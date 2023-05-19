Theo các nghiên cứu của chuyên gia, các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Quản lý các tình trạng như bệnh tiểu đường thông qua thực phẩm là một trong những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Đôi khi bạn không cần phải đi quá xa để tìm kiếm các loại thực phẩm phù hợp. Hãy cùng khám phá!

Tiểu đường (hay đái tháo đường) là thuật ngữ dùng để đề cập tới một nhóm bệnh gây ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng lượng đường (glucose) trong máu. Glucose rất quan trọng đối với sức khỏe vì đây là nguồn năng lượng cần thiết giúp cho các tế bào trong cơ thể hoạt động bình thường, đặc biệt là tế bào não. Nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng, tùy thuộc vào từng loại tiểu đường cụ thể.

Củ nghệ được biết đến để tăng cường sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Nó cũng được khuyên dùng cho bệnh nhân tiểu đường. Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa, làm giảm lượng đường trong máu và giúp chống nhiễm trùng. Trong nghệ có chứa một loại polyphenol gọi là curcumin. Curcumin là chất chống ô xy hóa và kháng viêm. Nghiên cứu cho thấy curcumin có tác dụng ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ngoài ra, sữa nghệ được coi là thần dược tốt cho sức khỏe và cũng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất ở người tiểu đường, chẳng hạn như kháng insulin, đường huyết cao, huyết áp cao, chất béo trung tính tăng và béo phì. Chất curcumin trong nghệ không chỉ giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid mà còn giảm tình trạng kháng insulin, hạ huyết áp và giảm tình trạng cơ thể sản xuất các tế bào mỡ mới.

Viêm nhiễm trong cơ thể là vấn đề khó tránh khỏi ở các bệnh mạn tính, trong đó có tiểu đường loại 2. Đường huyết tăng cao bất thường sẽ kích hoạt các loại protein gây viêm. Chất curcumin lại có khả năng ngăn chặn sự kích hoạt này, từ đó giúp giảm viêm.

Bột quế

Bột quế có công dụng trong việc giảm độ nhạy insulin và đường huyết lúc đói. Thêm vào đó, quế còn chứa nhiều methyl-hydroxychalcone có khả năng điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Có thể trộn hỗn hợp bao gồm bột quế với bột yến mạch và sử dụng 2 lần/ngày vừa giúp tăng cường miễn dịch vừa giúp hạ đường huyết.

Theo nghiên cứu của Đại học Baghdad (Iraq), 25 người tình nguyện tham gia đã tiêu thụ 1g quế mỗi ngày trong 12 tuần, giảm 17% lượng đường trong máu lúc đói. Các nhà nghiên cứu kết luận, quế có tác dụng hạ đường huyết lúc đói ở bệnh nhân tiểu đường type 2, cải thiện các dấu hiệu căng thẳng oxy hóa. Quế cũng hỗ trợ chống bệnh tiểu đường và chất chống oxy hóa, mang lại lợi ích cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, quế hữu ích trong kiểm soát đường huyết nhưng không thể thay thế cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường truyền thống - Ảnh: Internet

Một nghiên cứu khác của Mỹ đăng trên trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng cũng cho thấy, quế có tác dụng tương tự. Quế còn làm giảm nồng độ đường glucose dài hạn hoặc HbA1C (lượng đường glucose gắn với hemoglobin trong các tế bào hồng cầu) ở bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, quế hữu ích trong kiểm soát đường huyết nhưng không thể thay thế cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường truyền thống.

Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa quan trọng như quercetin, axit gallic và các chất phytochemical khác. Những hợp chất này có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường bằng cách làm giảm sự tổn thương cho tế bào beta của tuyến tụy. Bên cạnh đó, tuyến tụy còn đảm nhiệm vai trò sản xuất insulin.

Hạt tiêu đen, bao gồm dưới dạng tinh dầu hạt tiêu đen hoặc hạt tiêu đen, đã chứng tỏ bản thân có ấn tượng chất chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn – một cách khác trong đó gia vị tuyệt vời này thúc đẩy sức khỏe của đường tiêu hóa. Những chất chống oxy hóa có lợi có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Điều chỉnh tăng đường huyết là một hoạt động được cung cấp bởi hạt tiêu và chiết xuất của chúng, cuối cùng giúp ích giảm thiệt hại gốc tự do.

Hạt tiêu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa quan trọng như quercetin, axit gallic và các chất phytochemical khác - Ảnh: Internet

Nghiên cứu gần đây được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ nghiên cứu tác dụng piperine trên bệnh béo phì và tiểu đường. Những gì các nhà nghiên cứu tìm thấy là piperine giúp điều chỉnh tăng tốc độ trao đổi chất của cơ bắp nghỉ ngơi, từ đó có thể giảm thiểu béo phì và tiểu đường, làm cho nó hiệu quả trong chống béo phì và làm cho nó tuyệt vời cho bất kỳ kế hoạch ăn kiêng cho bệnh nhân tiểu đường.