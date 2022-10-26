Không phải cơm hay bún, đây chính là 7 loại thực phẩm cực tốt dành cho bữa sáng

Tuy nhiên để đạt được những hiệu quả như đã nêu trên, bạn phải ăn đúng loại thực phẩm.

Một thực tế mà nhiều người biết rằng là việc ăn sáng rất tốt cho sức khỏe của bạn ở nhiều mặt. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không bỏ bữa sáng có thể giúp ngăn ngừa việc tăng cân, cải thiện trí nhớ ngắn hạn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và còn làm tâm trạng của bạn tốt hơn.

Các chuyên gia cho biết “Một bữa sáng lý tưởng bao gồm 25% protein, 25% carbohydrate và 50% trái cây hoặc rau”. Tờ Business Insider của Mỹ đã giới thiệu 7 loại thực phẩm tốt nhất để bạn ăn vào bữa sáng.

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Các nghiên cứu y học dài hạn đã chỉ ra rằng cà phê là một loại đồ uống có chứa caffein với nhiều lợi ích hơn là tác dụng phụ. Miễn là bạn không uống quá 4 cốc mỗi ngày, thì nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê không chỉ giúp đầu óc minh mẫn, tăng khả năng tập trung mà còn làm giảm nguy cơ ung thư như các bệnh về tim và ung thư đại trực tràng, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Trứng

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Một quả trứng lớn chứa 212mg lượng cholesterol, nó tương đối cao hơn so với các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng chất béo bão hòa làm tăng lượng cholesterol trong máu, còn cholesterol trong thực phẩm ví dụ như trứng sẽ không làm tăng lượng cholesterol trong máu. Lòng đỏ chứa nhiều lutein rất tốt cho mắt của bạn.

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Bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt

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Bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt chứa rất nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe của tim mạch, nó giúp giảm huyết áp và cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

Những chất xơ này làm cho bạn cảm thấy no và cung cấp năng lượng. Một cốc ngũ cốc nguyên hạt chứa ít nhất 5g chất xơ. Sữa bạn ăn với ngũ cốc nên chọn loại có 1% chất béo hoặc ít hơn.

Bơ đậu phộng

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2 thìa cà phê bơ đậu phộng chứa 8g protein. Lượng này tương đương với 20% lượng tiêu thụ hàng ngày của nam nữ ở độ tuổi trưởng thành. Protein giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ đậu phộng cũng chứa nhiều axit béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên chú và cẩn thận vì bơ đậu phộng có màu vàng càng đậm thì càng chứa nhiều axit béo bão hòa không tốt cho cơ thể.

Trái cây

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Các loại trái cây như chuối, quả mọng và dưa đều rất tốt. Nếu bạn ăn những loại trái cây này một cách đều đặn, bạn có thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, quả mọng có nhiều chất chống oxy hóa, trong khi cam có nhiều vitamin C và kali.

Sữa chua

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Sữa chua rất chất dinh dưỡng và là một trong những loại thực phẩm cho một thực đơn bữa sáng đơn giản. Sữa chua chứa nhiều protein như thịt.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua Hy Lạp không chứa trái cây hoặc các chất phụ gia khác như đường, và chứa nhiều protein hơn. Những người mắc bệnh tiểu đường nên chọn sữa chua không béo, ít béo hoặc sữa chua nguyên chất không có chất phụ gia.

Nước ép trái cây

Ảnh minh họa: Internet

Phải sử dụng 100% là nước ép từ trái cây ra. Điều này là do nước ép trái cây không chứa đường. Chỉ 100% nước ép trái cây không thêm đường và các chất phụ gia khác thì mới cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi