch. Với phụ nữ nói riêng, món này còn chống lão hóa và làm đẹp da, trẻ hóa làn da, xua tan vết nám và vết chân chim trên mắt. Chính vì tốt vậy nên giá cũng không hề rẻ, khoảng vài trăm nghìn/kg.

Muốn trẻ lâu, giữ gìn nhan sắc thì đừng bỏ qua 4 loại thực phẩm giúp chống lão hóa và làm đẹp da, trẻ hóa làn da ở độ tuổi 'xế chiều' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

 

Trà xanh là loại đồ uống yêu thích của người Nhật. Trong trà có chứa polyphenol và catechin có tác dụng chống lão hóa, ngăn chặn sự phát triển của các khối u. Uống trà xanh thường xuyên còn có tác dụng tốt đối với việc duy trì cân nặng của phụ nữ. Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật bản còn có thói quen đắp mặt nạ trà xanh để chăm sóc da, làm mờ các nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và giải độc cho làn da.

Nha đam

Hay còn được gọi là lô hội, loại thực phẩm từ lâu đã được biết đến như "thần dược" với sắc đẹp phái nữ. Nha đam có 3 lớp, trong đó lớp thịt chứa nhiều dinh dưỡng nhất, vừa dùng để ăn cũng như điều chế các sản phẩm chăm sóc da. Chúng làm giảm mụn trứng cá, ngừa bệnh vảy nến và viêm da hiệu quả.

Nha đam chứa một số enzyme có tác dụng đường phân và làm vỡ chất béo, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Loại thực phẩm này còn giàu chất chống oxy hóa và vitamin giúp bảo vệ và nuôi dưỡng da, phòng tránh tác hại từ tia cực tím. Với phụ nữ nói riêng, uống nước ép nha đam còn làm dịu cơn đau bụng kinh.

Muốn trẻ lâu, giữ gìn nhan sắc thì đừng bỏ qua 4 loại thực phẩm giúp chống lão hóa và làm đẹp da, trẻ hóa làn da ở độ tuổi 'xế chiều' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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