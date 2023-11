Súp lơ trắng có nhiều vitamin C, vitamin K, canxi, axit folic và chất xơ. Súp lơ trắng cũng có chứa các chất dinh dưỡng thực vật có các đặc tính tăng cường miễn dịch, chống lão hóa và chống ung thư.

Ngoài ra, súp lơ trắng còn cung cấp một lượng dồi dào kali. Kali là một điện giải tối quan trọng của nội môi. Nó là điện giải để cân bằng điện thế màng tế bào, làm cân bằng áp suất thẩm thấu, làm cân bằng điện tích ion. Vì thế, súp lơ trắng là thực phẩm giúp tế bào có môi trường sống cực kỳ ôn hòa.

Khoai tây

Một củ khoai tây chứa gần một nửa nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể và nhiều kali hơn một quả chuối. Với hàm lượng kali cao, khoai tây đóng một vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, giúp giảm huyết áp và đột quỵ.

Có thể bổ sung khoai tây vào bữa ăn hằng ngày bằng nhiều cách như hấp, nướng, nghiền, thậm chí ép thành sinh tố để giúp cơ thể dễ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khoai tây rất tốt cho sức khỏe tim mạch do chất xơ cũng giúp làm giảm cholesterol trong các mạch máu. Ngoài ra, vitamin C và B6 còn giúp giảm thiểu lượng gốc tự do, carotenoid giúp duy trì sự hoạt động ổn định của tim mạch. Đặc biệt, hàm lượng nước cao (80%), khoai tây còn rất giàu carbohydrate và hàm lượng cao protein cũng như chất xơ. Cách chế biến có thể làm thay đổi đáng kể hàm lượng dinh dưỡng của khoai tây. Ví dụ khoai tây nấu chín chứa 7% tinh bột đề kháng, khi làm nguội đi thì nó tăng lên 13%.

Hành tây

Trong thành phần dưỡng chất của hành tây có chứa nhiều hoá chất chống viêm giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư rất hiệu quả. Bên cạnh đó, hành tây còn cải thiện tình trạng viêm khớp, nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thúc đẩy cơ thể bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn trong mùa đông. Chính vì vậy, bạn nên đưa loại thực phẩm này vào trong bữa cơm sẽ tốt cho sức khỏe.

Hành tây thuộc họ hành, là một loại thực phẩm quen thuộc có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho cơ thể con người. Theo đó, nó giàu vitamin, khoáng chất và có lượng calo thấp. Bằng việc tiêu thụ hành tây, bạn có thể bổ sung cho cơ thể một lượng đáng kể khoáng chất, chất xơ và vitamin. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C, đồng thời cũng rất giàu vitamin B, gồm có folate và pyridoxine.

Bên cạnh đó, trong củ hành tây còn có sự hiện diện của một khoáng chất mà nhiều người đang thiếu là kali. Song song là hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và cũng không thể bỏ qua hàm lượng quercetin chứa trong loại thực phẩm này.

Nấm

Nấm là một trong những thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể sản xuất vitamin D thông qua việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, nấm cũng rất giàu vitamin B, riboflavin và niacin có chức năng làm tăng khả năng nhận thức ở nhóm người cao tuổi.

Nấm làm giảm cholesterol và giúp giảm cân. Nó chứa các dưỡng chất có thể ngăn chặn tế bào dính vào thành mạch máu, góp phần ngăn chặn mảng bám hình thành trong các động mạch của bạn. Nó cũng giúp điều hòa mức huyết áp và thúc đẩy sự lưu thông máu. Đây là những yếu tố cần thiết để có một trái tim khỏe mạnh.

Nấm trắng chứa canxi rất cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Ăn nấm thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ loãng xương, đau khớp và các rối loạn liên quan đến thoái hóa xương. Ngoài ra, nấm trắng chứa insulin tự nhiên và các enzym giúp phá vỡ đường hoặc tinh bột trong thực phẩm. Chúng cũng là một nguồn crom tuyệt vời, giúp duy trì lượng đường trong máu, làm cho nó trở thành siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường.

Đậu trắng

Trong thành phần dinh dưỡng của đậu trắng hay các loại đậu đều có hàm lượng protein dồi dào rất tốt cho con người. Bên cạnh đó, đậu trắng giúp cung cấp vitamin B, sắt, kali và kèm theo một ít canxi nên không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cholesterol trong máu, giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật.



Hàm lượng chất xơ trong đậu trắng thúc đẩy hoạt động của nhu động ruột và loại bỏ nguy cơ táo bón - Ảnh: Internet

Đậu trắng rất giàu kali giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Thêm vào đó, đậu trắng có hàm lượng calo thấp và ít chất béo có thể ngăn chặn sự tích tụ cholesterol trong động mạch giúp giảm tình trạng xơ vữa động mạch và các biến chứng sức khỏe như đau ngực, đau tim và đột quỵ.