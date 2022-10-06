4 sai lầm nghiêm trong khi uống nước ép trái cây có thể bạn chưa biết

Thời điểm uống nước ép trái cây rất quan trọng, không phải uống lúc nào cũng được. Bạn không nên uống nước ép trái cây vào sáng sớm hay khi đói bụng. Khi đó, axit trong nước ép trái cây sẽ gây tổn hại dạ dày, gây viêm loét dạ dày, tá tràng.

Nước ép trái cây không chỉ có hương vị thơm ngon mà nó còn giàu vitamin, khoáng chất, tốt cho sức khỏe . Sử dụng nước ép trái cây đúng cách, cơ thể sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Ngược lại, dùng nước ép trái cây không đúng, bạn sẽ gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống nước ép trái cây trước hoặc sau buổi tập luyện để bổ sung nước cho quá trình luyện tập .

Để đảm bảo cơ thể hấp thụ được tối đa các dưỡng chất trong nước ép trái cây, bạn nên uống chúng sau bữa ăn sáng từ 30-60 phút. Lúc này, thành phần enzyme sẽ hoạt động mạnh nhất, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Sau khi đã ăn sáng, axit trong trái cây sẽ không làm ảnh hưởng tới dạ dày, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tạo cảm giác sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.

Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi ép nước trái cây để uống:

1. Chọn trái cây quá nhiều đường

Một số loại quả có hàm lượng đường tương đối cao như xoài, nhãn, chuối, vải, dứa ngọt, anh đào… Việc sử dụng nhiều hoa quả ngọt hoặc hoa quả có nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là với những người thừa cân, béo phì, người mắc bệnh đái tháo đường... Tốt nhất, người mắc bệnh tiểu đường nên ăn trái cây tươi tốt hơn nhiều so với việc ép thành nước, dễ làm lượng đường vào máu cao hơn.

Với những người bình thường, khỏe mạnh, nước trái cây vẫn là cách tốt nhất cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của bạn. Bên cạnh đó, một số người có thói quen pha thêm đường vào nước trái cây, có thể làm tăng lượng fructose, từ đó làm tăng lượng đường vào cơ thể. Do đó, thay vì sử dụng đường hoặc trái cây ngọt khi làm nước ép, bạn nên sử dụng rau củ quả tốt hơn nhiều.

2. Dùng máy ép trái cây ép nhiều rau quả một lúc

Thói quen mắc phải của nhiều bà nội trợ, thường ép một lần với lượng nhiều, khiến máy ép bị nóng lên, vô tình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ép. Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, nhà nào cũng có một chiếc máy ép nước trái cây, giúp chế biến nước trái cây chỉ trong vài phút. Nhưng bạn có biết, đây chính là "thủ phạm" làm giảm dinh dưỡng của nước ép? Bởi trong khi ép nước trái cây, máy ép trái cây tạo ra rất nhiều nhiệt làm phá hủy các chất dinh dưỡng thiết yếu có trong trái cây và rau quả. Đây là thói quen mắc phải của nhiều bà nội trợ, thường ép một lần với lượng nhiều, khiến máy ép bị nóng lên, vô tình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ép. Giải pháp là nếu bạn sử dụng máy ép trái cây, hãy đảm bảo rằng nó không chạy quá lâu để ép rau quả, đến mức máy nóng lên.

3.vUống càng nhiều càng tốt

Đây là suy nghĩ của rất nhiều người vì cho rằng hoa quả rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá nhiều vì nó thiếu chất xơ, mà chính chất này lại giúp cho bạn phòng chống ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hoá.

Vì vậy tuyệt đối không uống nước ép hoa quả thay nước lọc bởi phần lớn nước hoa quả đều cung cấp một lượng đường nhất định cho cơ thể, nếu uống nước hoa quả thay nước lọc hàng ngày sẽ khiến bạn bị béo phì, thậm chí tiểu đường. Nếu uống nước ép trái cây để giải nhiệt, bạn chỉ nên dùng một lượng vừa phải.

4. Ép nhiều một lúc để tủ lạnh uống dần

Nhiều gia đình có thói quen ép nước hoa quả bỏ tủ lạnh để uống dần. Điều này làm cho chất dinh dưỡng trong hoa quả bị thay đổi tuyến tính, giảm bớt tác dụng hoặc có thể gây rối loạn tiêu hoá. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều gia đình có thói quen ép nước hoa quả bỏ tủ lạnh để uống dần. Điều này làm cho chất dinh dưỡng trong hoa quả bị thay đổi tuyến tính, giảm bớt tác dụng hoặc có thể gây rối loạn tiêu hoá. Một số loại nước hoa quả để vài giờ trong tủ lạnh mất chất, thậm chí còn xuất hiện vị đắng, điển hình như nước cam.