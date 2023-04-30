Món ăn khi xưa ai cũng chê vì tanh, bỗng trở thành đặc sản được nhiều người lùng sục, bị đẩy giá lên tới 400.000 đồng/kg

Tủy bò trước đây là thực phẩm ít ai biết tới nhưng giờ đây nó là món đặc sản có giá khá cao, xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng hạng sang.

Tủy bò là một bộ phận quan trọng của con bò, chạy dọc bên trong trung tâm của xương động vật ở dạng mô xốp. Chúng thường tập trung nhiều ở xương sống, ngoài ra còn có ở các chỗ xương khác nhưng ít hơn. Tủy có màu hồng nhạt bởi chứa các tế bào gốc phát triển thành các tế bào máu. Xưa chúng có đầy nhưng ít người biết đến để thưởng thức thành món ngon. Vì thế chỉ có người sành ăn mới biết đến tuỷ bò.

Gần đây, tuỷ bò bỗng được chị em nội trợ săn lùng vì quá bổ dưỡng. Dần dần chúng đã trở thành đặc sản nổi tiếng, nhưng vì quá hiếm nên không phải mua lúc nào cũng được. Do đó ai muốn thưởng thức chúng cần đặt hàng trước với giá khá "chát", 350.000 ~ 400.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: Internet Một tiểu thương bán thịt bò cho biết, một con bò không lọc được nhiều tủy nên giá cả đắt đỏ và phải đặt hàng trước mới có. “Thường mỗi ngày tôi chỉ có 2-3kg tủy bò để bán cho khách, có hôm mà khách đặt từ hôm trước thì không còn hàng bày ra bán. Tủy bò có mùi tanh nên cần rửa sạch rồi lột lớp màng bên ngoài, sau đó chần sơ qua nước rồi vớt ra rửa lại bằng nước. Cách này giúp loại bỏ mùi tanh của tủy, nước chưng cũng trong và thơm hơn. Khi thái phải cắt thành từng khúc vừa ăn, nhẹ tay để không bị nát”, tiểu thương này chia sẻ thêm.

Khi đi mua tủy bò, khách nên chọn ở các bộ phận xương to như xương sống, xương đùi hoặc xương hông bởi sẽ chứa nhiều tủy hơn. Tủy bò ngon có màu hồng nhạt tự nhiên, mềm và trơn bóng. Tránh mua những tủy bò có xương ống nhỏ vì thường sẽ ít tủy, khi chế biến sẽ không sử dụng được nhiều. Ảnh minh họa: Internet Từ tủy bò chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như tủy bò hấp cách thủy, chiên giòn, hầm thuốc bắc, nấu lẩu, nướng giấy bạc,… Những món ăn này có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng và rất được ưa chuộng, nhất là món tủy bò chiên giòn. Món tủy chiên giòn vàng ươm nhìn rất ngon mắt, khi chiên cho nhỏ lửa để giúp cho tủy bò chín dần và không bị cháy xém. Món ăn có vị mềm béo bên trong, vị giòn khay kháy bên ngoài làm cho người ăn thấy thích thú vô cùng. Ảnh minh họa: Internet Tủy heo, tủy bò có tác dụng gì? Đảm bảo chức năng của khớp Trong tủy có chứa glucosamine, hợp chất này được chứng minh rằng có khả năng làm giảm các cơn đau khớp, người ta chọn những thực phẩm giàu glucosamine thêm vào khẩu phần ăn như một cách chữa bệnh viêm xương khớp tự nhiên. Giảm viêm Tủy xương được cho là có đặc tính chống lại và làm giảm các triệu chứng viêm mạnh mẽ bởi chúng có chứa glycine. Đã có các nghiên cứu chứng minh về khả năng giảm viêm của glycine có trong tủy và sụn. Ngoài ra người ta còn tìm thấy trong tủy xương có hợp chất Axit linoleic liên hợp – một hợp chất làm giảm dấu hiệu viêm máu. Tốt cho da Tủy xương được cho là nguồn cung cấp collagen dồi dào, các collagen này đóng vai trò quan trọng đối với việc tái tạo và bảo vệ sức khỏe làn da. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung collagen hoặc thêm các thực phẩm giàu collagen vào bữa ăn sẽ làm tăng độ đàn hồi và cung cấp cho da độ ẩm tốt hơn, ngoài ra chúng còn có tác dụng chống lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet

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