Ổi và những lợi ích đối với cơ thể không phải ai cũng biết

Ngăn ngừa bệnh tật

Quả ổi có lượng vitamin C gấp ba lần so với quả cam. Ổi và lá ổi chứa vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, vi-rút và các tác nhân gây bệnh khác gây ra.