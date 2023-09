3 cách làm cafe dừa đem lại trải nghiệm vị giác ấn tượng nhất

Cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Chọn dừa

Nên chọn loại dừa không quá già hay quá non, chỉ cần có độ non và mềm vừa phải để dễ xay hơn là được. Loại dừa này được gọi là dừa bánh tẻ. Khi đi chọn, hãy bấm thử vào phần thịt dừa để kiểm tra độ già, nếu bấm được dễ thì dừa còn non, nếu khó thì dừa đã già, không nên mua loại dừa này. Đặc biệt với các bạn muốn mua số lượng nhiều để dùng dần thì nên chọn loại dừa non bánh tẻ. Hoặc bạn có thể chú ý ở phần cuống dừa, nếu phần vỏ chỗ gần cuống dừa dễ cào, thì đó là dừa chưa già.

Dừa và nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách pha cà phê dừa

Cách làm cà phê cốt dừa cơ bản

Cà phê cốt dừa từ lâu đã trở thành món đồ uống ưa thích của rất nhiều người. Nó đem lại cho người uống một chút vị đắng của cà phê, ngọt của sữa và thanh mát vị dừa. Khác với những loại cà phê truyền thống, thức uống này đem lại những trải nghiệm vị giác hấp dẫn không kém, vì vậy nhiều người đã đặc biệt yêu thích nó. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi người cũng có điều kiện ra hàng quán để uống cà phê dừa, nhiều người cũng thích thử làm nó tại nhà, nên chúng tôi xin hướng dẫn một công thức làm cà phê dừa vừa đơn giản lại hấp dẫn tại đây, cùng tìm hiểu những bước làm ngay nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

50mg cà phê

60ml sữa đặc

80ml nước cốt dừa

Đá bào

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn nước cốt dừa và sữa đặc lại với nhau, sau đó cho trực tiếp vào máy xay sinh tố để tạo bọt, nên để máy xay ở chế độ lớn nhất để hỗn hợp đạt được độ xốp mịn cần thiết.

Bước 2: Cho đá bào vào hỗn hợp vừa thu được, tiếp tục xay tới hòa quyện lại với nhau thì dừng lại.

Bước 3: Lấy cà phê đã pha đổ vào trong bình lắc và lắc thật mạnh để tạo bọt, tới khi có một lớp bọt đủ dày và mịn bên trên là được.

Bước 4: Rót cà phê vừa lắc ra cốc, đổ hỗn hợp sữa dừa khi nãy lên trên, nên rót thật đẹp để có thêm độ bắt mắt. Có thể trang trí thêm bằng các loại topping khác như dừa nạo, dừa khô, socola,…

Cà phê cốt dừa cơ bản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cafe cốt dừa Hải Phòng

Cà phê cốt dừa Hải Phòng là một loại cà phê khá nổi tiếng vì độ độc đáo của nó. Khác với công thức cà phê dừa bình thường, cách làm cà phê cốt dừa trân châu Hải Phòng có kết hợp thêm với dừa khô, dừa dầm, trân châu, dừa nạo,…và cà phê pha chế để tạo nên hương vị rất dễ dùng và hấp dẫn. Loại cà phê này bắt nguồn từ một quán cà phê thuộc Hải Phòng, sau đó dần được khách du lịch phổ biến và khiến loại cà phê này trở nên nổi tiếng hơn. Vì sự yêu thích của nhiều người nên công thức này đã được làm thử và học hỏi bởi nhiều nơi hơn.

Tương tự như với cà phê truyền thống, bạn có thể lựa chọn uống lạnh, nóng và ăn kèm với nhiều loại thực đơn đi kèm khác. Vì vậy nên đây chính là một biến tấu mà bạn không nên bỏ lỡ chút nào. Dưới đây là công thức và hướng dẫn cách làm cụ thể của loại cà phê này. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

50mg cà phê

60ml sữa đặc có đường

80ml nước cốt dừa

30mg dừa khô

Đá viên

Các topping khác tùy thích: trân châu, dừa nạo sợi, dừa dầm lát mỏng,…

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để thực hiện công đoạn pha chế như máy xay, muỗng, ly,…

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn sữa đặc với nước cốt dừa, đảo thật đều với nhau cho chúng hòa quyện lại. Tiếp đó cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố cùng với một lượng đá vừa phải. Xay thật nhuyễn tới khi hỗn hợp đạt được độ mịn cần thiết. Thường thì chỉ khoảng 2-3 phút là được, hỗn hợp lúc này sẽ có dạng bọt mịn.

Bước 2: Pha cà phê, sau đó đem lượng cà phê này đi lắc tạo bọt, tới khi đạt độ xốp mịn nhất định là được.

Bước 3: Đổ phần cà phê đã đánh bọt vào cốc cùng với đá viên, cho hỗn hợp sữa dừa vào cùng, nên đổ thật nghệ thuật để tạo nên sự đẹp mắt.

Bước 4: Cho các topping khác vào cùng, sau đó dải dừa nạo sợi và dừa khô lên trên. Tới đây thức uống này đã hoàn thành rồi.

Cà phê cốt dừa Hải Phòng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm café cốt dừa và kem ngậy

Cà phê cốt dừa với kem là một biến tấu khác của món cà phê dừa, loại thức uống này đem lại độ ngậy và độ xốp bông hơn cho ly cà phê của chúng ta. Ngoài ra, thực hiện công thức này lại không hề khó nên bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà, hoàn toàn tiết kiệm được chi phí khi đi uống lại hàng quán. Cà phê cốt dừa kem ngậy cũng có thể uống được cà nóng và lạnh, vì vậy bạn đều thưởng thức được thức uống này vào cả mùa hè và mùa đông mà không cần lo ngại thời tiết.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

50mg cà phê

50ml sữa tươi, 20ml kem béo

80ml nước cốt dừa

Bột kem frappe

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị các công cụ cần thiết để thực hiện thao tác pha chế chu máy xay sinh tố, muỗng, đồ khuấy, ly đựng,…

Cách thực hiện:

Bước 1: Pha cà phê, cho cà phê đã pha vào máy xay để tạo độ bọt sánh. Tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại gồm sữa tươi, kem, bột kem vào khuấy đều rồi bật chế độ xay mạnh để làm đều và tạo độ xốp bông cho hôn hợp. Tới khi được rồi thì rót ra cốc.

Bước 2: Dùng dừa khô hoặc đem dừa tươi đi xay nhuyễn/nạo thành sợi dài rồi trang trí lên trên ly cà phê vừa pha chế được. Tới đây ta đã có được thức uống như mong muốn rồi.

Cà phê cốt dừa kem ngậy - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách làm cafe dừa đơn giản và ấn tượng để bạn có thể tự thực hiện cho mình. Hy vọng những công thức này đã đem lại các thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công với những công thức trên và có một trải nghiệm vị giác thật thú vị.