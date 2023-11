Mách bạn 4 loại 'rau trường thọ' mọc hoang đầy ở Việt Nam, được thế giới ca ngợi, săn lùng ráo riết

Lá khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với loại rau chân vịt - Ảnh: Internet

Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, rau khoai lang được sử dụng như thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Đây là những lý do cây rau khoai lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư, hay còn gọi là rau trường thọ.

Rau dền

Người Trung Quốc xưa ví rau dền là "rau trường thọ". Theo tờ Aboluowang, rau dền cơm được người dân xứ Trung Hoa yêu thích vì "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc".

Trong Đông y, rau dền có vị ngọt, tính lạnh, không độc, có công dụng chữa bỏng, mụn nhọt, bệnh đường hô hấp.

Rau dền là một trong những loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi. Hàm lượng sắt lớn trong rau dền giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Chính vì thế đây là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Rau dền là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền tính lạnh, vì vậy rất phù hợp để sử dụng trong những ngày nóng bức, nó giúp giải nhiệt, đồng thời giải độc tốt cho cơ thể.

Rau dền thường có vị thơm ngọt dễ chịu và có thể được sử dụng linh hoạt để chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao loài rau này lại trở nên ngày càng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Rau càng cua

Ở Việt Nam, nhiều người coi rau này là cỏ dại, mọc hoang, chỉ làm thức ăn cho gia súc mà không biết rằng rau càng cua có tác dụng làm thuốc chữa bệnh.

Tại một số nước, rau càng cua rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó. Hoạt chất chiết ra từ rau càng cua có tác dụng chống viêm, giảm đau nhức, kháng khuẩn. Rau càng cua còn làm thuốc chữa đau bụng, áp xe, mụn, bỏng nước, gout, thấp khớp...

Tại một số nước, rau càng cua rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó - Ảnh: Internet

Rau càng cua có tác dụng chống viêm, giảm đau nhờ chất prostaglandin tổng hợp, được dùng để trị sốt, ho, đau đầu, cảm lạnh, viêm khớp. Trong đó, loại rau này có tác dụng hạ sốt được so sánh tương đương với thuốc aspirin. Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu.

Rau sam

Theo các cuốn sách y học cổ truyền, rau sam có thể dùng tươi hoặc khô. Ngay sau khi hái về, rau sam tươi được chần sơ qua nước nóng. Sau khi được rửa cho sạch nhớt, rau sam mới phơi hay sấy khô.

Rau sam có thể chế biến với trứng hoặc thịt lợn, ăn có vị ngọt mát và giòn.

Một trong những tác dụng hàng đầu của rau sam được chứng minh là khả năng bảo vệ hệ thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson. Nguyên nhân là do các thành phần được tìm thấy trong rau có tác dụng loại bỏ các gốc tự do, giảm quá trình chết đi của tế bào thần kinh trong cơ thể.

Rau sam có thể chế biến với trứng hoặc thịt lợn, ăn có vị ngọt mát và giòn - Ảnh: Internet

Theo Bác sĩ Yên Lâm Phúc của Học viện quân y, rau sam có tính hàn, vị chua, hơi đắng nhẹ và không độc nên được sử dụng giải độc, thanh nhiệt cơ thể. Bên cạnh đó, theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, rau sam còn giúp kích thích hệ tiêu hóa, dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn và giảm đi các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, trướng bụng.

Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu trên tế bào còn cho thấy rằng rau sam có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, kháng khuẩn bảo vệ dạ dày nhờ vào các hợp chất polysacarit, cerebroside, homoisoflavonoid, và alkaloid có trong rau sam.