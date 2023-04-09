4 loại thực phẩm đại kỵ với người bị xương khớp, "hút cạn" canxi của cơ thể, người Việt vẫn "nạp" vào cơ thể mỗi ngày

Hiện nay, thực phẩm đã được chế biến sẵn được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn, ví dụ như thịt đã qua chế biến (xúc xích, giăm bông, thịt ăn trưa,... ), đồ chiên (khoai tây chiên, gà rán,... ), đồ uống có ga,..

Trong những loại thực phẩm này có chứa một lượng lớn phốt pho vô cơ, có thể được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Nếu lượng phốt pho vừa đủ với tỷ lệ canxi-phốt pho là 1,5:1, thì nó hoàn toàn có lợi trong việc thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi. Nhưng khi có quá nhiều phốt pho được nạp vào cơ thể, phốt pho sẽ chèn ép, đẩy canxi ra khỏi cơ thể. Vì vậy, hãy ăn ít các loại thực phẩm chế biến sẵn này trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

Thực phẩm giàu đường như bánh quy, bánh kem, bánh bông lan… có thể thay đổi phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với bệnh tật. Điều này khiến cho tình trạng viêm sưng tồi tệ hơn và khiến các khớp xương của bạn bị suy yếu đi.

Thật khó để ngay lập tức từ chối sự hấp dẫn từ những miếng bánh ngọt ngào, nhưng để bảo vệ xương khớp chắc khỏe, bạn nên thay đổi dần thói quen ăn đồ nhiều đường của mình. Bạn hãy thay thế đường bằng vị ngọt tự nhiên, chẳng hạn sirô trái cây hoặc mật ong – Chúng sẽ giúp xoa dịu cơn thèm ngọt của bạn mà không phát sinh các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Theo Shannon Henry - bác sĩ tại phòng khám Ezcare (Mỹ) chia sẻ, những thực phẩm chiên rán thường là nguyên nhân khiến cơ thể không nạp đủ canxi. Lượng canxi trong thức ăn khi kết hợp với axit béo sẽ hóa thành muối canxi không hòa tan. Lúc này, cơ thể không hấp thụ được muối canxi này nên sẽ đào thải ra ngoài, khiến xương khớp mất hết dưỡng chất và yếu đi rất nhanh.

Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn làm tăng lượng mỡ trong máu , khiến cơ thể bị xúc tác và gây nên phản ứng viêm tấy trong khớp xương. Với phụ nữ nói riêng, các loại đồ nhiều dầu mỡ và chiên rán cũng gây béo phì, nhất là làm da dễ bị tiết nhiều dầu hơn và tăng nặng tình trạng nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn nhiều muối

Muối là gia vị chính trong mỗi bữa ăn, thế nhưng hàm lượng natri cao trong muối có thể khiến các tế bào của cơ thể bạn bị sưng lên do bị tích nước. Vậy nên, muối chính là thực phẩm tiếp theo trong danh sách thoai hoa khop goi khong nen an gi mà bạn cần hết sức lưu tâm.

Theo Dịch vụ y tế quốc gia Anh khuyến nghị: Mỗi người chỉ nên dùng tối đa 6gram muối/ 1 ngày tức là khoảng một muỗng cà phê muối. Riêng người bị bệnh tim mạch hoặc viêm khớp, tiêu thụ muối ít hơn lượng này sẽ tốt hơn. Để cắt giảm hàm lượng natri hàng ngày, bạn có thể thay thế muối bằng một số loại gia vị có hương vỏ chanh bào hoặc tiêu đen… Các loại hương vị mới này vừa giúp thức ăn thơm ngon vừa kiểm soát lượng natri thiết yếu cho mọi hoạt động sống.