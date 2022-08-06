Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, các bữa ăn nhỏ hơn và ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa như bánh quy, bánh quy mặn và cơm có thể hữu ích. Hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ về các câu hỏi và mối quan tâm về dinh dưỡng của bạn. Có nhiều cách bạn có thể chống lại một số thách thức ăn uống phổ biến khác đi kèm với điều trị ung thư. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tối ưu hóa dinh dưỡng và giảm thiểu căng thẳng trong quá trình điều trị.

Protein giúp cơ thể bạn sửa chữa các tế bào bị tổn thương, ngăn ngừa nhiễm trùng và làm chậm quá trình giảm cân. Để có thêm protein giữa các bữa ăn, hãy ăn nhẹ với các loại hạt, sữa chua, pho mát hoặc trứng luộc. Các lựa chọn giàu protein khác như: thêm đậu vào súp và salad hoặc thịt hầm hay các món rau với các loại hạt, trứng luộc chín nghiền nát hoặc pho mát.

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Nếu bạn không muốn ăn, không khí trong lành và các hoạt động thể chất có thể làm tăng cảm giác đói của bạn. Khi bạn ăn, hãy ăn từng phần nhỏ, điều này sẽ không có vẻ quá sức với bạn. Hãy thử một ly sinh tố hoặc một ít súp nếu thức ăn rắn không ngon miệng. Tận dụng tối đa buổi sáng, khi cảm giác thèm ăn và mức năng lượng thường cao nhất.

3. Thử với các vị khác nhau

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Phương pháp điều trị ung thư có thể ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn. Để giảm vị kim loại, hãy tránh thực phẩm đóng hộp, sử dụng đồ dùng bằng nhựa và đồ nấu nướng bằng thủy tinh, và thêm một vắt chanh hoặc một chút giấm vào bữa ăn. Chế biến vị đắng bằng một ít muối hoặc đường. Thử các món ăn mới và thử với các loại gia vị.

4. Tìm những thức ăn dễ nuốt

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Khô miệng và đau họng là tác dụng phụ thường gặp của hóa trị và xạ trị. Hãy thử các loại thực phẩm mềm như mì ống, súp, món hầm, sữa chua, trái cây và rau nấu chín kỹ hay xay nhuyễn. Ngoài ra, hãy làm ẩm thức ăn của bạn bằng nước thịt và nước sốt. Nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn có thể giúp bạn thực hiện các giải pháp khác như súc miệng nhẹ nhàng và thêm "chất làm đặc" vào thức ăn để chúng dễ tiêu hơn.

Theo Eatingwell